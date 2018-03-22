Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Milletin milli birlik ve beraberlik şuuru sayesinde 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldı ve paralel devlet hayali kuranlar şehirlerin caddelerine ve sokaklarına gömüldü. Şimdi de yetmiş yedi düvelin eşkıyası olan bölücü terör örgütü mensupları açtıkları çukurlara gömülmeye devam ediyor" dedi.

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla MEB Şura Salonu’nda "2. Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu" düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Topçu, "Milletin milli birlik ve beraberlik şuuru sayesinde 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldı ve paralel devlet hayali kuranlar şehirlerin caddelerine ve sokaklarına gömüldü. Şimdi de birlik ve beraberlik şuuruyla, Afrin’den başladık, Kandil’e kadar da bunları gömmeye devam edeceğiz. Ağababaları da onları Mehmetçiğin elinden kurtaramayacak. Allah’ın yardımıyla Mehmetçik tek tek bütün inlerine girecek. Allah’ın yardımıyla Mehmetçik tek tek bütün inlerine girecek, Anadolu tabiriyle bunları tekne kazır gibi kazıyacak inşallah. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de bunun bilincinde olarak, bir milletin başarısının, milli güçlerin aynı hedefe yönlendirilmesiyle mümkün olduğunu, elde edilecek başarının, milletin güç birliğinden, ortak hareket etmesinden ileri geleceğini söylemiştir. Milli birlik, bireyleri milli çıkarlar etrafında birleştirir. Böylece bireyin kendisi ve mensup olduğu milleti için öz güvenini pekiştirir ve artırır. Milli birlik ve beraberlik ruhumuzun artarak devam etmesine gayret ve çaba sarf eden her kurumu, kuruluşu ve kişileri minnet şükran ve saygı ile selamlıyorum. Günümüzde bazı delalet ve gaflet içinde olan bedhah siyasetçileri, STK’ları, sözde münevverleri ve entelektüel geçinenleri saymazsak; başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siyaset ve devlet adamlarımız, yerli ve milli entelektüellerimiz ve İLESAM gibi STK’larımızın milli birlik ve beraberlik şuurunun milletimizin sinesine iyice nakşedilmesi ile ilgili değerli faaliyetleri ve gayretleri takdire şayandır. Büyük Türk milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru ile Kürt-Türkmen-Arap-Alevi-Sünni tek millet olarak sinesinde yeniden Kuvayi Milliye ruhunu diriltti. Sakarya ayağa kalktı. Şairin dediği gibi ‘Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es.’" diye konuştu.

Programın sonunda İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız tarafından Türk-İslam dünyası yararına yürüttüğü faaliyetlerden ötürü Yalçın Topçu’ya “Milli Birlik ve Beraberlik Madalyası” takdim edildi.