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"Davulla, zurnayla Gelibolu'ya köprüden yürüyerek geçeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 01:06 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Çanakkale 1915 Köprüsü, Lapseki'nin hayatı, Lapseki'nin ihracatı, sağlığımızın hızlanması, turizmin artması demek. Ne demiştik? Köprüyü yapacağız. Başladık, göreceksiniz, günü geldiğinde davulla, zurnayla hep beraber Gelibolu'ya köprüden yürüyerek geçeceğiz"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün yapımına başladıklarını belirterek, "Başladık, göreceksiniz, günü geldiğinde davulla, zurnayla hep beraber Gelibolu'ya köprüden yürüyerek geçeceğiz." dedi.

Belediye tarafından Lapseki ilçesinde düzenlenen 33. Kiraz Festivali'ne katılan Turan, yaptığı konuşmada, kirazın ve şeftalinin memleketinin Lapseki olduğunu tüm Türkiye’ye hatta dünyaya duyuracaklarını söyledi.

Bölgenin en gelişen ilçesinin Lapseki olduğunu ifade eden Turan, "Sahil bandında her gün değişen güzellikler görmeye başladık. Aynı etkiyi istiyoruz ki köprümüzden sonra çok daha fazla yaşayalım. Çanakkale 1915 Köprüsü, Lapseki’nin hayatı, ihracatı, sağlığımızın hızlanması, turizmin artması demek. Ne demiştik? Köprüyü yapacağız. Başladık, göreceksiniz, günü geldiğinde davulla, zurnayla hep beraber Gelibolu'ya köprüden yürüyerek geçeceğiz." şeklinde konuştu.

Bölgenin turizm kadar tarım kenti de olduğuna dikkati çeken Turan, Çanakkale'de Tarım Gıda Sanayi Bölgesi'nin yapımına başladıkları bilgisini verdi.

Turan, şunları dile getirdi:

"Bin 500 dönümlük devasa bir yer. Tarım işçisinin çalışacağı harika bir imkandan bahsediyoruz. Lapseki'nin nüfusu kadar çalışılacak bir yerden bahsediyorum. Tarım işçisinin yanında yan etkinlikler, örneğin, kamyon şoförü yük taşıyacak, otobüs şoförü servis çekecek, marangoz kasa yapacak. Devasa bir imkandan bahsediyoruz. 92 tarım fabrikasının olacağı bir alandan bahsediyoruz. Orası bittikten sonra bizim kirazımızın markası, etiketi, ihracı çok daha kolay olacak.

Şeftali, üzüm, sütün ihracı çok daha rahat olacak. Şimdiye kadar hiç yapacaklarımızı değil, ya temel attığımızı ya da yaptığımızı söyledik. Tarım Gıda Sanayi Bölgemizde kamulaştırmalar bitti, yer tahsisleri başladı. Kış gelmeden temel atıyoruz. İki sene sonra açılışını yapıyoruz."

- "Tüm bölgeye örnek olmanın adımlarını atıyoruz"

Turan, Troia 2018'in Lapseki'deki turizmi artıracağına işaret ederek, bölgeye daha fazla turist geleceğini anlattı.

"Her gün gelişen, dönüşen Lapseki, Çanakkale artık Türkiye'de büyük projelerle adlandırıyor kendisini." ifadesini kullanan Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık köy değiliz, kasaba değiliz, yıldızı parlayan bir şehiriz hamdolsun. Bununla gurur duyuyoruz, keyif alıyoruz. Köylüsüyle, Roman'ıyla, Lapsekililer bu bölgede bir ve beraber olmanın tadını yaşıyor. Tüm bölgeye Çanakkale başta olmak üzere örnek olmanın adımlarını atıyoruz. Sosyal faaliyetlerimizle, imar altyapımızla, suyla, kanalizasyonla bambaşka bir sahne açıyoruz. Hastanemiz bitti, okullar bitti, hükümet konağımız bitti. Şimdi şehitliğimize başlıyoruz.

İnşallah tarihi adımlarla beraber Lapseki, Çanakkale'nin merkezi olmaya aday olacak."

Festivalde sanatçı Demet Akalın konser verdi.

Kiraz yarışmasında dereceye giren üreticilere hediyelerini Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz takdim etti.

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