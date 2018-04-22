CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? CHP'nin adayı Meral Akşener mi olacak?

Türkiye 24 Haziran'da sandığa gitmeye hazırlanırken, partiler seçim hazırlıklarına başladı bile. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim manifestosunun hazır olduğunu büyük İstanbul Kongresi'nde açıklayacağını duyurdu.
Muhalefet cephesinde ise gözler CHP'nin açıklayacağı adaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için "Aday olsun, Bu yarışa girsin1 çıkışına rağmen CHP lideri aday olmayı düşünmüyor. Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü "CHP’nin masasında şu üç formül var" başlıklı yazısında CHP'nin adayı için öne çıkan isimleri açıkladı.
İLK ADAY İLHAN KESİCİ
CHP'de ilk formülün İlhan Kesici olduğunu belirten Hakan, Kesici'nin öne çıkmasındaki argümanların "Kimse “CHP’li değil” diyemez. Adam CHP’nin milletvekili... Ekonomiden anlıyor. Sağ kesimle bağı var. Sivas ellerinde sazı çalınıyor. Halk dilini iyi biliyor.Belirli bir sempati uyandırabilir." olduğunu yazdı.
MERAL AKŞENER SESLERİ
CHP'de öne çıkan ikinci ismin İYİ Parti Meral Akşener olduğunu açıkayan Hakan, Akşener için "İkinci turda Erdoğan’ın karşısında varlık gösterebilir. Ülkücü bir geçmişi var. Atatürkçülüğü tartışılmaz. CHP tabanından rahatlıkla oy alabilir. AK Parti tabanına itici gelmez. İddialı ve iddiacı..." ifadelerini kullandı.
'MUHARREM İNCE MEYDANLARI COŞTURUR'
Muharrem İnce isminin de kulislerde öne çıktığının altını çizen Hakan, İnce'nin meydanları coşturabileceğini belirterek "Popülizm yapma kapasitesi fevkalade. Polemik yapma kapasitesi fazla. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkmış olması Kürt seçmen açısından bir avantaj olabilir. Bir tarafı Karadeniz’e dayanıyor. Erdoğan’a karşı iyi mücadele eder." ifadelerine yer verdi.
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