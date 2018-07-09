Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı, yeni bakanların isimleri belli oldu. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni bakanları...

Yeni kabine açıklandı! İşte isim isim bakanlar! (Bakanlar Kurulu 2018)

1 / 17 Fuat Oktay kimdir? 1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğdu. Ayrıca Fuat Oktay 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı.

2 / 17 Abdülhamit Gül kimdir? 1977 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamladı. Lise yıllarından itibaren çeşitli STK’ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olup serbest avukatlık yapmaktadır. Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 14 Nisan 2014 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Gül; 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdulhamit GÜL, 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir. Abdulhamit GÜL evli ve üç çocuk babasıdır.

3 / 17 Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu 21 Kasım 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Plevne Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1987 yılında DYP İstanbul İl Gençlik Kolları'nda siyasete başlayan Soylu, 1987–1990 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. 17 Temmuz 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999’da Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olan Soylu, 29 Nisan 1999’da DYP İstanbul İl Başkanlığı görevine atandı. Süleyman Soylu 6 Ocak 2008 tarihinde yapılan Demokrat Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresinde Genel Başkanlığa seçildi ve 29 Mart mahalli seçimlerine katıldı. 16 Mayıs 2009’da kendi talebiyle gerçekleşen Olağanüstü Kongre’de Genel Başkanlık görevi sona erdi. Süleyman Soylu 5 Eylül 2012 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldı. 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan Ak Parti 4. Olağan Genel Kurulunda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine ve ardından da Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı’na seçilen Süleyman Soylu, 1,5 yıl Ar-Ge Başkanlığı görevini üstlendikten sonra 14 Nisan 2014 tarihinde Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi. 25 ve 26. Dönemlerde Trabzon Milletvekili seçildi. 64. ve 65. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Süleyman Soylu, kabinede yapılan son değişiklikte İçişleri Bakanı olmuştur. Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babasıdır.

4 / 17 Mevlüt Çavuşoğlu kimdir? Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde doğmuştur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra asistanlık bursu kazanarak ABD'deki Long Island Üniversitesi'ne geçti. 1991 yılında "ekonomi" dalında master derecesi aldı ve bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Avrupa Birliği Uzmanlığı"nı tamamlayan Çavuşoğlu, aynı sene Bilkent Üniversitesi’nde doktora programına da başladı. Ardından Avrupa Birliği bursu kazanarak London School of Economics'te "Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma" üzerine doktora yaptı. 1995 yılı içerisinde Çevre Bakanlığı’nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için çalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyesidir. 2002, 2007, 2011 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Antalya milletvekili seçildi. Partide Dış İlişkiler Koordinatör Başkan Vekili olarak görev aldı[2] 2010 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) başkan seçildi. 23 Ocak 2012'de bu görevi Fransız siyasetçi Jean-Claude Mignon'a devretti. Ömer Çelik'in bakan olmasıyla boşalan Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Ayrıca yine Ömer Çelik'ten sonra yerine 2013 yılında Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu. 25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından Egemen Bağış'tan boşalan Avrupa Birliği Bakanlığı görevine atandı. 29 Ağustos 2014 tarihinde Ahmet Davutoğlu başkanlığında oluşturulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. 13 Eylül 2015 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde yeniden Dışişleri Bakanlığı görevine atandı.

5 / 17 Hulusi Akar kimdir? Hulusi Akar 1952 doğumlu. Aslen Kayserili olan Hulusi Akar, darbeye karşı direnişi ile ismini tarihe geçirdi. 1972'de Kara Harp Okulu'ndan, 1973'te de Piyade Okulundan mezun olan Hulusi Akar, 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1982'de Kara Harp Akademisi'ni tamamlayan Hulisi Akar, 7. Piyade Alayı'nda karargâh bölük komutanlığı görevini yaptı. Hulisi Akar daha sonra sırasıyla 12. Piyade Tümeni Lojistik Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nda istihbarat subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde plan subaylığı, Genelkurmay Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek Türk Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1998 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Hulusi Akar, Tuğgeneral olarak 51. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002 yılında tümgeneralliğe terfi ettikten sonra Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2007 yılında korgeneral olan Hulisi Akar, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu ve 2011 yılında orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi ile 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı görevini yürüten Hulusi Akar 2013 yılı Ağustos ayında itibaren olmak üzere Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.

6 / 17 Fatih Dönmez kimdir? Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında e-MBA sertifika programını tamamladı. İş hayatına NETAŞ’ta Ar-Ge mühendisi olarak başladı. İş hayatı boyunca enerji ve Telekomünikasyon firmalarında değişik kademelerde yöneticilik yaptı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ’ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2002 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığında, İştirakler Genel Koordinatörü olarak; İBB iştiraklerinin yönetim kurullarında başkan ve üye olarak görev yaptı. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği’nin (TESAB) kurucuları arasında yer alan Dönmez, aynı zamanda TESAB yönetim kurulu üyeliği de yaptı. 4 Ocak 2008’de EPDK Kurul üyeliğine atanan Dönmez, EPDK’nın üyesi olduğu ERRA’da (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği) 2008 ve 2010 Genel Kurullarında üye ülkelerin temsilcileri tarafından Yönetim Kurulu üyesi seçildi. ERRA’nın strateji raporunun hazırlanmasına öncülük ederek, arz güvenliği komitelerinde görev aldı. Enerji sektöründe birçok yazı ve rapora imza atarak; arz güvenliği, enerji yoksulluğu, doğal gaz projeksiyonları, enerji sektöründe Ar-Ge, stratejik planlama, performans yönetimi, fizibilite hazırlama, organizasyon geliştirme ve şirketlerin AB’ye uyumu gibi konularında çalışmalar yürüttü. 24.12.2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığına atanan Fatih Dönmez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

7 / 17 Ziya Selçuk kimdir? Prof. Dr. Ziya Selçuk, 1961 Ankara doğumlu. 2003-2008 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Selçuk, uzun yıllar Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini yürüttü. Talim terbiye kurulu başkanı olduğu sırada müfredat değişikliği de yapan Selçuk, aynı zamanda Maya Okulları'nın da kurucusu. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konularında çok sayıda araştırması bulunan Selçuk'un kitapları arasında ‘insan İlişkilerinde kendini açma', ‘Gelişim ve öğrenme', ‘Okul deneyimi ve uygulama', ‘Dikkat eksikliği ve hiperaktif çocuklar' ve ‘Sınıf içi rehberlik uygulamaları' bulunuyor.

8 / 17 Mehmet Cahit Turan kimdir? 29 Nisan 1960 Trabzon doğumlu olan Mehmet Cahit Turhan, 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdi. Çalışma hayatına 1985 yılında İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde Mühendis olarak başladı. 1986 yılında Karadeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Mehmet Cahit Turhan, aynı Bölge Müdürlüğünde 1988 tarihinde Büro Mühendisi, 1990 tarihinde Kontrol Mühendisi, 1994 tarihinde Çatalca Köprülü Kavşağı (TEM) Çatalca Arası Bağlantı Yolu Otoyolu Yapım Kontrol Şefi görevlerine atandı. 1 Nisan 1997 tarihinde Karayolları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünde Otoyolu Bakım İşletme Başmühendisi, 1998 tarihinde Otoyolu Yapım Başmühendisi, 1999 tarihinde de İstanbul 17. Bölge Müdür Yardımcısı görevlerine atanan Mehmet Cahit Turhan, 2002 yılında aynı Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü olarak görevlendirildi ve 2003 tarihinde bu göreve vekaleten atandı. 2003 yılında görevlendirildiği Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Daha sonra 2005 tarihinde asaleten Genel Müdür olan Mehmet Cahit Turhan, vekaleten yürüttüğü Karayolları Genel Müdürü 2006 yılında asaleten atandı.

9 / 17 Murat Kurum kimdir? 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1999- 2005 yıllarında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda Uzman olarak görev yaptı. 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 – 21.02.2012 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda Uzmanlık görevlerini üstlendi. 2009 yılından itibaren T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini yapıyor. 1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır.

10 / 17 Fahrettin Koca kimdir? Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın' (TESA) Kurucu Başkanı lan Dr. Fahrettin Koca, vakıf aracılığı ile 1197 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kurdu. 1997’de kurulan Medipol,hastanesi güçlü sağlık kadrosu ve kullandığı en ileri Tıp teknolojisi ile tüm dallarda sağlık hizmeti vermektedir. Medipol Hastanesi TESA tarafından kurulmuştur. Vakıf ayrıca Medipol Üniversitesi kurucusudur. TESA Vakfı'nın Kurucu Başkanı Dr. Fahrettin Koca'dır.

11 / 17 Bekir Pakdemirli kimdir? Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de doğmuştur. Merhum Türk siyasetçi Ekrem Pakdemirli‘nin oğludur. Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi’ndeki lisans eğitiminin ardından, Başkent Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Çok uluslu bir şirket olan McCain Foods şirketinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş, halen McCain şirketi ile danışmanlık ilişkileri devam etmektedir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ni sürdürmekte olan Pakdemirli, sosyal sorumluluk hassasiyetiyle Tarkem – Tarihi Kemeraltı A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanında, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliği’ni ve Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği üyeliğini sürdürmektedir. Ege TV’de haftalık ekonomi programı yapan Pakdemirli, aynı zamanda deniz kaptanı, pilot ve amatör telsizcidir.

12 / 17 Mehmet Ersoy kimdir? Mehmet Ersoy ETS Tur'un sahibi olarak tanınmaktadır.

13 / 17 Mehmet Kasapoğlu kimdir? Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatının başkanlığını yapıyor. Geçmişte Başbakanlık Müşavirliği yapan Kasapoğlu, aynı zamanda AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın damadı.

14 / 17 Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Kadını ve aileyi koruma üzerine birçok platformda boy gösteren yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk KADEM üyesi.

15 / 17 Berat Albayrak kimdir? İş adamı ve siyasetçi olan Berat Albayrak, 21 Şubat 1978 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Aslen Trabzon’un Of ilçesinin Yenice köyünden olan Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evlidir. Lise eğitimini Özel Fatih Koleji'nde bitirerek üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden tamamlayarak mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi ise New York'taki Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA yaparak tamamlayan Berat Albayrak, bankacılık ve finans alanında ihtisas sahibidir. Öte yandan yüksek lisans eğitiminin bitmesiyle birlikte Türkiye'ye yeniden dönen Berat Albayrak, doktora eğitimini de enerki kaynaklarının finanmanı üzerine aldı.

16 / 17 Ruhsar Pekcan kimdir? 1958 yılda doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakultesi mezunu olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde Yüksek lisans yapmıştır. Altyapi sektöründe faaliyet gösteren firmada Genel Koordinator; Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş ve halen Karon Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.-İstanbul şirketinde CEO olarak görev yapmakta olup, DEİK Türkiye Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürütmektedir.