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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? CHP'nin adayı Meral Akşener mi olacak?

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 08:03 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusu henüz yanıtını bulmadı. Parti kulislerinde İlhan Kesici, Meral Akşener ve Muharrem İnce'nin isimlerinin konuşulduğunu belirten gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü yazısında üç ismi öne çıkaran argümanları yazdı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? CHP'nin adayı Meral Akşener mi olacak?

Türkiye 24 Haziran'da sandığa gitmeye hazırlanırken, partiler seçim hazırlıklarına başladı bile. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim manifestosunun hazır olduğunu büyük İstanbul Kongresi'nde açıklayacağını duyurdu.

Muhalefet cephesinde ise gözler CHP'nin açıklayacağı adaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için "Aday olsun, Bu yarışa girsin1 çıkışına rağmen CHP lideri aday olmayı düşünmüyor. Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü "CHP’nin masasında şu üç formül var" başlıklı yazısında CHP'nin adayı için öne çıkan isimleri açıkladı.

İLK ADAY İLHAN KESİCİ

CHP'de ilk formülün İlhan Kesici olduğunu belirten Hakan, Kesici'nin öne çıkmasındaki argümanların "Kimse “CHP’li değil” diyemez. Adam CHP’nin milletvekili... Ekonomiden anlıyor. Sağ kesimle bağı var. Sivas ellerinde sazı çalınıyor. Halk dilini iyi biliyor.Belirli bir sempati uyandırabilir." olduğunu yazdı.

MERAL AKŞENER SESLERİ

CHP'de öne çıkan ikinci ismin İYİ Parti Meral Akşener olduğunu açıkayan Hakan, Akşener için "İkinci turda Erdoğan’ın karşısında varlık gösterebilir. Ülkücü bir geçmişi var. Atatürkçülüğü tartışılmaz. CHP tabanından rahatlıkla oy alabilir. AK Parti tabanına itici gelmez. İddialı ve iddiacı..." ifadelerini kullandı.

'MUHARREM İNCE MEYDANLARI COŞTURUR'

Muharrem İnce isminin de kulislerde öne çıktığının altını çizen Hakan, İnce'nin meydanları coşturabileceğini belirterek "Popülizm yapma kapasitesi fevkalade. Polemik yapma kapasitesi fazla. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkmış olması Kürt seçmen açısından bir avantaj olabilir. Bir tarafı Karadeniz’e dayanıyor. Erdoğan’a karşı iyi mücadele eder." ifadelerine yer verdi.

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CHP'nin adayı Meral Akşener mi? CHP'nin adayı Meral Akşener mi?
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
CHP kendi içinde bir aday çıkaramıyor gerçekten şaka gibi... Allah aşkına bu zihniyete kim oy verecek gerçekten merak ediyorum
BENİM ADAYIM UĞUR DÜNDAR.NOKTA
alttaki fotoğrafa bakıyorumda ne sevimsiz ikili liderlik vasfı yanlarından bile geçmemiş dik duruşları yok ben bunları nasıl başıma getireyim.selo bile bunlardan karizmalı ama oda yalnış yerde durmuş.
al birini vur ötekine bi bitmediniz
chp nin herhangi birini aday gostermesi sonucu degistirmez , vatani simdiki iktidardan kurtarmak istiyorsak bir adaya chp ve iyi partinin destek vermesi gerekir bu aksener olur yada muharrem ince onemli olan bu secimi kazanmak ve herseyi normal hale getirmektir bu son secim bundan sonra hic bir zman bu sansi bulamayiz. bunlar yakinda rejimi degistirmeden bir an once ne gerekliyse yapilmali onemli olan vatanin bolunmez butunlugu cumhuriyetin devamidir. ataturk dusmanlari bu ulkeyi yonetmek degil suyunu bile icememeli.
chpnin tabikide adayı imralı olacaktır
tabiki meral akşener olacak başka şansları yok.
slm beni kandırmaz kendi gelsin kendi gelsin lider dediğin meydana çıkar kılıçlarığlu sen aday ol
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