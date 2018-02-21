HABER

İbrahim Kalın'dan son dakika açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 12:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kalın "Esad rejimi ile YPG arasında anlaşma imzalandı mı diye haberler çıktı. Bu iddia doğru değil" dedi.

İbrahim Kalın'dan son dakika açıklamalar

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Çocuğa yönelik cinsel istismar

Kimyasal hadım dahil bütün opsiyonlar değerlendirilecektir. Mevzuatla ilgili düzenlemelerin yanı sıra toplumsal farkındalığın da önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum.

Zeytin Dalı Harekatı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780'e ulaşmış durumda. Esad rejimi ile YPG arasında anlaşma imzalandı mı diye haberler çıktı. Biz ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini ifade ettik. Dün yaşanan hadise, Halep civarından gelip Afrin'in güney uçlarına, oradan da şehre girmeye çalışan 40-50 araçlık konvoyun girme teşebbüsünü gördük, bu topçu atışları ile püskürtüldü. Burada iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değil. Anlaşma olsa bile Türkiye olarak bir harekatla ilgili planlarımızı aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Rejim veya başka unsurların bu adımlarının çok ciddi sonuçları olacaktır.

Harekat öncesinde gelen istihbaran ve şu anda ele geçirilen bilgiler bölgenin yeni bir Kandil yapılmak istendiğini ortaya koyuyor.

Harekatın meşruiyeti açısından da bu yönde yeni verilerin elimize geçtiğini ifade edebilirim. Bu Suriye'den teröristlerin temizlenmesi ile ilgili sürecin önemli birini oluşturmaktadır.

İdlib'de askeri gözlem noktalarının tesis edilmesi süreci devam ediyor. Bunu 12'ye çıkartacağız. TSK, Astana'da alınan kararla bu süreci hayata geçirmektedir. Doğu Guta'da masum sivillerin katledilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez.

ABD- Türkiye ilişkileri

İhtiyatlı olmakla beraber iyimser bakıyoruz. Fakat bunların somut olarak sahada atılacak adımlarla desteklenmesi gerekir. ABD'nin PYD ve YPG'ye verdikleri desteğin sonlandırılması gerekir. FETÖ meselesinde de ABD yönetiminden somut adımlar bekliyoruz. Bugüne kadar somut bir uygulama henüz görmedik. Bu tamamen hukuk çerçevesinde talep ettiğimiz bir husustur.

Soru- cevaplar

(Rusya'nın Türkiye'ye Şam çağrısı) Bizim Şam rejimi ile resmi temasımız söz konusu değil. Astana çerçevesinde 3 garantör ülke olarak bizim Suriye sahasında yaşanan gelişmeleri koordine etmek için kurduğumuz bir mekanizma var. Zaman zaman bu mesajlar, Rusya ve İran üzerinden Şam rejimine de iletilmekteydi. Dolaylı bir trafiğin olduğunu biliyoruz fakat olağanüstü şartlar gerektirdiğinde istihbarat birimimiz doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir. Doğrudan Ankara-Şam arasında siyasi veya diğer alanlarda temas trafiğimiz söz konusu değil.

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin İbrahim Kalın

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor

Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Okuyucu Yorumları 2 yorum
SURİYE'DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ DİYE SÖZ ETMEMİZ İÇİN ESET'LE NEDEN DİREK GÖRÜŞÜLMEZ MİŞ..? ESET BUGÜN REJİMİN BAŞINDA İSE BAL GİBİ GÖRÜŞÜLÜR. YOKSA DUŞ POLİTİKADA ÜZÜLEBİLİRİZ.
daha dün 50 nin üzerinde çocugu şamda bombalayarak öldürdü. 600 binin üzerinde indanı varil bombalarıyla katletti. 10 milyonun üzerinde insanı vatanından etti. bu katille görüşülürse insanlık ağlamazmı
Diğer Haberler
Başiskele Başbakana hazır

Başiskele Başbakana hazır

AK Parti-MHP ittifakında son dakika gelişmesi!

AK Parti-MHP ittifakında son dakika gelişmesi!

Genel Başkan Yardımcısı Kan, FETÖ davasını takip etti

Genel Başkan Yardımcısı Kan, FETÖ davasını takip etti

AK Parti Niğde İl Teşkilatından Mehmetçiğe destek

AK Parti Niğde İl Teşkilatından Mehmetçiğe destek

Bakan Elvan: Afrin'de barış ve huzur mücadelesi veriliyor

Bakan Elvan: Afrin'de barış ve huzur mücadelesi veriliyor

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.