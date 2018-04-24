HABER

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun amcası olan eski Bakan Salim Ensarioğlu, İYİ Parti'ye katılıyor.

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

Eski Devlet Salim Ensarioğlu, İYİ Parti’ye katılıyor. Salim Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun amcası.

Gazete DuvaR'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, eski Devlet Salim Ensarioğlu, İYİ Parti’ye katılıyor. Salim Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun amcası.

Salim Ensarioğlu’nun İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılan Temel Karamollaoğlu – Meral Akşener görüşmesinin sona ermesinin ardından İYİ Parti rozetini takacağı belirtildi.

Eski Bakan Salim Ensarioğlu, 19, 20, 21’inci dönemlerde Doğru Yol Partisi’nden (DYP) Diyarbakır milletvekili seçilmişti.

Meral Akşener’in yakında bir Diyarbakır ziyareti planladığı belirtiliyor.

SALİM ENSARİOĞLU KİMDİR?

1955 Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde doğan Ensarioğlu, siyaset hayatına Adalet Parti Gençlik Kollarında başladı. Adalet Parti Gençlik Kolu Başkanlığı, DYP İl Genel Meclis üyeliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Ensarioğlu, 19-20-21'inci Dönem Diyarbakır milletvekilliği, 51-52 ve 54'üncü hükümetlerde devlet bakanlığı yaptı. Üç dönem DYP Genel Başkan Yardımcısı ve bir dönem Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı görevlerini yapmıştır.. Kürtçe, Zazaca, düşük seviyede Farsça ve İngilizce bilen Ensarioğlu, evli ve 11 çocuk babasıdır.

Akşener ile Karamollaoğlu görüştüAkşener ile Karamollaoğlu görüştü
Akşener: Çatı aday olmam!Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Eski bakan Galip Ensarioğlu Salim Ensarioğlu

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 9 yorum
akp yi paramparça edecez. ..
Nasıl olsa sağdan soldan boş ve gereksiz siyasetçilerin toplandığı yer...sende geeeellll..!!!
Şaşırmadık. İyi partide gayri yerli ve gayri milli olanlar tplanmış. Hepsinin son çırpınışlarıdır bunlar. Bir de % 25 asalak var bu ülkede. Temizlik zamanı ..
adamlar.her telden.oynuyo
Biz bunlardan kaciyoruz İYİ partiye gönül veriyoruz ama yine kurtulamiyoruz...
habere bak dıdının dıdısı dıdı oluyormuş by kemalın kardeşi nrler söyledi neler yaptı hiç haber yapmadınız
İYİ parti günümüzün ToMhRiS HaTuNhu Meral Akşenerimiz TaNti TÜrkÜ KorUsUn
Çiftlikbank hepinizi sağıyor yazık size oyun içinde oyun tuzağa düştünüz haberiniz yok alay edilecek konuma geleceksiniz CHP de Yüksek faiz alırım diyerek sermayeyi IYI Parti’ye yatırdı ama bilmiyorki kurucusu çiftlikbankın sahibi sabah akşam alay ettiğiniz insanlar sizleri böyle vakti gelince sersefil sokağa terkedecek insan olmayı beceremediniz neye karşı savaştığınızı asla anlamadınız yol katettiğinizi söylediniz hangi yol kaybettiklerinizden hiçmi ders çıkarmadınız saflık aptallıktır kurnazlık kötüdür ama saf ve kurnaz olan bilge kişidir.
Eskisin sen eski kal, iyiden başka birisine girecek yer bulamadın dimi. Napsınlar seni gibi oynak adamı
Diğer Haberler
İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Son dakika! İYİ Parti resmen açıkladı

Son dakika! İYİ Parti resmen açıkladı

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt

Meclis'te Muharrem İnce hareketliliği!

Meclis'te Muharrem İnce hareketliliği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.