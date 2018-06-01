Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizlerin ekonomik olarak yükünü hafifletecek müjdeleri paylaşmak istiyorum. İlk müjdem sizin katma değer vergisine ilişkin olacak. KDV ödeyelim ama basit olsun, ödeyebileceğimiz kadar olsun dediniz. Arkadaşlarımız sizlerle bir araya geldiler. Bu soruna sizlerle beraber çözüm geliştirdiler. Artık her aya yoluculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil hasılatının yüzde 1,5ini KDV olarak maliyeye ödeyeceksiniz” dedi.

Sizinle maliye arasında artık daha basit, daha kolay, daha ödenebilir bir vergi ödeme sistemi kurmuş olacağız.

"ÖDEMELERİ ARTTIRIYORUZ"



Gelecek aydan itibaren bu ödemeleri arttırıyoruz. Buna göre Ankara ve İstanbul illerinde 1000 tl olan ödemeyi 1330 liraya, diğer şehirlerde 700 TL olan ödeme 1000 TL'ye, diğer belediyelerde olan 600'den 800'e çıkarıyoruz. Bununla da kalmadık.

"HİÇ BİR İNSANIMIZI DIŞLAMADIK"



94'ten itibaren ulaşım, çevre, trafik ve şehir içi taşımacılık konusunda İstanbul'da nasıl büyük bir dönüşüm gerçekleştirmişsek aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetinde de çok ciddi hamleler yaptık, şehir içi, şehirler arası ayrımı yapmadan. Bize oy versin, vermesin hiçbir insanımızı dışlamadık.