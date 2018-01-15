HABER

'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'

POLİTİKA HABERLERİ | 15.01.2018 10:59 | Son Güncelleme 4 saat önce

Durak, AKP'li belediye başkanlarının istifa etmesinin ardında "açıklarının bulunmasının" yattığını ileri sürdü.

'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'

25 yıl Adana Belediye Başkanlığı belediye başkanlığı, daha önce de iki dönem belediye meclis üyeliği yapan Aytaç Durak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın siyaseti "anketlerden okuduğunu" ve sonuçlara göre yol haritası çizdiğini söyledi. 6 ayrı siyasi partiden 7 defa seçime girip kazanan Durak, “Tayyip Erdoğan'ı da Devlet Bahçeli'yi de yakından tanırım. Cumhurbaşkanlığı seçimini 2019'da değil, bu yıl yapacaklar” iddiasında bulundu.

İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının istifalarının arkasında "açıklarının bulunmasının" yattığını öne süren Durak, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile üç büyük şehir belediye başkanının istifa ettirilmelerinde şaşılacak bir durum yok. Açıkları olmasaydı bunlar istifa etmezlerdi" dedi.

"Seçim öne alınacak"

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre Durak, Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağının önemli işaretleri olduğunu belirtti. Durak, kendisine yöneltilen sorularını şöyle cevaplandırdı:

– Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılının 3 Kasım'ını seçimler için hedef gösteriyor ama Türkiye'yi bu yaz seçime götürecek. Anayasanın ilgili maddesi de Meclis'e bu yetkiyi veriyor.

– MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşık iki yıl varken niye konuşuyor? Partisini diri tutup seçime hazırlıyor. Tayyip Bey'in ‘Bu yıl seçim yok' demesine rağmen onun önünü açıyor.

Devlet Bahçeli: 2019'da 3'üncü bir dönem başlayacaktır!

– Erdoğan il il dolaşıyor, partisinin kongrelerine katılıyor, devamlı konuşuyor. Bir yıl sonra bunları konuşursa etkisi azalır, bir daha aynı şeyleri konuşamaz.

– Bunun iki nedeni var. Birçoğunu konuşamaz, bir kısmını da yerine getirmediği için gündeme getirmez. Benzer konuşmaları vatandaşlar tarafından kanıksanacağı için inandırıcı da olmaz.

– Gelecek yıl ekonomi göstergelerinin iyiye gideceğine ilişkin işaretler de yok. Siyasette hiç yanılmadım, gelecek yıla kalırsa Erdoğan seçimi kazanma şansının azalacağını da çok iyi biliyor. Hatta anketlerde seçileceğini garanti olarak görmezse sınır ötesi harekata da girişebilir.

– Devletin tüm birimleri ipotek altında. İki yılda yapılacak harcamaları bu yıla yayıyorlar. Bunda seçimin öne alınacağının işaretidir. Ayrıca, Bahçeli sözünün arkasında iki yıl da durmayabilir. Huyu gereği vazgeçebilir de.

– Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile üç büyük şehir belediye başkanının istifa ettirilmelerinde şaşılacak bir durum yok. Açıkları olmasaydı bunlar istifa etmezlerdi.

"Melih Gökçek'i aradım..."

– Etmezlerse haklarında soruşturma açılıp belki de tutuklanabilirlerdi. O yüzden istifa ettiler. Bu konu gündeme geldiğinde Melih Gökçek'e mesaj gönderdim. ‘Açığın yoksa istifa etme. Ankaralı seni yine seçer' dedim.

Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması

– ‘Erdoğan bana beşinci kez aday olma' demişti. AKP'den istifa ettim. Adanalıya sordum aday olmamı istediler. MHP'den aday olup yine seçildim. 86 müfettişle üzerime geldiler, dört yıl hukuksuz olarak açıkta tuttular.

– Adana Belediyesi 4 yıl FETÖ'nün emrine girdi, kaybeden ben değil Adana oldu.

– Melih Gökçek'i görevden almak zordu. O yüzden de istifa ettirildi. Diğer başkanlar da açıkları yoksa direnmeliydi. Ancak, istifa ettiklerine göre bu açıkları olduğunu gösterir.

Erdoğan'ın rakibi Ali Babacan mı olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Aytaç Durak Saygı Öztürk 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

İlginizi Çekebilir

Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması

Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 18 yorum
Benim Bildiğim Reis herdefasında Rakiplerini Ters Köşe yapmıştır Yine öyle olacak.. Herkes kendince bir tahmin yapar Ama O hep ters köşe yapar
Muhaliflere kötü haberim var şimdi de olsa seçim zamanında da olsa reis i başkan yapıcaz adam yıllarını vericek güclü türkiye için cumhuriyetin yüzüncü yılında başkan yapmıcaz öylemi sanıyorsunuz. BAŞKAN YAPICAĞIZ BAŞKAN YAPACAĞIZ BAŞKAN YAPACAĞIZ
Sizin Reis once ulkesin de ki saglık skandallarını temizlesin .... Bir ultrason icin 9 subata gun veriliyor Reismis adı batsın
@avundukbilgehan_2017 niye öyle diyosun ki onlar hep kılıştarın suçu ..hüloğğğğ :)))
@avundukbilgehan_2017 sen ismin gibi kendini avut lavuk
MİLLETİN CANI CENNET İSTİYOR AMA GEÇİN BUNLARI.CHP,AKŞENER HDĞ DE ERKEN SEÇİM İSTİYOR. DURAK TA ONLARIN AĞZI İLE KONUŞUYOR.HERHALDE ONLARLA BİR BAĞLANTISI VAR. KARDEŞİM REİSİMİZ KESİN OLARAK TARİH VERDİ 2019 O KADAR. MİLLETLE DALGA GEÇMEYİN.
@apartmanyikan Hatta anketlerde seçileceğini garanti olarak görmezse sınır ötesi harekata da girişebilir. bulaf rte bitirecek kendi çıkarı için herşeyi yapa bilir yeterki 17 25 açıga çıkmasın
demokrasi önümüze konan 4 partiyi seçmek zorunda olmak demek değildir. bu millet her defasında ülke yönetimini beceremeyen partilerin dönüşümlü olarak iktidara geldiği bir düzenden kurtulamamıştır. iş artık mazoşisme dönüştü. kötü yönetimlerden zevk alır hale geldik.
HERŞEYİ İTİRAF EDİP DE SONRA ALLAH AFFETSİN DEYİP HALEN DAHA OY TOPLAMAYA ÇALIŞAN ZİHNİYET BU SEÇİMDE BÜYÜK BİR ŞAMAR YEMEZSE O ZAMAN GERÇEKTEN BU MİLLET HİÇÇÇ AKILLANMAMIŞ DEMEKTİR...
akp zihniyeti inşallah geçemiyecek , fetö sermpatizanları dönemin nede olsa hepsi içlerinde az da olsa var...
AKEPE DE MHP DE BİTTİ ÇOK ŞÜKÜR .ŞİMDİ GÜNEŞ ZAMANI .
bahçeli, Aytaç durak gibi bir adamın arkasında durmadı. isterlerse 3 ay sonra seçime gitsinler 50 yi bulamazlar
emri hak vaki olmadıkça artık Erdoğan koltuğu bırakmaz.anayasayı değiştirir yeni referandumlar yapar mühürlü zarfları geçersiz sayar gerekirse ohal nedeniyle seçimleri süresiz olarak erteler bu memlekette çareler tükenmez çaresini bulur koltuğu bırakmaz bunu hep birlikte göreceğiz.
eyyy mynet kocasakal haberini ne yaptınız yoksa yukarıdan haber mi geldi de haberi kaldırdınız sizde satılmış yandaş medya oldunuz yazıklar olsun size.
Devletin parası, imkanları herşeyi Erdoğan ın emrinde. Ysk nın yaptıkları da ortada. Mevcut liderlerle bu işin olmayacağını anlayan Millette İyi parti hareketini başlattı. Millete direnmenin anlamı yok. Kandırıldığını anladı artık kendiliğinden organize oluyor, bu işi değiştirecek. Çünkü haklı.
Sn.A.DURAK belediyeciği ve siyaseti ve siyasetçiyi tanıyan biri olarak görüşleri doğru ve yerinde tesbittir. Fakaat GERÇEK ŞU;AKP ve lideri YAPTIKLARI YOLSUZLUK VE HIRSIZLIKLARI GİZLEMEK İÇİN BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASI İLE BUNDAN KURTULAMAZ. Bakın atama ile gelen bir B.ŞEHİR BÜYÜK MEMURU,Kendinden önce olan SEÇİLMİŞ BAŞKANIN(AKP'li partili bld.başkanının için)nasıl yolsuzluklar,hırsızlıklar ve yağmalar yaptıklarını basın toplantılarıyla İFŞA VE İTİRAF EDİYOR.Amma YARGI SİYASİ VESAYET altında olduğundan işlem yapacak babayiğit yok.
Bu kadar olup bitene ülkenin geldiği şu noktayı görmeyip yapılacak ilk seçimde hala bunlara oy verecek varsa bu ülke her şeyi hakediyor. Ülke yaşanmaz oldu ,
@rahmi_05 nato kafa man kafa size keMAL gibi batıdan emir alan uşaklar müstehak
Diğer Haberler
'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'

'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday oluyor

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday oluyor

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Devlet Bahçeli: 2019'da 3'üncü bir dönem başlayacaktır!

Devlet Bahçeli: 2019'da 3'üncü bir dönem başlayacaktır!

Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması

Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması

Son dakika! CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu

Son dakika! CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.