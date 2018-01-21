Erdoğan ile Bahçeli Afrin'i konuştu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye bu akşam gerçekleşen görüşmede Afrin konuşuldu. Görüşmede Bahçeli'nin Erdoğan'a Afrin konusunda desteğini ilettiği aktarılırken, Erdoğan'ın da teşekkür ettiği bildirildi.