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HDP'nin 24 Haziran seçiminde adayı Selahattin Demirtaş olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 07:39 | Son Güncelleme

HDP'de eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığı büyük ölçüde netlik kazandı. Parti içinde Demirtaş'ın ceza alsa bile aday olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Tutuklu bulunan Demirtaş’ın durumuyla ilgili yapılan hukuki değerlendirmede eski HDP Eş Genel Başkanı'nın adaylığının önünde bir engel olmadığı ifade edildi. Son kararın bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından netlik kazanması bekleniyor.

'CEZA ALSA DAHİ ADAY OLABİLİR'

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Edirne Cezaevi'nde bulunan ve 30 Nisan’da karar duruşmasına çıkacak Demirtaş’ın burada ceza alması durumunda dahi seçimlere katılmasında engel olmadığı belirtiliyor. Olası bir cezanın kesinlik kazanmasının 24 Haziran sonrasına kalabileceği yorumu da yapılıyor. Bu ortamda risk alınarak Demirtaş’ın aday olması görüşü öne çıkıyor.

HDP MYK’da CHP’nin gündeme getirdiği ve diğer muhalefet partilerinde de tartışılan sıfır baraj ittifakına yönelik değerlendirmeler de yapıldı. MYK’de üzerinde çalışılan sıfır baraja yönelik bir simülasyona göre, muhalefet partilerinin sıfır baraj ittifakı kapsamında hareket etmeleri durumunda muhalefet, 600 sandalyeden oluşan parlamentoda 320-330 sandalyeyi alarak Meclis’te çoğunluğa sahip oluyor. HDP MYK’da sıfır baraj ittifakına destek verilmesi yönünde karar çıktı.

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