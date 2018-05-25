HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'İnce İnebolu adlı Türk gemisine füze saldırısı' açıklaması 

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 22:55 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "İnce İnebolu isimli kuru yük gemisine yönelik füze saldırısı"na ilişkin soru üzerine, "Yüklediği buğday yükünü Yemen'in Saleef limanına götürmekte olan İNCE İNEBOLU adlı Türk gemisi 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 23:15'te Yemen açıklarında bir füze saldırısına hedef olmuştur.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "İnce İnebolu isimli kuru yük gemisine yönelik füze saldırısı"na ilişkin soru üzerine, "Yüklediği buğday yükünü Yemen'in Saleef limanına götürmekte olan İNCE İNEBOLU adlı Türk gemisi 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 23:15'te Yemen açıklarında bir füze saldırısına hedef olmuştur. Tamamı Türk vatandaşı 23 mürettebatın bulunduğu gemide saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "İnce İnebolu isimli kuru yük gemisine yönelik füze saldırısı" hakkında soruya şu yanıtı verdi: "Rusya'nın Novorossiysk limanından yüklediği buğday yükünü Yemen'in Saleef limanına götürmekte olan İNCE İNEBOLU adlı Türk gemisi 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 23:15'te Yemen açıklarında bir füze saldırısına hedef olmuştur. Tamamı Türk vatandaşı 23 mürettebatın bulunduğu gemide saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Uzmanlarımızın sözkonusu olayla ilgili tetkik ve araştırmaları sürmekte olup, bu incelemelerin sonuçları bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır."

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
"24 Haziran Türkiye için bir milat"
Işık: Önümüze konan ne engel olursa olsun birlikte aşacağızIşık: Önümüze konan ne engel olursa olsun birlikte aşacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi

Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.