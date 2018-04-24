Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

Eski Devlet Salim Ensarioğlu, İYİ Parti’ye katılıyor. Salim Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun amcası.

Gazete DuvaR'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, eski Devlet Salim Ensarioğlu, İYİ Parti’ye katılıyor. Salim Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun amcası.

Salim Ensarioğlu’nun İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılan Temel Karamollaoğlu – Meral Akşener görüşmesinin sona ermesinin ardından İYİ Parti rozetini takacağı belirtildi.

Eski Bakan Salim Ensarioğlu, 19, 20, 21’inci dönemlerde Doğru Yol Partisi’nden (DYP) Diyarbakır milletvekili seçilmişti.

Meral Akşener’in yakında bir Diyarbakır ziyareti planladığı belirtiliyor.

SALİM ENSARİOĞLU KİMDİR?



1955 Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde doğan Ensarioğlu, siyaset hayatına Adalet Parti Gençlik Kollarında başladı. Adalet Parti Gençlik Kolu Başkanlığı, DYP İl Genel Meclis üyeliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Ensarioğlu, 19-20-21'inci Dönem Diyarbakır milletvekilliği, 51-52 ve 54'üncü hükümetlerde devlet bakanlığı yaptı. Üç dönem DYP Genel Başkan Yardımcısı ve bir dönem Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı görevlerini yapmıştır.. Kürtçe, Zazaca, düşük seviyede Farsça ve İngilizce bilen Ensarioğlu, evli ve 11 çocuk babasıdır.