İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de katıldığı programda Suruç'ta yaşanan saldırının detaylarını aktardı. Görüntüleri izlediğini söyleyen Soylu, 'Esnafa giriyor, karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor. Söylediği sözler arasında, 'Ben PKK'lıyım, siz buraya nasıl girersiniz var' dedi.
Soylu'nun açıklamaları:
"DEMİRTAŞ'A GİTMESİNİN DİYETİNİ ÖDÜYORLAR"
Dün Sarıgazi'de Muharrem İnce, orada mitinge gelirken HDP'liler ve PKK'lılar orada bayrakları ile karşılıyorlar. Çünkü Demirtaş'a gitmesinin diyetini ödüyorlar. Onun hapisten çıkmasını talep etmesinin kutlamasını gerçekleştiriyorlar. Gelinen tablo bu.
SURUÇ'TAKİ OLAYIN DETAYLARI
İbrahim Halil Yıldız, esnaf ziyareti yapıyor. Görüntüleri izledim, esnafa giriyor, karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor. Söylediği sözler arasında, 'Ben PKK'lıyım, siz buraya nasıl girersiniz' gibi değerlendirmeleri yaptıktan sonra İbrahim Halil Yıldız arkasını dönüyor ve giderken yanındakine birisi arkadan vuruyor. O arada arbede başlıyor. Allah'tan İbrahim Halil Yıldız o ara kendisini dışarı atıyor. Silahlar, sopalar her şey.
"BU KİŞİ KONUŞMA YAPIYOR"
11 Haziran Pazartesi gün dağ kadrosu ile ayağı aksak, herkes tarafından nefret edilen bir tipi 6. sıraya koymuşlar. Bu kişi konuşma yapıyor. Bu İbrahim Halil Yıldız'a Osman Baydemir'e yaptığının hesabını soracağız diyorlar. Bunların hepsi nefret, tehdit, ölüm dilidir. PKK bu şımarıklığı elde etmeseydi bu olay olmazdı.
"YENİ BİR TEZGAH İÇİNDEYDİLER"
Dün yeni bir tezgah içindeydiler. 20-22 STK, Suruç'a gidecekler ve 2 aileye başsağlığı dileyecekler. Ben milletvekillerini aradım, randevu talebi gelmedi, gelseydi kabul etmezdik dediler.
"CHP'NİN TUZU KURU BİR BÖLÜMÜ VAR"
CHP'nin tuzu kuru bir bölümü var. Mantar tabancası patlasa evlerinden 5 gün çıkmazlar. 1-1.5 civarında HDP'ye oy veriyorlar. Sosyal çevrelerinde herkesi suçlarlar, giderler, PKK'ya oy verirler.
DEMİRTAŞ'IN TRT'DEKİ KONUŞMASI
Demirtaş'ın konuşmasını, dün gece yarısı oturdum, analiz ettim. 'Bir oyluk canları var' ne demek biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor. Demirtaş'ın ruh halini çok kötü buldum.
TANSU ÇİLLER'İN MİTİNGE KATILMASI
Tansu hanımı dün zarif gördüm. Kırmızı beyaz da yakışıyor. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları Tansu Hanım yaşadı. Böyle bir tünelden geçmiş bir tecrübe 'ben milli şuurla buraya geldim' diyorsa bir derdi var.
DENİZ BAYKAL ÇIKIŞI
Baykal'ın bugün milletvekili adayı olması gerekir miydi? Biz şu halimizle yetiştiremiyoruz. Hiç mi ailesi yok bunun? Hiç mi akıl veren dostu yok. Tekerlekli sandalyede bir Deniz Baykal düşünsenize. Hayatımın sonuna kadar Allah aktif siyasette bulunmayı bana nasip etmesin.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki
Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!
İnanılır gibi değil! Dev pitonun midesinden çıkardılar
Rusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?
Son dakika! Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var
Bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı! Kutudan çıkanları görünce ne yapacağını şaşırdı!
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 19 yorum