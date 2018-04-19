Erken seçim kararı gece yarısı alındı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos teklifinin ardından Milli Güvenlik Kurulu’nu (MGK) ve Bakanlar Kurulu’nu toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, yaptığı toplantılarda teklifi değerlendirdi. Erdoğan’ın hukukçu kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmelerde, erken seçimin telaffuz edildikten sonra bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği, 26 Ağustos’un geç bir tarih olacağı vurgulandı. YSK’nın seçime hazırlanmak için en az 40-45 güne ihtiyaç olduğu ifade edildi, Ramazan da dikkate alındığında en uygun tarih olarak 24 Haziran öne çıktı. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre karar, gece yarısı alındı.

ANKARA KULİSLERİ: BAHÇELİ ÖNCE BAŞBAKANLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Bahçeli’nin erken seçim çıkışına ilişkin Ankara kulislerinde iki görüş öne çıkıyor. İlki, MHP Lideri’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile daha önce görüştüğü ve alınan karar doğrultusunda erken seçim çıkışı yaptığı yönünde.

Dayanak olarak Bahçeli ile Yıldırım’ın TBMM’de 3 Nisan’da baş başa yaptığı görüşme gösteriliyor. İkinci görüş ise MHP Lideri’nin AK Parti ile konuşmadan bu kararı aldığı yönünde.