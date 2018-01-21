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Erdoğan ile Bahçeli Afrin'i konuştu

POLİTİKA HABERLERİ | 21.01.2018 19:49 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

Erdoğan ile Bahçeli Afrin'i konuştu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye bu akşam gerçekleşen görüşmede Afrin konuşuldu. Görüşmede Bahçeli'nin Erdoğan'a Afrin konusunda desteğini ilettiği aktarılırken, Erdoğan'ın da teşekkür ettiği bildirildi.

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erdoğan Devlet Bahçeli Afrin

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