Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki: Kitapsız imansız

İngiltere'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek isteyen Türk vatandaşları, Türk bayraklarıyla caddelere indi. Ülkede yaşayan terör örgütü yandaşları da protesto için bölgeye gitti.

Bu sırada ellerinde Türk bayrağı olan herkese saldırmaya kalkışan PKK yandaşları, İngiliz polisi tarafından engellendi.

TÜRK BAYRAĞINI ALMAYA ÇALIŞTI

Polisleri atlatarak bir kadının üzerine saldıran bir PKK sempatizanı, Türk bayrağını kadının elinden alarak yere atmak istedi. Yürüme engelli olan kadın, PKK'lıların saldırısına karşı koydu, Türk bayrağının yere atılmasına izin vermedi.

ERDOĞAN'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

Bu akşam AK Parti Genel Merkezi'nde partili milletvekilleriyle iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağı teröristlere kaptırmayan kadını telefonla aradığını belirtti. Erdoğan şunları söyledi:

Bayrağı almak isteyen bir tane kitapsız imansız çıktı. Ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı. Ve bayrağımızı çekti aldı. Bugün kendisini telefonla arayıp tebrik ettim. Sen bu asrın Nene Hatun'usun, Şerife Bacısısın. İşte bu PKK'lılar dedikleriniz, benim o Şerife Bacıma, Nene Hatun'a söz geçiremiyor.

