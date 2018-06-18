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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruç'taki saldırının detaylarını canlı yayında anlattı. Soylu ayrıca, Demirtaş'ın TRT'deki konuşmasında söylediği 'Bir oyluk canları var' sözleri için, 'Hepimizi ölümle tehdit ediyor' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de katıldığı programda Suruç'ta yaşanan saldırının detaylarını aktardı. Görüntüleri izlediğini söyleyen Soylu, 'Esnafa giriyor, karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor. Söylediği sözler arasında, 'Ben PKK'lıyım, siz buraya nasıl girersiniz var' dedi.

Soylu'nun açıklamaları:

"DEMİRTAŞ'A GİTMESİNİN DİYETİNİ ÖDÜYORLAR"

Dün Sarıgazi'de Muharrem İnce, orada mitinge gelirken HDP'liler ve PKK'lılar orada bayrakları ile karşılıyorlar. Çünkü Demirtaş'a gitmesinin diyetini ödüyorlar. Onun hapisten çıkmasını talep etmesinin kutlamasını gerçekleştiriyorlar. Gelinen tablo bu.

SURUÇ'TAKİ OLAYIN DETAYLARI

İbrahim Halil Yıldız, esnaf ziyareti yapıyor. Görüntüleri izledim, esnafa giriyor, karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor. Söylediği sözler arasında, 'Ben PKK'lıyım, siz buraya nasıl girersiniz' gibi değerlendirmeleri yaptıktan sonra İbrahim Halil Yıldız arkasını dönüyor ve giderken yanındakine birisi arkadan vuruyor. O arada arbede başlıyor. Allah'tan İbrahim Halil Yıldız o ara kendisini dışarı atıyor. Silahlar, sopalar her şey.

"BU KİŞİ KONUŞMA YAPIYOR"

11 Haziran Pazartesi gün dağ kadrosu ile ayağı aksak, herkes tarafından nefret edilen bir tipi 6. sıraya koymuşlar. Bu kişi konuşma yapıyor. Bu İbrahim Halil Yıldız'a Osman Baydemir'e yaptığının hesabını soracağız diyorlar. Bunların hepsi nefret, tehdit, ölüm dilidir. PKK bu şımarıklığı elde etmeseydi bu olay olmazdı.

"YENİ BİR TEZGAH İÇİNDEYDİLER"

Dün yeni bir tezgah içindeydiler. 20-22 STK, Suruç'a gidecekler ve 2 aileye başsağlığı dileyecekler. Ben milletvekillerini aradım, randevu talebi gelmedi, gelseydi kabul etmezdik dediler.

"CHP'NİN TUZU KURU BİR BÖLÜMÜ VAR"

CHP'nin tuzu kuru bir bölümü var. Mantar tabancası patlasa evlerinden 5 gün çıkmazlar. 1-1.5 civarında HDP'ye oy veriyorlar. Sosyal çevrelerinde herkesi suçlarlar, giderler, PKK'ya oy verirler.

DEMİRTAŞ'IN TRT'DEKİ KONUŞMASI

Demirtaş'ın konuşmasını, dün gece yarısı oturdum, analiz ettim. 'Bir oyluk canları var' ne demek biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor. Demirtaş'ın ruh halini çok kötü buldum.

TANSU ÇİLLER'İN MİTİNGE KATILMASI

Tansu hanımı dün zarif gördüm. Kırmızı beyaz da yakışıyor. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları Tansu Hanım yaşadı. Böyle bir tünelden geçmiş bir tecrübe 'ben milli şuurla buraya geldim' diyorsa bir derdi var.

DENİZ BAYKAL ÇIKIŞI

Baykal'ın bugün milletvekili adayı olması gerekir miydi? Biz şu halimizle yetiştiremiyoruz. Hiç mi ailesi yok bunun? Hiç mi akıl veren dostu yok. Tekerlekli sandalyede bir Deniz Baykal düşünsenize. Hayatımın sonuna kadar Allah aktif siyasette bulunmayı bana nasip etmesin.

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Süleyman Soylu muharrem ince Suruç

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Tehtid etmiyor , bir oyluk can demek iktidardan dusmenız demek. tabı sız herseyı ısınıze geldıgı gıbı anlayın. TAMAM
"PKK'ya katılan gençler benim canım ciğerim" diyen AKP milletvekili Cuma İçten. "Yerel yönetimlerin güçlendirildiği bir modelde PKK seçime gitsin ve seçilsin, Öcalan şanstır" diyen Akp milletvekili Galip Ensarioğlu. "Öcalan, Türkiye'nin gerçek siyasetini sağlıklı değerlendiriyor, yaklaşımı çok pozitif" diyen Akp'nin adalet bakanı Sadullah Ergin. “PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR, KENDİ TOPRAKLARINDA POLİTİK HAREKETTİR” diyen Akp milletvekili Orhan Miroğlu. *"Öcalan demokrasiye katkı sağlıyor, BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN İÇİN SİLAH KULLANABİLİRSİNİZ"* diyen AKP milletvekili Mehmet metiner.
baydınız artık. yalan dolan öarpıtma hile hurda herşey sizde. nasıl müslümansınız
Vay be adama bakarmısın bir oyla canınızı alırum diyor olacak iş mi bu yok yok terörist bunlar terörist,Sen kalkıp oyla adamların canını slmakla tehdit edeceksin kesinlikle derhal müebbetle yargılanmalı hatta idam kararı çıkarılmalı,Oyla hükümeti debirmek me demektir öğrensinler, bir daha bu hükümete karşı oy kullanmak kimsenin akşına gelmesin
"PKK'ya katılan gençler benim canım ciğerim" diyen AKP milletvekili Cuma İçten. "Yerel yönetimlerin güçlendirildiği bir modelde PKK seçime gitsin ve seçilsin, Öcalan şanstır" diyen Akp milletvekili Galip Ensarioğlu. "Öcalan, Türkiye'nin gerçek siyasetini sağlıklı değerlendiriyor, yaklaşımı çok pozitif" diyen Akp'nin adalet bakanı Sadullah Ergin. “PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR, KENDİ TOPRAKLARINDA POLİTİK HAREKETTİR” diyen Akp milletvekili Orhan Miroğlu. *"Öcalan demokrasiye katkı sağlıyor, BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN İÇİN SİLAH KULLANABİLİRSİNİZ"* diyen AKP milletvekili Mehmet Metiner.
Senin kılıçdaroğluna "Bittin sen" dediğin gibi bir tehdit mi yoksa?
Ülkenin içişleri bakanı mı, yalan ve nifak makinesi mi belli değil.
Valla o konusmada hiç tehdit unsuru göremedim ben!!!!!!!!
Oy niçin tehdit olsun ?
Hayatım boyunca gördüğüm en sahtekar en yalaka en dönek ve en beyinsiz bakan bu adam
Evet doğru demiş. O kadar çok kişinin canını yaktınız ki; Kibirinizle baktığınız tepelerden düştüğünüz an da öç almak isteyen milyonlarla karşılaşacaksınız. Sonunuzu tahmin etmek için terörist falan olmaya gerek yok. Sakın o koltuktan inip o imkanları kaybetmeyin. Korunmasız kaldığınız an da bu halk hesap sorar
herşeyiniz yalan. dininiz imanınız yalan. rahmetli olan 3 kişi esnaf ve aynı aileden. kendi dükkanlarında vuruldu. 2 si yaralıydı ve hastanede asker ve polisin gözü önünde öldürüldü. hatta akpliler bir askerin burnunu kırdı. eğer olaylar dediğiniz gibi olsa 7/24 canlı yayın yapardınız. görgü tanıklarını konuştururdunuz. dipnot: akpli vekil ve aşireti bölgede faizcilik tefecilik, zorbalık ve çete işleriyle tanınır. Şıhisler diye herhangi bir suruçluya sorun ayrıca soyadında soylu olduğunu iddia eden kişinin akpye katılmadan önceki konuşmalarını dinleyin ne kadar güvenilir biri olduğunu görürsün
Sayın bakan siz makam ve koltuk için AKP'ye katılmadan önceki söylemlerinizi bir gözden geçirseniz,küfür hakkaret ve aşağılayıcı söylemlerinizi dünya alam duydu.Artık bu halk iki yüzlülüğünüzü gördü,artık ırkçılık ve kinci dincilik söylemleri sizi kurtarmaz.DEMİRTAŞ'ın söylemlerini dünya alem seyretti dinled, sadece insanlık dedi,her insanın değerlerine saygı dedi,bir reyin ne kadar kiymetli olduğunu ve bu bir oy sizin iktidardaki sultanlığınızın canını alacak dedi.Siz yıllar önce kök sökturuyordunuz,bahar gelince kök sökeceğim diyordunuz hani ne oldu, halk oyuyla sizin kökünüzü kazacaktır.
tehdidi saray CHP için çok düzeyi aşmış olarak yapıyorken neden rahatsızlık duymuyorsunuz? Sadece AKP nin başkanı , Türkiyenin cumhurbaşkanı sıfatını veya özelliğini sağladığını siz görüyor musunuz. sadece AKP li olanı seven başka kimseyi kucaklamayan ama Cumhbş sıfatını taşıyan bir örnek ülke var mı?
yalan söylüyorsun süleyman soylu.ve yalan söylerkende hiç sıkılmıyorsun.suruçta esnaf ziyaretine gidiliyor.esnaf kendilerine oy vermeyeceğini söylüyor.ve akpliler onları tehdit ederek çıkıyorlar.ertesi gün korumalarla beraber beraber tam teşkilat yine aynı esnafa gidiliyor.amaç tahrik edip olay çıkartmak.ve bunu başarıyorlarda.m.vekilinin abisi çıkan kavgada,esnaf kardeşlerde hastane içinde oksijen tüpü ve silahla öldürülüyor.hastanenin güvenlik kameraları imha ediliyor.ve sen hala çıkmış yalan söylüyorsun.
Bu kadar yalan dolanın oldugu bir parti daha yoktur sanırım. suruçluyum suructa yasıyorum. ve akp nin acıklamalarını azım acık sekilde izliyorum sadece. suruc olayının yakından uzaktan hdp ile veya yandaslarıyla alakası olamayan bir durum tamamiyle esnaf ziyareti sırasında aralarında laf dalasıyla baslayıp silahların cekildiği bir hal alarak ne yazıkki ölümle sonuclandı ama kesinlikle ve kesinlikle ne akp lilere bir saldırı oldu nede orda hdp li kimse vardı. yazıklar olsun devlet büyüklerinin azıdan bu kadar yalan uydurulamaz.
devamı.... "Sayın Öcalan demeyi, Pkk bayrağı açmayı suç olmaktan çıkardık" diyen. "Öcalan oruç tutardı, camiye giderdi, namazında niyazındaydı, kandırıldı" diyen Bülent Arınç. "ÖCALAN KADAR İLKELİ OLUN" diyen Akp spor bakan yardımcısı Abdurrahim Boynukalın. "öcalan Türkiye'nin önünü açıyor" diyen CB danışmanı Yiğit Bulut. "öcalan geleceği iyi okuyor" diyen Akp genel başkan yardımcısı Yasin Aktay. "Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti var, düşünceli ve hassasiyet sahibi" diye öve öve göklere çıkaran, "Öcalan kendisi için bir şey istemiyor" diyen Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan.
ne o zoruna mi gitti
fırıldak kubi vardı nerede acaba.Çok soylu bir kişiliği vardı.PKK emperyalizmin çetesidir.fırıldak kubi pkk nın baßını döndürüp hepsini yakalardı.
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