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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 22:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıklama yaptı. Erdoğan konuşmasında, "UBER falan bitti, öyle bir şey yok. Avrupa'da varmış bana ne Avrupa'dan" dedi. Erdoğan, daha sonra art arda müjdeli haberleri sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizlerin ekonomik olarak yükünü hafifletecek müjdeleri paylaşmak istiyorum. İlk müjdem sizin katma değer vergisine ilişkin olacak. KDV ödeyelim ama basit olsun, ödeyebileceğimiz kadar olsun dediniz. Arkadaşlarımız sizlerle bir araya geldiler. Bu soruna sizlerle beraber çözüm geliştirdiler. Artık her aya yoluculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil hasılatının yüzde 1,5ini KDV olarak maliyeye ödeyeceksiniz” dedi.

Sizinle maliye arasında artık daha basit, daha kolay, daha ödenebilir bir vergi ödeme sistemi kurmuş olacağız.

"ÖDEMELERİ ARTTIRIYORUZ"

Gelecek aydan itibaren bu ödemeleri arttırıyoruz. Buna göre Ankara ve İstanbul illerinde 1000 tl olan ödemeyi 1330 liraya, diğer şehirlerde 700 TL olan ödeme 1000 TL'ye, diğer belediyelerde olan 600'den 800'e çıkarıyoruz. Bununla da kalmadık.

"HİÇ BİR İNSANIMIZI DIŞLAMADIK"

94'ten itibaren ulaşım, çevre, trafik ve şehir içi taşımacılık konusunda İstanbul'da nasıl büyük bir dönüşüm gerçekleştirmişsek aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetinde de çok ciddi hamleler yaptık, şehir içi, şehirler arası ayrımı yapmadan. Bize oy versin, vermesin hiçbir insanımızı dışlamadık.

Otobüs ve minibüslerin arkasına yazılan "Başarı boş duranın değil, koşturanın hakkıdır" sözü AK Parti'nin 16 yılda yazdığı başarı hikayelerinin özüdür, özetidir.

Bizim yalanla, dolanla, aldatmayla, iftirayla işimiz olmaz. Bazıları ince ince yalanlar söyleyip duruyor. Bu iş çıraklık işi değil, bu iş ustalık işi, ustalık. Öyle kolay gelmedik buraya. Biz icraatlarımızla konuşuruz.

"UBER DİYE BİR ŞEY ÇIKMIŞ, ARTIK BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Bir de UBER diye bir şey çıkmış. Artık böyle bir şey yok. Avrupa'da varmış. Banane Avrupa'dan. Bu konuyla ilgili olarak sayın Vali bütün yetki sizde. Kusura bakmasınlar bunların üzerine trafik gidecek gereğini yapacak. Çünkü biz taksilerimizin taksicilerimizin hakkını birilerine yediremeyiz. İşini iyi yapan, düzgün yapan, yolcusuna değer veren her zaman kazanır.

Ayrıntılar geliyor...

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Uber erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği erdoğan müjde Taksi

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
sen de bittin. millet seçimi sabırsızlıkla belkiyor.
SONUNA KADAR UBERRRR
hesapladi taksicilerde oy cok tabi :))
Yani taksiciler milleti gene soyacak
sonrada yatırımcı gelmez nağraları atarsınız
Tamamdır o zaman.Türkiyenin bütün sorunları bitti.Oley.
Mynet sen bu işi zivanadan çıkardin artik. Başlığa bakiyorsun sanki dünyalar veriyorlar bu millete. Ceviz kabuğunu dolduracak tek bisey yok. Saçma sapan haberler yapmaktan vazgeçin artık.
Muharrem İnce'nin haberleri hep karalama, Erdoğan'ın haberi müjdeler! Bugün editör kimse iyi propaganda yaptı!
T.A.M.A.M
salla emi salla
bravo olması gereken bir adım
İnsanlar kaliteli yolculuğu taksi değil uber ile yaşıyor. neden bitiriliyor ? Demokrasi ülkesi değilmiyiz bıraksınlar kim neye binmek istiyorsa ona binsin.
madem size ne avrupadan birliğe girmek için neden yirtiniyon
@KAMILGOLCU gardaş tam yorum kalemine sağlık
istanbul serviscilerinin plakası neden savunulmuyor...servise gelince haketmiyorsunuz de taksiye gelince hakkını kaptırmayız.. bu nasıl adalet...!!!
kim ne derse desin sen en büyük Türk siyasetçisin.. Rabbim sana uzun ömürler versin...
Taksicilerden oy alabilmek için uberi bitirmek yasaklamak demokrasiye aykırı bir durum.
maşalah... seçime bir aydan az kala.,,müjdeler yağmur gibi..!! bir seçilsin asıl yağmuru seçim sonrası görün...hemde sağnak..!!
uber için koştur koştur araba alanlara yazık oldu. neyse yakında internete düşer satılık ilanları
Ve demoktaritik hukuk devletinde yaşıyoruz görüyorsunuz anlatmaya gerek yok
24 Haziranda görüşürüz
helal olsun cumhurbaşkanım bir an için taksiciler adam olacak sanmıştık
müjdeler genelde memur ve polise..!! sanki vesalam ülkenin nüfusunun tamamı polis memur..!! polis zaten yaklaşık 5 alıyor,,bu memlekete azgari ücrete çalışan 16 miliyon insan var...ve maaşları 1600..onların okuyan çocukları yokmu.. insan değilmi? çoğu kiracı.. senin polisin ya lojman yada lüx sitede oturuyor ve hala polis polis diyorsun...tamammmm
KİT lere KADRO sözü verdiniz nerde kaldı hani sözünüz bari hakkıkız olanı verin bizde inanalım
Herşey bitti uber kaldı..
durumu iyi değil kaybetme kabusu yaşamaya başlamış
asgari ücretle çalışandan almayın vergi hattın tanesi milyon TL bunlarmi fakir asgari ücretle çalışan mi fakir.
Sana oy moy yok !
yalanı millet sizden öğrendi !!!!
daha uberin ne olduğunu anlamadan bitti
şiddetin bir çözüm oldugunu kanıtlıyor bu sonuç.uberin kaldırılmasını isteyenler taksi plaka sahipleri20 yıldır aynı rant da degişmiyor çogu milletvekili bu plaka sahipleri uberi isterlermi hiç
ulkeye faydası olan herşeye karşı nasıl bı nefrettır kındır bu
yemezler boşuna uğraşma...başka kapıya..
taşıma su ile değirmen dönmez..!! ilk para katardan geldi para bitti..!! darbe piyango gibiydi..fetonun el koyulan para larıda suyu çekti.. eee sonra...
yıkama...!!! yağlama...!!! sıvama...!! koyunlar şimdi hipnoz olmuştur..!! hepsinin altı boş...!! delikanlıysan ötv yi bu ülkeden kaldır,,,!!!
polis...polis..polis..!! ağzından başka bir şey çıkmıyor..!! esnaf..azgari ücretli ve işsizler peki..maaşlarını on bin yapta sende kurtul bizde kurtulalım..
otomobil bandrol ve ötv lerinde de duzenleme bekliyoruz.
bütün taksiler devlet tarafından alınsın. maaşlı devlet memuru yapsınlar taksi şoförlerini. işini yapmayanı kovsunlar o zaman. başka türlü bitmez bu taksicilerin içindeki kötü taksiciler. uber de çok iyiydi be
Taksici camiasının oylarınıda kaptın gitti
taksici mi yolcusuna değer veriyormuş
taksiciler sonunda bi nefes aldı...
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