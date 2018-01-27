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Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ | 27.01.2018 13:03 | Son Güncelleme 8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de savaşabilecek DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahaneyle hala ülkeye silah yığmaya devam ediliyor. Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Batı'da şu anda terör örgütleri camilerimizi yakıp yıkıyor, Almanya'daki son gelişmeler... Almanya daha neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor" dedi

Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.

Suriye'de savaşabilecek DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahaneyle hala ülkeye silah yığmaya devam ediliyor. Türkiye kendi güvenliği için üzerine düşünleri yaparken bunu elbette müttefikleriyle hayata geçirmek ister.

Batı'da şu anda terör örgütleri Ppolislerin güvencesinde camilerimizi yakıp yıkıyor, vatandaşlarımıza saldırıyot. Almanya'daki son gelişmeler... Almanya daha neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa, benim polisim de izlese acaba dünya buna ne der?

Kusura bakmasınlar. Elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. Türk milleti tarihininin hiçbir döneminde böyle bir zillete teslim olmamıştır. Dostluk elini uzatana kapımızı açarız. Ama bize saldıran hiç kimsesinin gözünün yaşına bakmayız. Hepsinin üzerinden silindir gibi geçeriz.

8 günde 394 terörist etkisiz hale getirildi. Ordumuz ve Özgür Suriye Ordusu'ndan 16 kaybımız var.

DÜNYA GÖRDÜ AMA MÜTTEFİĞİMİZ GÖRMEDİ

Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz.

BAŞBAKAN: TERÖRÜN BAŞINI EZİNCEYE KADAR SÜRECEK

Açılış töreninde Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bugünlerde ülkemiz güney sınırlarından bazı tacizlere maruz kalıyor. Buna karşı TSK, kahraman Mehmetçiğimiz milletimiz başına bela olan bu eşkıya sürülerine hak ettiği dersi vermek için Afrin’deler. Orada terörün başını ezinceye kadar bu faaliyetler sürecek. Kim ne derse desin. Hudutlarımızın güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam anlamıyla sağlanıncaya kadar bu operasyonlar sürecek. Asla ve asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

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