İbrahim Kalın'dan son dakika açıklamalar

Kalın'ın açıklamaları şöyle:
Çocuğa yönelik cinsel istismar
Kimyasal hadım dahil bütün opsiyonlar değerlendirilecektir. Mevzuatla ilgili düzenlemelerin yanı sıra toplumsal farkındalığın da önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum.
Zeytin Dalı Harekatı
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780'e ulaşmış durumda. Esad rejimi ile YPG arasında anlaşma imzalandı mı diye haberler çıktı. Biz ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini ifade ettik. Dün yaşanan hadise, Halep civarından gelip Afrin'in güney uçlarına, oradan da şehre girmeye çalışan 40-50 araçlık konvoyun girme teşebbüsünü gördük, bu topçu atışları ile püskürtüldü. Burada iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değil. Anlaşma olsa bile Türkiye olarak bir harekatla ilgili planlarımızı aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Rejim veya başka unsurların bu adımlarının çok ciddi sonuçları olacaktır.
Harekat öncesinde gelen istihbaran ve şu anda ele geçirilen bilgiler bölgenin yeni bir Kandil yapılmak istendiğini ortaya koyuyor.
Harekatın meşruiyeti açısından da bu yönde yeni verilerin elimize geçtiğini ifade edebilirim. Bu Suriye'den teröristlerin temizlenmesi ile ilgili sürecin önemli birini oluşturmaktadır.
İdlib'de askeri gözlem noktalarının tesis edilmesi süreci devam ediyor. Bunu 12'ye çıkartacağız. TSK, Astana'da alınan kararla bu süreci hayata geçirmektedir. Doğu Guta'da masum sivillerin katledilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez.
ABD- Türkiye ilişkileri
İhtiyatlı olmakla beraber iyimser bakıyoruz. Fakat bunların somut olarak sahada atılacak adımlarla desteklenmesi gerekir. ABD'nin PYD ve YPG'ye verdikleri desteğin sonlandırılması gerekir. FETÖ meselesinde de ABD yönetiminden somut adımlar bekliyoruz. Bugüne kadar somut bir uygulama henüz görmedik. Bu tamamen hukuk çerçevesinde talep ettiğimiz bir husustur.
Soru- cevaplar
(Rusya'nın Türkiye'ye Şam çağrısı) Bizim Şam rejimi ile resmi temasımız söz konusu değil. Astana çerçevesinde 3 garantör ülke olarak bizim Suriye sahasında yaşanan gelişmeleri koordine etmek için kurduğumuz bir mekanizma var. Zaman zaman bu mesajlar, Rusya ve İran üzerinden Şam rejimine de iletilmekteydi. Dolaylı bir trafiğin olduğunu biliyoruz fakat olağanüstü şartlar gerektirdiğinde istihbarat birimimiz doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir. Doğrudan Ankara-Şam arasında siyasi veya diğer alanlarda temas trafiğimiz söz konusu değil.
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