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Erdoğan'dan AK Partili vekillere 'mühür hatası' uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 06:32 | Son Güncelleme

AK Partili vekillere 24 Haziran milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı erken seçimini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aman seçmenimizi mühür hatasına düşürmeyelim. ‘Nasıl olsa MHP de bizden. MHP’ye de oy verelim’ havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim. Bu anlamda rehavete kapılmayalım” dedi

Erdoğan'dan AK Partili vekillere 'mühür hatası' uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nin yemekhane katında dün milletvekillerine önce kahvaltı verdi, ardından toplantı salonunda seslendi. Erdoğan, basına kapalı toplantıda, ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin birlikte yapılacağını hatırlatarak, iki seçimin bir araya gelmesinin avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da bulunduğunu kaydetti.

AVANTAJ DEZAVANTAJ

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, isminin avantaj olarak görünebileceğini ancak bunun dezavantaja da dönüşebileceğini belirterek, “Aman seçmenimizi mühür hatasına düşürmeyelim. ‘Nasıl olsa MHP de bizden. MHP’ye de oy verelim’ havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim. Bu anlamda rehavete kapılmayalım. Bize milletvekili sayısı lazım. Komisyonların daha rahat çalışabilmesi için yüksek sayıya ihtiyacımız var. Bunun için artık daha çok çalışacaksınız” ifadesini kullandı.

‘DAHA ÇOK ÇALIŞIN’

Erdoğan, “16 yıllık süreçte yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız arkadaşlarımız da oldu. Sınavı geçemeyenler de oldu. Sizler sınavı geçtiniz. Bundan sonra da hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra sahalarda olacaksınız. Her zamanki gibi daha çok çalışın” dedi. Kongre sürecini 28 Nisan İzmir ve 6 Mayıs İstanbul’la tamamlayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, katıldığı kongrelerdeki coşkudan memnun olduğunu vurguladı. Erdoğan, Güneydoğu’da da oyların arttığını dile getirdi.

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Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
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