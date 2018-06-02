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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 08:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı'na gelerek yapımı süren Taksim Caminde incelemelerde bulundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yıkılan Atatürk Kültür Merkezi(AKM)’de de incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programının ardından Taksim Meydanına geldi. Meydanda inşaatı devam eden Taksim Camiinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Taksim Meydanda bulunan vatandaşlarla bir müddet sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyerek yıkılan Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.

Atatürk Kültür Merkezinin son halini inceleyen Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler Taksim Meydanından ayrıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan taksim camii AKM

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