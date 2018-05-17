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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki: Kitapsız imansız

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 21:05 | Son Güncelleme

İngiltere'de Türk bayrağı taşıyan bir kadının elinden bayrağı almak isteyen PKK sempatizanına bayrağı vermeyen vatandaşı överken, "Bayrağı imansız kitapsıza kaptırmayan hanım kardeşimiz asrımızın Nene Hatunu'dur" dedi.

İngiltere'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek isteyen Türk vatandaşları, Türk bayraklarıyla caddelere indi. Ülkede yaşayan terör örgütü yandaşları da protesto için bölgeye gitti.

Bu sırada ellerinde Türk bayrağı olan herkese saldırmaya kalkışan PKK yandaşları, İngiliz polisi tarafından engellendi.

TÜRK BAYRAĞINI ALMAYA ÇALIŞTI

Polisleri atlatarak bir kadının üzerine saldıran bir PKK sempatizanı, Türk bayrağını kadının elinden alarak yere atmak istedi. Yürüme engelli olan kadın, PKK'lıların saldırısına karşı koydu, Türk bayrağının yere atılmasına izin vermedi.

ERDOĞAN'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

Bu akşam AK Parti Genel Merkezi'nde partili milletvekilleriyle iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağı teröristlere kaptırmayan kadını telefonla aradığını belirtti. Erdoğan şunları söyledi:

Bayrağı almak isteyen bir tane kitapsız imansız çıktı. Ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı. Ve bayrağımızı çekti aldı. Bugün kendisini telefonla arayıp tebrik ettim. Sen bu asrın Nene Hatun'usun, Şerife Bacısısın. İşte bu PKK'lılar dedikleriniz, benim o Şerife Bacıma, Nene Hatun'a söz geçiremiyor.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Milletvekili iftar Ak Parti Genel Merkezi

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Erdoğan 2. Atatürk tür
VAY BE NEDEN O ZAMAN TÜRKİYE DE T.C LERİ KALDIRT.DIN
o zaman pkk nın dokunuzmazlığı vardı şimdi kaka oldu
saraya cagırıp ödül ver bari carsaflı sahtekara verdiginiz gibi
iyi guzelde hayat pahaliligindan bahset
Devletin kaynaklarından bu tiyatro için kime ne kadar para verilmiş çok merak ediyorum.
daha iki yil once merve kavakcinin basortusunu savunan nazli ilicak'a da nene hatun gibi diyordun ah dil ah konusuyor iste...
yapmayin sunu. herkes nene hatun degildir. su hastaliktan vazgecin
yine hikaye yazmışlar, birde nene hatuna benzetmesi yokmu, sinir ediyor beni, benzetme arkadaş o kim, nene hatun kim, vazgeç geç artık şu benzetme işlerinden
Neden seçim zamanı bu tiyatrolar ortaya çıkıyor,her tiyatrodan akp ekmek yiyor,vay bee...
yav he he valla he.tamam
TÜRKİYE DOSTA GUVEN DUSMANA KORKU SALMALI İÇTE VE DISTA VATANA İHANETE İDAM CEZASI GELMELI VEDE UYGULANMALI YOKSA YARIN TURKIYEYI COK ZOR GUNLER BEKLIYEBILIR
dolar da hemen düşer şimdi, mazot da... bu hareketlere ŞOV diyoruz... bak ne SHOW tv kaldı ne de reha muhtar...sen de gidecen. zor etme da
çok duygulandım. benim gurbetçi bacıma gurbeti dar etmişler
Diyarbakır'da Aziz Bayrağımızı gönderden indiren kitaplı ve imanlı mıydı bay Tayyip.O zaman açılım zırvası var diye kılını kpırdatmamıştın.Türk Milleti seni artık tanıyor.
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