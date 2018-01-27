Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.

Suriye'de savaşabilecek DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahaneyle hala ülkeye silah yığmaya devam ediliyor. Türkiye kendi güvenliği için üzerine düşünleri yaparken bunu elbette müttefikleriyle hayata geçirmek ister.

Batı'da şu anda terör örgütleri Ppolislerin güvencesinde camilerimizi yakıp yıkıyor, vatandaşlarımıza saldırıyot. Almanya'daki son gelişmeler... Almanya daha neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa, benim polisim de izlese acaba dünya buna ne der?

Kusura bakmasınlar. Elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. Türk milleti tarihininin hiçbir döneminde böyle bir zillete teslim olmamıştır. Dostluk elini uzatana kapımızı açarız. Ama bize saldıran hiç kimsesinin gözünün yaşına bakmayız. Hepsinin üzerinden silindir gibi geçeriz.