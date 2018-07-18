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CHP'den "28 gün askerlik yapma şartı kaldırılsın" teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım: - "Bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün askerlik yapma şartı kaldırılsın. Ayrıca profesyonel askerliğe geçilsin"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün askerlik yapma şartının kaldırılmasını istedi, profesyonel askerliğe geçilmesini önerdi.

Yalım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, özel sektörde çalışıp askerliğini yapmamış vatandaşların, askerlik için 28 gün iş yerinden ayrılmasının ciddi sıkıntıya yol açabileceğini savundu.

Kişilerin askerliğini 28 gün yapması ile 6 ay-1 yıl yapması arasında bir fark bulunmadığını öne süren Yalım, işverenle aynı sıkıntının yaşanacağını belirtti.

Yalım, 2011 ve 2014 yıllarında olduğu gibi askerlik yapma şartı aranmadan bedellinin çıkartılmasını isteyerek, "Bedelli son kez olmalıdır. CHP olarak ana hedefimiz profesyonel askerliğe geçiştir. Bu teklifle bedelli son bulmayacak, 2-3 yıl sonra yenileri gelecektir. Hükümete, Milli Savunma Bakanlığına tavsiyemiz; bir an önce altyapı hazırlanıp profesyonel askerliğe geçilsin." ifadesini kullandı.

Olağanüstü kurultay için imza toplanıldığının anımsatılması üzerine Yalım, "Delegeler ve üyeler, CHP ve ülkenin lehine yakışan şekilde doğru karar verecektir. Milletvekili olarak gözlemci durumundayız, hep birlikte izliyoruz." diye konuştu.

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