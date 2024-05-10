AK Partili ve CHP'li seçmenler bu kez aynı yanıtta buluştu! 'Yumuşama' sözleri anket sonuçlarına da yansıdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü büyük ses getirdi. Areda Survey araştırma şirketi söz konusu görüşmeyi Türk halkına sordu. Araştırmaya göre, toplumun yüzde 69,4’ü bu görüşmeyi olumlu karşılıyor.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel parti liderleri ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da ziyaret etmiş ve bu durum kamuoyunda çeşitli tartışmalara sebep olmuştu. Areda Survey, yaşanan tartışmaların ardından Erdoğan - Özel görüşmesini Türk halkına sordu. Araştırmaya katılanların yüzde 69,4’ü Erdoğan - Özel görüşmesini son derece olumlu bulurken yüzde 30,6’sı ise bu görüşmeye olumsuz baktığını belirtiyor. Farklı parti seçmenlerinin Erdoğan - Özel görüşmesine ağırlıklı olarak olumlu yanıt vermesi araştırmanın dikkat çekici detaylarından.

AK Parti seçmeni Erdoğan - Özel görüşmesine yüzde 78,6 oranında destek verirken CHP seçmeninde bu oran yüzde 59,6 olarak karşılık buluyor. Ayrıca MHP seçmeninin yüzde 72,8’i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 65,4’ü ve DEM Parti seçmeninin yüzde 81,4’ü bu görüşmeyi olumlu gören seçmenler arasında yer alıyor.

TÜRK HALKININ YÜZDE 52,2’Sİ YENİ ANAYASA İSTİYOR

14 Mayıs genel ve 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyunda yeni anayasa tartışmaları da beraberinde başladı. Siyasi partiler arasında ve ekranlarda sıkça gündeme gelen yeni anayasa tartışmalarını, Areda Survey araştırma şirketi Türk halkına yönlendirdi. Araştırma verilerine göre halkın yüzde 52,2’si, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu ve bunun için siyasilerin bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN ‘SARAY İLE MÜZAKERE DEĞİL, MÜCADELE EDİLMELİDİR’ SÖYLEMİ HALK TARAFINDAN DESTEK BULMUYOR

Geçtiğimiz günlerde CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Saray ile müzakere değil, mücadele edilmeli” sözlerini sarf etmiş ve yine kamuoyunda çeşitli tartışmalara sebep olmuştu. Araştırmada, Kılıçdaroğlu’nun bu söyleminin toplumdaki yansıması da incelendi. Verilere göre Türk halkının yüzde 62,7’si Kılıçdaroğlu’nun ‘Müzakere değil, mücadele edilmeli’ yaklaşımına olumsuz baktığını ifade ederek siyasi liderler arasındaki ilişki geliştirilmesi gerektiği görüşünü paylaşıyor. Olumlu bakanların oranı ise yalnızca yüzde 37,3 olarak karşılık buluyor.

“CHP YÖNETİMİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMELİ”

Erdoğan - Özel görüşmesinin ardından siyasetteki uzlaşı talebinin artması, CHP yönetiminin gelecekte atması beklenen adımlarını da etkiliyor. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 65’i, CHP yönetiminin bundan sonraki süreçlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temas içinde olması gerektiğini ve iletişim içinde ilişkilerin devam etmesi gerektiğini savunuyor. Yüzde 35’i ise ilişki yerine mücadele etmesi gerektiği kanaatinde.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 3 bin 101 kişinin katıldığı 29 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi. (DHA)



Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





