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"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin" teklifi

POLİTİKA HABERLERİ | 22.01.2018 16:46 | Son Güncelleme 3 saat önce

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesine ilişkin kanun teklifi hazırladı.Gerekçede, TBMM, 15 Temmuz'da milletimizle birlikte bağımsızlık mücadelesi veren, önce El-Bab ve şimdi de Afrin ile uluslararası terör örgütlerine karşı hazırlanan ordumuzun Başkomutanı ve Cumhurbaşkanımıza gazilik payesi verilmesini değerlendirmelidir" dedi

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin" teklifi

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesine ilişkin hazırladığı kanun teklifini TBMM AK Parti Grup Başkanlığına iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazilik Unvanı Tevcihine Dair Kanun Teklifiyle, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Edoğan’a Gazilik unvanı tevcih olunuyor. Teklifin gerekçesinde, millet için değerler uğrunda yapılan her mücadelenin "gaza" ismiyle ad bulduğu belirtildi. "Emek, fikir, ter dökülen ve bütün bir varlık ile can koyulan gazaların komuta edicilerine, mevzi bekleyenlerine ve dolayısıyla vatan uğrunda yara alanlara gazi deriz." ifadesine yer verilen gerekçede, Karahanlı kumandanlarından Selçuklu sipahilerine, atabeylerden beylere değin kullanılan bu şanlı unvanın, milletçe ihtiram gören ecdatta daima var olduğu bildirildi.

İlk olarak Sultan Alparslan'ın, Malazgirt Zaferi'nden sonra gazi unvanıyla anıldığı vurgulanan gerekçede, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde devletin, milletin ve ordunun yanında seferlere iştirak eden ve zafer kazanan devlet adamlarına veya kumandanlara gazi unvanı verme geleneğinin hep devam ettiğine vurgu yapıldı. Gerekçede, Devlet-i Aliyye'nin kurucu başbuğu Ertuğrul Bey'in, "Ertuğrul Gazi" ismiyle meşhur olduğu, imparatorluğun son kudretli Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid Han’a da 93 Harbi vesilesiyle gazilik unvanı verildiği belirtildi.

ATATÜRK GAZİLİK ÜNVANINI KULLANDI

Sakarya Muharebesi'nin ardından, 19 Eylül 1921'te Büyük Meclis tarafından Başkomutan Mustafa Kemal'e gazilik unvanı verilmesinin de bu geleneğin devamı olduğuna değinilen gerekçede, "Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, manevi yönü ağır bu unvanını önemle kullanmış bir liderdir." görüşüne yer verildi. Gerekçede, son birkaç yıldır ülkenin karşı karşıya kaldığı zorlu süreçte, sadece milletin değil, ümmetin bekası uğruna cansiperane mücadele veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onunla birlikte yürüyenleri de bu milletin unutmayacağı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI KEFENİYLE YOLA ÇIKAN LİDER OLDU

Gerekçeye, şöyle devam edildi: "Tam, bütün ve milli bağımsızlık yolunda vatan uğruna yalnız elini değil, tüm varlığını hasreden Sayın Cumhurbaşkanımız, özellikle Davos'taki 'One minute' çıkışının ardından karşı mevziin doğrudan hedefi haline gelmiş, saldırıların bizatihi muhatabı olmuştur. Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele bu manada birçok cephe savaşıyla ilerlemiştir. Öyle ki 7 Şubat MİT krizi bir cepheyken, Gezi hadisesi bir cephe, 17/25 Aralık darbe teşebbüsleri ve MİT tırlarının durdurulması olayı yine başka cephelerdir. FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP/C ve daha birçok terör grubuna karşı yöneltilen mücadelenin başında yine Erdoğan yerini almıştır. Uludere ile de Cumhurbaşkanımız hedef alınmıştır, Rus jeti kriziyle de… Güven Park saldırısıyla da hedeftedir, Suruç’takiyle de… Sayın Cumhurbaşkanımız, açık ve gizli birçok suikast tehdidiyle karşı karşıya olarak, milletiyle beraber güçlü Türkiye için korkmadan, kararlılıkla mücadele eden ve her fırsatta kefeniyle yola çıktığını belirten bir lider olmuştur." Türkiye'nin, bütün bir milletiyle gazadan kaçmadığı ve gazi olduğunun 15 Temmuz ile görüldüğü aktarılan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Bu gazada milleti temsilen en önde bulunan isim bellidir. TBMM, 15 Temmuz'da milletimizle birlikte bağımsızlık mücadelesi veren, önce El-Bab ve şimdi de Afrin ile uluslararası terör örgütlerine karşı hazırlanan ordumuzun Başkomutanı ve Cumhurbaşkanımıza gazilik payesi verilmesini değerlendirmelidir. Erdoğan’a bu payenin verilmesi hem bir geleneğin devamı, hem de uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin kararlığını gösteren bir nişane olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
TBMM ak parti Recep Tayyip Erdoğan Metin Külünk 15 Temmuz gazilik unvanı

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Okuyucu Yorumları 171 yorum
hangi yıl, hangi savaş, hangi cephe !!!
@sinem_akkoyunlu_1981 Gezide başınızı ezdi ya.. bir de 15 Temmuzda size desrverdi.
Bilal le Berat a da verilsin.Orduya üstün hizmetlerinden dolayı.Onlarla gurur duyuyoruz.:))
@ata_ataboylu_1978 gezide türkiyede değildi olaylar yatışana kadar fas tunus sonra da cezayire gezmeye gitti hatta ordan alo fatih talimatları veriyodu..15 temmuz olaylarına gelince siz çaldınız siz oynadınız fetö ye ne istediyse veren sizsiniz pisliğinizi kimseye bulaştımazsınız..ordan da gazi çıkmaz..
@ata_ataboylu_1978 yaladığının boyu nedir. bitirememişsin.
@ata_ataboylu_1978 taksime hiç gitmemişsin anlaşılan gezi parkı oldugu yerde duruyor .. 15 temmuzda sizin eski kankanızın marifeti .
AKP nin bu ülkeye attığı en büyük kazık , toplumun saygı duyduğu tüm değerleri , itibarsızlaştırmak, değersizleştirmek...
@ata_ataboylu_1978 SAVAŞİ BAŞIMIZA BELA EDEN BU ORTALIĞI KARİŞTİRAN BU MİLLETİN İÇ İŞLERİNE. KARİŞAN KARİŞTİRAN BU MÜSLÜMAN KANINI DÖKEN BU MÜSLÜMANI MÜSLÜMANA. ÖLDÜRTMEYE. NAMAZLA DUAYLA UĞURLAYAN BU. BUNA DUA EDENDE BUNLARDAN DAHA BETER ORTAK OLDUKLARI HERKES MİLLETE. KURŞUNU SI
SİZ KAFAYIMI YEDİNİZ 100 TANE KORUMAYLA GEZECEK RECEP ONDAN SONRA GAZİLİK VER YOK YA ALLAHTAN 15 TEMMUZ DA BİR SIYRIK OLMADI RECEP TE MAREŞALLİK BİLE VERİRDİ BUNLAR
@burak_okutan_2016 --görüyon demi jetlerimiz üst teknoloji ile donatılmış zaten şanlı ordumuzun subaylarıda Allah için becerikli nasıl oluyorda pkk mevzilerini ateri oyunu oynar gibi nokta atışı ile vururken nasıl oluyorda o darbeciler ....??? 15 temmuzda bir sıyrık bile olmadı dedin yaa ondan aklıma geldi bir an ????
@burak_okutan_2016 bir de ne dediğini anlasak? Suriyeli misin? bu nasıl Türkçe?
günün esprisi :)
komik
gazilik verelim de hangi savaşa hangi çatışmaya girdi acep ileride bide gazi maaşı bağlamayalım reyise ayrıca gerçek gazilere nasıl açıklanacak bu durum basit mi bu kadar
SAYIN ERDOGAN FAZLASIYLA HAK EDİYOR
@terminator_3 KAN VE GÖZ YAŞİ̇YLA. KENDİ MÜSLÜMANI MÜSLÜMANA. ÖLDÜRTMEKLEE
Geç bile kalındı. Gelmiş geçmiş en galip başkandır...
Tarihteki en büyük yalakalıklar diye liste yapılsın, şu adam ilk 3'ü zorlar!!!
İTİRAZ EDİYORUM;Geçenlerde bu hususla ilgili ilk teklif sahibbi benim. Amma benim teklifim MAREŞAL RÜTBESİNİN VERİLMESİDİR. ZİRA DÜNYA YA BÖYLE MUZAFFER KUMANDAN HENÜZ GELMEDİ.
@ilhansafa doğru böyle hiçbişe yapmadan durduk yere başkomutan olan olmadı dünyada bak buna katılıyorum:)
@ilhansafa olum inşallah dalga geçiyondur la :D
Sana da gazi yamağı ünvanı verelim.
YALAKALIKTA SINIR TANIMAYAN Bİ AKPLİ DAHA.YÜRÜ BEEEE
SAYIN ERDOGAN FAZLASIYLA HAK EDIYOR
oğulları ile birlikte savaştıgı cepheleri sayarmısınız acaba sayın vekil
Bu nasıl bir yalama anlayamadım yavaş biraz yavaş
Adam hangi cephede savaşmışda gazilik unvanı verilsin diyorsun. Haa video arama ile halkı sokağa döktü değilmi. Saçmalama eyy vekil
atatürk cephelerde yıllarca savaşmış büyük bir komutandır gerçek gazidir
Ne iciyor bu akp li arkadaslar anlamadim,gazilik kesmez sizi,peygamber gelecek olsaydi verirdiniz,bari mehdilik falan verseniz,..
YALAKALIKTA SINIR TANIMIYAN BU ARKADAŞLAR PARANIZI SONUNA KADAR HAK EDİYORSUZUN
Seneye istanbul milletvekilligi adayligini saglama almak icin artik ne yapacagini sasirmis
ülkeyi düşman danmı kurtardı yoksatoprakmı kattı,düğündeğil bayram değil.,enişten seni niye öptü.
CENABI ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN ..NEREDE DAVA ARKADAŞLARI
şaka yapiyor olmali.. bu yalakalik degil baska bisey bunun adi
YAZIKLAR OLSUN SİZLERE YAZIKLAR FIRSAT BULDUKÇA HER ŞEYİ POLİTİK AVANTAJA CVİRYRSNUZ RAHMETLİ ECEVIT ERBKAN KIBRISI ASLAN GİBİ ALDI ONLRN TLBI OLMADI ŞİMDİ SN ERDOĞNA ESADLA KUÇAKLAŞİP DOST OLUP ŞİMDİDE SAVAŞTIĞI İÇİNMİ?FETO İLE BERABER YÜRÜYÜP AYNI YOLLARDA HAZINE ARAZİLERİNİ PEŞKEŞ ÇEKİP ALDATILDIK DEDİĞİ İÇİNMİ?DİYARBAKIRDA MEGRI MEGRI DEYİP MUHALET EDNLERE BAKIN BUNLAR BÖLÜCÜ DEDİĞİ İÇİNMİ?ŞİMDİ HEM SURİYE HEMDE MEGRİ MGRI DEİĞİ İÇİNMİ GAZİ ÜNVANI VERILSIN?BU İKTİDAR ÖNCE EŞEĞİ KAYBETTİRİYOR SONRA HAYDİN MİLLİ DURUŞ MİLLİ MESELE DYP BULDRTRUYOR BNUN İÇİNMİ GAZILIK UNVANI??
KUŞ BEYİNLİ KONUŞMUŞ LAF OLA BERİ GELE
hahahah yalaka herif maraşellikte verin bari tam olsun
DUNYA YALAKALIK ŞAMPİYONASI OLSA %100 Ü TR DEN ÇIKAR YALAKALAR...
Milletin evladi can verirken bu gazilikte neyin nesi..Milletle dalgami geciyorsunuz.Allah askina simdi bu neyin nesi.Bu sehitlerimize yapilabilecek en buyuk saygiliktir..yazik
iyi de cephe de savaşıp vurulmuş biri mi tövbestafurullah yalakalık ta çığır açacak sınız sen önce gazi olup ta gazi sayılmayan insanlara madalya larını almaları için kanun teklifi ver
herşey ne kadar kolay olmuş
Attan düştüydü ya.
REİS KADAR CANINI ORTAYA KOYAN BİR BAŞKA LİDER YOKTUR GAZİLİK TABİKİ HAKKIDIR
PARA ÇUVALINI ZULALARKEN BELİNİMİ İNCİTMİŞ DE GAZİLİK VERİYORSUNUZ.
gazilik ünvanı az olur. verilmişken mareşallik ünvanı da verilsin ki tam olsun..
Birebir sıcak çatışma ve cephe hattında bulunmuşsa gazilik ünvanı verilebilir.
soytarı dolu
her rengi boyadık fıstık yeşili kaldı bravooooo
başımıza ne geldiyse bu iktidarın yüzünden.verilecek bişe varsa oda terbiyem müsade etmez
Olabilir yani çokta güzel olur. Bence içinde bulunduğumuz şu buhranlı 4-5 yılı düşünürsek; tayyip bey değilde, başkası olsaydı, şimdi tbmm de amerikan bayrağı dalgalanır olurdu, Allah korusun.
Naptıda gazi yapılacak düşmana karşi kursunmu atmış arkasında 3000 yakın koruma var yok daha neler ülkem yalaka dolu şehitlik ve gazilik bu kadar kolay verilemez.
Ben de isterim,bu kadar ucuz madem dursun bir köşede...
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