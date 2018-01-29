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CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!

POLİTİKA HABERLERİ | 29.01.2018 14:28 | Son Güncelleme 2 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, kendisi hakkında linç kampanyası yapıldığını belirterek, "Başkaldırıyorum, alayınıza başkaldırıyorum. Hiç kimse bana hesap soramaz, herkes haddini bilecek." dedi.

CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında yer aldığını anımsatarak, CHP'yi operasyonun karşısında gibi gösteren çevreler bulunduğunu, bunları kınadıklarını söyledi.

"Vatan, millet konusunda durduğumuz yerin son derece açık, berrak, net olmasına rağmen bu operasyon sanki PKK-PYD'ye değil de CHP'ye yapılıyormuş gibi yöne evrilmesi, ona sürüklenmesi üzüntü vericidir." diyen Yılmaz, CHP'nin çizgisinin belli olduğunu, kimsenin CHP'nin çizgisini sorgulayamayacağını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerini hiçbir zaman Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile eş tutmadıklarını, tutmayacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Göz bebeğimiz, varımız yoğumuz, evlatlarımızdan oluşan, ülke güvenliğini koruyan orduyu ÖSO'nun arkasına saklamayız, saklayanlara da karşı çıkarız. Hiçbir zaman şaibeli bir oluşumla bir Türk ordusunun anılmasını istemeyiz. Türk ordusu zayıfmış gibi, başka unsurlardan destek almak zorundaymış gibi göstermesinler." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili konuştuğunu ve kimseye hakaret etmediğini, ancak bazı kişilerin şahsına yönelik hakaret, aşağılayıcı ifadeler kullandığını belirterek, bu kişileri de kınadığını söyledi.

MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞUNDA YAŞANANLAR

CHP'li Yılmaz, 11 Haziran 2014 tarihinde saat 11.00 sıralarında Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun "katil sürüleri" tarafından sarıldığını, kendisinin çatışma talimatına rağmen hükümetin "çatışmayın" talimatıyla çatışma yaşanmadığını anlattı.

Başkonsoloslukta bulunan herkesin bahçede toplatılarak diz çökertildiğini ifade eden Yılmaz, kendisinin de kafasına makinalı tüfek dayanarak makam odasına götürüldüğünü, Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafları önünde, kafasına silah dayanmış görüntüsünün alınmak istendiğini ve buna direndiğini dile getirdi.

Öztürk Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"O gün 'kadınlara, çocuklara, buradaki insanlara zerre kadar bir şey yaparsanız önce ben öleceğim' diyorum. Bir tane kendini bilmez çıkmış, bana 'korkak' diyor. Sen kimsin, cesaret kim? Cesaretin bir arada olmayacağı tek kişi sizsiniz. Anadan doğma gelir cesaret. Cesaret Allah'ın insana verdiği bir yetenek değildir, bir ruh halidir, diz çökmeme halidir, ülkene laf getirmeme halidir, it sürülerine başkaldırma halidir. Cesaretin ne olduğunu ölçmek mi istiyorsun? Ben sana yol göstereyim; benim ordum PKK-PYD ile savaşıyor, sen de Dışişleri Bakanısın. Kabinede çürük raporu alıp bir şekilde yırtan kişileri de yanına alıp cepheye gitmen lazım. Hadi git, ben seni alkışlayacağım.

Herkes haddini bilecek. İŞİD'den de onun dizginlerini elinde tutanlardan da korkmuyorum. Bugün bazı odaklara hesap soramayanlar, gelmiş bir vatanseverin yakasına yapışmış, linç kampanyası yapıyorlar. Başkaldırıyorum, alayınıza başkaldırıyorum. Hiç kimse bana hesap soramaz, herkes haddini bilecek."

"TEK HESABIM ÜLKEMİN ÇIKARLARINI KORUMAKTIR"

Terör örgütü DEAŞ üyeleri hakkında küfürlü ifade kullanan Yılmaz, "Varsa ölmek... Evet 101 gün o it sürüleri öldüremedi beni ama burada şehit olmak istiyorum. Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmedim, kimseden korkmadım, korkmuyorum. Ölümse, evet ölür kurtulurum ama yaşadığım sürece doğruları söylemeye devam edeceğim. Kimse benim gurur ve onurumla oynamasın. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı olabilirsiniz ama sizin bana kabalık yapma hakkınız yoktur. Ben bir milletvekiliyim. Bu milletvekiline saygısızlık yapma hakkınız yoktur. Benim tek hesabım ülkemi ve ülkemin çıkarlarını korumaktır." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "O zat benim memurumdu" sözlerini eleştiren Yılmaz, hiçbir zaman bir kişinin, partinin memuru, bürokratı olmadığını vurguladı. Yılmaz, devlete hizmet ettiğini, devletin memuru olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı bürokratı olmaktan da her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Yılmaz, Türkiye'nin ne olduğu belirsiz gruplar tarafından pohpohlanan düşüncelerle yönetilmek istendiğini ve bunun karşısında olduğunu öne süren Yılmaz, "Atatürk ayaklar altına alınıyor, Cumhuriyet ayaklar altına alınmak isteniyor, Lozan'a dil uzatılıyor. Ben bu dil uzatanların karşısındayım. Asker orada kritik operasyon yaparken, vatan millet ayaktayken il-ilçe kongrelerinde hesap sormaya kalkışmak hiç kimsenin haddi olmamalı. Bize kimse hakaret edemez, makamı, mevki ne olursa olsun kimse bizi hizaya getiremez, ölümden öteye köy yok." diye konuştu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Recep Tayyip Erdoğan CHP Musul Öztürk Yılmaz

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Hadsiz . Haddini bil sen kimsin ki bu Aziz Milletin ordusuna iftira atıyor Devleti suçluyorsun. Bu devlet seni esir düştüğünde kurtarmadımı. Nankör. Bu milletin meclisinde olacaksın. Maaşını bu devlet ödeyecek sonra da bu millete laf söyleyeceksin.
Helal Hemşirim. CHP ye değil, MHP ye oy verdim şimdiye kadar, Şimdi Meral Akşener'e vereceğim. Bu dediklerine katılıyorum. Ancak keşke o çürük raporu alıp askerlik yapmayanlar ifadesini aç daha açıp "Testislerinden çürük raporu alıp askerlik yapmayıp ne hikmetse Evlenip 2 çocuğu olan BİLAL oğlan... " diyerek açsaydın. Ama sende haklısın millet sadece Bismillah, yallah, türban kudüs, baş parmağı yokmuş gibi rabia işaretine kafa takmış. Yani Narkoz da. Sende haklısın. Bu millet zor akıllanır.
biri şu mala söylesin.amerika ordusu güçsüzmüde yıllardır askerlerinin önünde belli örgütleri savaştırıyor.senin derdin ne biliom biz pkk yı vuruyoz die rahatsızsın.herkes türkiyeye hak verdiği içinde karşı gelemyon.öso yu bahane edip erdoğanı burdan vurmaya çalışıyon.
Az once ismi aciklanan afrin sehitlerine baktim 4 u ülkücü BOZKURT 2 si chp gençlik kollarında gorev yapmis net olarak sayfalarinda var oglunun biri çürük digeri ABD Vatandaşı oldugundan 27 gun askerlik yapmis damat bedelli BOZKURDA hayvan diyen rabislerden hic sehit yok bu nasil oluyor...
helal... teşekkür....
İyice dağıttı bu CHP liler..Asker Afine girdi ses bunlardan çıkmaya başladı..ciyak cıyak bağırıyorlar..derdiniz ne sizin?Afrin kuyruk acınızmıydı?Hdp de çok bağırayor ve etrafa saldırıyorlar.
Başkaldırsan ne olur,kaldırmadan ne olur.alt tarafı chp'sin işte.tırttt...
"TEK HESABIM ÜLKEMİN ÇIKARLARINI KORUMAKTIR" ? Türkiye İran la savaşa girecek olursa da mı Türkiye'nin çıkarlarını koruyacaksın?. Yoksa senin ülken İran da onu mu kastediyorsun? Bu ne perhiz, ne lahana turşusu.
Yavrum alayımız senin alayın gibi 3 veya 5 çapulcu değildir, bizim alayımız 5 milyar ümmettir
Öztürk yılmaz senin gibi saygisiz biri değilim vekil olmuş sun ama insan ve saygılı terbiye hic alamamış sın benim CUMHURBAŞKANIM A yaptığın terbiyesizlik seni bu millet hic unutmayacak benim ve bu halkın gözünde bir hiç sin terbiyesiz vekil.
ey bre gafil milletvekili olmuşsun ama adam olamamışsın diyorsunki ben milletvekiliyim kimse bana hakaret edemez laf söyleyemez saygısızlık yapamaz tamam eyvallah peki siz milletvekilleri ülkenin en tepesindeki cumhutbaşkanına başbakanına bakanlarına ağzınıza gelen her lafı söyleyeceksiniz hakaret edeceksiniz saygısızlık yapacaksınız kimse size laf söylemeyecek sen sadrazamın sol ta.........sın sana herşey serbesmi önce aynaya bak sonra çık laf söyle bir adama bakarım söylediği laf mı diye birde lafa bakarım söyleyen adam diye cık ikiside değil
Başkaldıranların halini görüyorsun,Diyarbakır da,Şırnak ta, en son Afrin de.onun için devlete kalkan başlar ezilir .ben çatışalım dedim deme kimseye aldırmadan çatışaydın, yiyemedim demiyorsunda. bu CHP de herkesmi devletinin karşısında olanlarla halay çekiyor. orda ağzı olan herkes konuşuyor. Bir zaman genel başkanlarıda ypg terörist olarak değil topraklarını savunan grup demişti.şimdi operasyonu destekliyorum diyor .noldu kankileri teröristmi oldu şimdi. Yediğiniz hurmalar birgün sizi tırmalar kapiş
ULAN SADE SANA DEĞİL BÜTÜN TÜRKİYEYE SÖYLENMİŞ BİR KELİMEDİR. 80 MİLYON SICAK YATAĞINDA YATIYOR. 40-50 BİN ASKER AFRİNDE. ONURLU OLANLAR ELBET SEÇİMDE MİLLETİNE ULAN DİYE HİTAB EDEN BAŞKANI DESTEKLEMEZ.
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