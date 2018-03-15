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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 15:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye Afrin'deki askerlerini çekmesi için yaptığı skandal çağrıya "Afrin merkez kuşatıldı. Bu iş bitti, bitiyor az kaldı. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız" dedi. Karara bir tepki de AB Bakanı Çelik'ten geldi. Çelik, 'AP'nin sesi terör örgütüne çıkmadı. Vizyonsuz cahilane bir karar' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liseliler Destan Yazıyor etkinliğinin ödül töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkçe, dünyanın en kadim dillerinden biridir. Türkçe en azından ilk yazılı metni Orhun Abideleri ile gücünü ve yaygınlığını ispatlamış bir dildir. Dilimizin siyasi tartışmaların tarafı haline getirilmiş olmasını yakın tarihte yaşadığımız en ciddi sıkıntılardan biri olarak görüyorum.

Dil devrimi adı altında Türkçemiz, tatsız, tuzsuz, ruhsuz kelimelerin tasallutu altına sokularak kadim medeniyet ile arasındaki bağ kopartılmaya çalışılmıştır. Bizim aslında damarlarımız kesilmiştir. Bir milletin siz dil noktasında bu damarı kestiğiniz anda dedesi ile arasındaki bağı kesmiş oluyorsunuz.

Bu cinnet dönemini geride bıraktığımıza inanıyorum. Kadim Türkçe'nin önemli bir zenginliği olarak gördüğümüz Osmanlı Türkçesi'nin okullarda öğretilmesini önemli bir adım olarak görüyorum.

"YENİ BİR BOZULMA SÜRECİ YAŞIYORUZ"

Türkçemizde internet ortamı başta olmak üzere pek çok mecrada yeni bir bozulma süreci yaşıyoruz. Bu konuda aileden, okula, basın yayın kuruluşlarından iş dünyasına kadar herkese düşen önemli görevler var. Tabelalarda, konuşmalarda şahit olduğumuz yabancı kelime kullanma hastalığı tahammül sınırlarını aşan boyuta ulaşmıştır. Tabii, sayın Cumhurbaşkanı siz ne işe yarıyorsunuz diyeceksiniz.

Sigara konusunda da kampanya başlatmıştık. En yakın arkadaşlarımız dahi konuşuyoruz, konuşuyoruz, söz diyor, bir ay sonra yine afedersiniz leş gibi sigara kokuyor.

Gençler sizleri çok seviyorum. Okulların önünde elinde sigara gördüğüm zaman kahroluyorum. Ciğerlerini, kalbini adeta tehdit ediyor. Buna fırsat vermeyin. Allah'ın bizlere emameti olan bu vücudu hep beraber kullanalım. Kızlar, siz zaten içmiyorsunuz biliyorum.

"İSİMLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE TAVSİYEDE BULUNUYORUM"

Türkçe dışı tabelalar gördüğüm mekanların sorumlularına bu isimlerin değiştirilmesini, bugün sesleniyor ve tavsiye ediyorum. İnternet cafe. Cafe. Bizim kıraathanemize ne oldu? Vardı ya bizim kıraathanemiz.

Kumar oynama yeri değildir, okuma yeridir. Okuma yeridir. Oralarda hem kitaplarımızı okuyalım, hem çayımızı hem kahvemizi içelim hem de okula gidelim. Şimdi evler bile adeta cafe house oldu.

Böyle şey olur mu? Bu konuda arzu ettiğim hassasiyeti henüz göremediğimi de ifade etmeliyim. Bu işin de üstesinden el birliği ile geleceğiz, bunu başaracağız.

" SİNSİ BİR DARBE TEŞEBBÜSÜNE MARUZ KALDIK"

17-25 Aralık'ta yargı ve emniyet teşkilatları ile sinsi bir darbe teşebbüsüne maruz kaldık. Dik duruşumuzla bu sinsi saldırıyı boşa çıkardık. Ardından 15 Temmuz gecesi bir daha asla yaşamayacağımızı varsaydığımız türden bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. FETÖ mensupları Pensilvanya'dan aldıkları talimatla, uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla ülkenin meşru yönetimini devirmek üzere harekete geçtiler.

Bu defa daha önceki darbelerin hiçbirinde görülmemiş bir hadise yaşandı. Şahsım böyle bir darbe girişimini asla kabul etmedim ve tüm devlet mekanizmalarını harekete davet ettik, milletimi de meydanlara, caddelere davet etmek sureti ile o engin feraseti ile milletim bunu atlattı. O gece liseli gençlerimiz de meydanlardaydı.

Onlar da bu darbeye karşı koydu. Cep telefonu aracılığıyla televizyon kanallarını kullanarak milletimizle buluştuğumuz an darbe teşebbüsünün ortadan kaldırıldığı andır. İstanbul'a indik ve havalimanında bizi karşılayan on binlerce milletimle birlikte darbecilere karşı tarihi bir meydan okuması yaptık.

"MİLLETİMİZ TÜM FERTLERİ İLE GERÇEKTEN DESTAN YAZMIŞTIR"

Milletimiz tüm fertleri ile gerçekten destan yazmıştır. Şimdi de liseli öğrencilerimiz bu destanı denemeye, şiire, hikayeye dönüştürerek ebedileştiriyor. Türkiye'nin darbeler ve muhtıralar döneminin ardından doğan nispeten istikrarlı bir ortamında büyüyen sizlerin bu tür durumlarda ne yapacağı sorusu orta yaşın üstündeki büyüklerin zihnini zorluyor.

15 Temmuz'da gördük ki, özlerindeki kahramanlık ve cesaret ateşini yakabilmektedir. Bunu siz başarabiliyorsunuz. Üzerindeki kül savrulduğunda altından çıkan o kor ateş, bize ezanımızın, bayrağımızın, devletimizin bizatihi milletimizin güvencesi altında olduğunu göstermiştir.

"BU İŞ BİTİYOR, BİTECEK"

Hep sabrettik artık dedik, yeter. Afrin Harekatı'nın talimatını verdik, teröristlerin hesabı farklıydı ama onlar şunu bilmiyorlardı; "Hesapların üzerinde bir hesap var, o da Allah'ın hesabı." Ve ne oldu? Tüm kuzeydeki o terör koridorunu temizlemeye başladık. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3525 oldu. Bu iş bitiyor bitecek, az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'na verilen destek milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan geri durmayacağının göstergesidir.

AP'YE AFRİN MESAJI

Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'le alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız isteniyormuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Bunu bilesiniz."

"3 BİN 525 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3525 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. Kimler? Teröristler. Bunlar oradan Hatay, Gaziantep, Kilis, Mardin, buralara tacizde bulunuyordu. 100 civarında havan biz harekata başladığımız ana kadar atılmıştı." ifadesini kullandı.

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AB BAKANI ÖMER ÇELİK: "VİZYONSUZ VE CAHİLANE BİR KARAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından bir tepki de AB Bakanı Ömer Çelik'ten geldi. AP'nin Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili kararına tepki gösteren AB Bakanı Ömer Çelik, "AP'nin sesi terör örgütüne çıkmadı.Vizyonsuz cahilane bir karara imza attı. AP'nin çağrısı terör örgütüne destek demektir" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye Afrin'deki askerlerini çekmesi için yaptığı skandal çağrıya Türkiye'nin tepki çok sert oldu. Basın toplantısı düzenleyen AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye oylamasına ilişkin, "Bizi çok şaşırtan bir karar oldu. AP'nin sahadaki gerçekleri görmekten ne kadar uzak olduğunu gördük. AP'nin altına imza attığı en vizyonsuz karardır" dedi. Kararı vizyonsuz ve cahilane olarak niteleyen Bakan Çelik, şunları söyledi: AP siviller konusunda çifte standartlı bir yaklaşım sergiliyor. Biz bu çağırının bağlayıcı olmadığını zaten biliyoruz, ancak çağırdığı terör örgütlerine açık bir destek olarak algılıyoruz."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yoksa bilal bitirecekti. iyiki bitti..bitmeseydi. afrin gazisi olurdun heralde ytayyip bey. bu ara sayı muhtarları göremiyom. :)
sen önce 3uncu dünya ülke paraları karşısında ağlayan liramizin gözyaşlarını sil bütün dünya ekonomik olarak bitirdi bizi haberin yok uyan uyan 1 milyon doları olan yattığı yerden 100 bin kazandı ya asgari ücretli ne olacak yazık size be yazık
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