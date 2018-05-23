Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yi ziyaret etti

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan ve geçtiğimiz Cumartesi günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Alaattin Çakıcı'yı bugün tedavi gördüğü hastanede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili fotoğraflar MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?



MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kader çizgimiz bellidir. Bunun değiştirmek harcımız değildir. Ancak kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kesinlikle gündemimizde yok" açıklamasına rağmen geri adım atmayan Bahçeli "Bu konuda kararlıyız. Kesinlikle sözümüzün arkasındayız" ifadesini kullanmıştı.



