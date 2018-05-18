HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 13:56 | Son Güncelleme

ABD'nin Kudüs'e büyükelçiliğini taşıması ve İsrail'in Gazze'deki katliamı sonrasında Türkiye'nin çağrısı ile bugün toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için üye ülkelerin devlet başkanları ve başbakanları peş peşe İstanbul'a geliyor.

Filistin'deki katliam sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin liderleri İsrail'e karşı atılacak adımlar için bugün İstanbul'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönem başkanı olduğu İİT'nin devlet başkanları zirvesinin sonuç bildirisinde İsrail'e ve dünyaya güçlü mesajlar verilmesi bekleniyor.

Liderler Harbiye'de toplanırken Yenikapı'da da vatandaşlar 'Zulmü lanet Kudüs'e destek' mitinginde buluşacaklar. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı öncesi Dışişleri Bakanları Konseyi Hazırlık Toplantısı düzenlendi. Toplantı için ülke liderleri art arda Türkiye'ye gelmeye başladı.

PEŞ PEŞE İNİYORLAR

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak için İstanbul'a hareket etmeden önce Tahran'da yaptığı konuşmada, "Siyonistlerin yasadışı durumlarını kademeli olarak meşru kılmalarına izin vermemeliyiz" diye uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı davet üzerine İstanbul'a gittiğini belirten Ruhani, "ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası kurallar aykırıdır. ABD yönetimi bugün İslam dünyası ve kamuoyunda her zamankinden daha fazla nefret edilir hale geldi" dedi. Ruhani, Filistin ve Kudüs meselesinin her zaman İslam dünyasının ilk meselesi olduğunu söylerdi ve ekledi, "Bu toprakların gerçek sahibi Filistin halkıdır."

RUHANİ VE GANİ TÜRKİYE'YE GELDİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Ruhani'yi ilgililer askeri apronda karşıladı. Apronda kendisini bekleyen resmi araca binen Ruhani, havalimanından ayrıldı.

40 ÜLKE KATILACAK

Türkiye'nin dönem başkanlığında İstanbul'da yapılacak İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na, 13 devlet ve hükümet başkanı, 2 cumhurbaşkanı yardımcısı, 3 başbakan yardımcısı ile 12 dışişleri bakanının yanı sıra 11 ülkeden üst düzey diplomat ve misyon şefinin katılması planlanıyor.

Zirveye, devlet ve hükümet başkanı seviyesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani haricinde, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Gine Bissau Devlet Başkanı Jose Mario Vaz ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Gonde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ve Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev'in katılması bekleniyor.

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla ve Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatoumatta Tambajang, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Muhammed Culid, Yemen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi'nin de zirvede ülkelerini temsil etmesi öngörülüyor.
İİT Olağanüstü Toplantısı kapsamında, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin dün İstanbul'a geldi.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalarSelahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
'Eşit propaganda imkanına sahip olunması, seçimin adil olmasında belirleyici''Eşit propaganda imkanına sahip olunması, seçimin adil olmasında belirleyici'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
islam işbirliği teşkilatı istanbul İİT Kudüs

En Çok Okunan Haberler

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Okuyucu Yorumları 35 yorum
Yedirin İçirin Arapları istanbul da... Sonuç Sıfır...
yillardir senide yediriyor iciriyor bu ulke faydasiz it
Sonuç almak için bir fikrin var mı?!
@hammer7979 Çok büyük cevap verdin. Çözümü bu arkadaş söyleyecekse bu büyükler niye var. Bu koltuklar, bu lüksler niye var.
@hammer7979 Efendi sonuç almak için bir fikir vardı. Ancak TBMM'de önerge AKP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildiği için artık her zamanki gibi dua ile İsrail'i Allah'ın cezalandırmasını beklemekten , kınamaktan, efelenmekten başka bir şey yapılamaz.
@selim5097 Boğaz gezisini de ihmal etmeyin. Aslında toplantıya bile gerek yok. Şöyle ayaküstü bir kaç cümlelik kınama metni bile yeter. Sonuçta ne olacak sanıyorsunuz. Olan gene bizim bütçeden çıkan bir kaç milyon liralık ziyafet sofrası harcamasına olacak. Çünkü islam ülkelerinin yöneticilerinden bir cacık olmaz. Şundan emin olun uçakta buraya gelirken bile İsrail ile iş bağlıyorlardı.
katılsanız ne olacak tayyip beyin 1 puan oyunu artırdınız başka bir şey yok . got kadar ülke dünyayı dize getirdi hala konuşuyor sunuz ya bırakın bu işleri sizi takan bir yere gidin Türkiye ye değil buraya gelseniz ne olacak ancak ayy eyyy heyy dersiniz
havanda su dövme işleri!
bir iftar yemeği yenecek tamam ,e e e sonra ,savaş mı , olcak sandın
allah beter etsiz sizleri insanları öldürüyorlar bunda kimin parmağı varsa lanetliyoruz
lüks arabalar içerisinde, içi boş insanlar. bunca müslüman kanı aksın halen siz bi çözüm bulmayın yazıklar olsun!
kendi aralarinizda konusur sonra kamera karsisina gecip kiniyorum dersiniz. zaten baska birsey yapmaniz imkansiz o yuzden havlayan kopek isirmaz derler
hadi bu israili yok edecek bir karar çıkar İnşAllah
one minute der toplantı biter
bari bir şey neredeyse toplanıyor sunuz boş şeyler çıkmasın adam gibi karar verin
Araplarda millet bilinci yoktur. O yüzden islam coğrafyası sürekli karışık. Filistin sorununun, petrol paralarını şımarıkça yiyen şeyh ve prenslerin pek de umurunda olduğunu da düşünmem.
sahtekarlık 30 yıldır ben biliyorum her defasında israik zülm ettimi toplanıp boş hevezelik edip dağılıyorlar sahtekarlar kan emiciler
toplansalar nolcak biseyin oldugu yok olcada yok
bizimkilede dahil hepsini toplasan bir çaçık olmaz.
Ülkedeki sorunlar için bi çözümde olacak mı?
arapdan türke dost olmaz...buraya gelmeleri bile bu ülkeye zül bence.
bu madalyonun diğer yüzü, tayyip geçen hafta ingiltereye gitti kudüs için onay verdi yahudilere, onların talimatıyla da arapları toplayıp göz boyama operasyonu yapıyor. adam buzdağı gib, görünmeyen yönü çok tehlikeli.
Acayip bir şekilde kınarız bi b... da çıkmaz
kalemini kırın artık şu terör devletinin bir avuç insanlar müslümanlara yapmadıkları kalmadı
toplansalar ne olacak hava cıva kudüs içinde toplamışlardı ne oldu? adamlar yine istedikleri gibi at koşturuyorlar. icrrat görelim icraat!!!!
40 devlet 1 kıçı kırık israile posta koyamıyorsa yiyip içip gitmenize gerek yok.
@yusufcuk1919 gelen devletlere bakarmısın zaten :D
3.dünya ülkeleri topalntısı
israil yılanı dahada büyümeden yokedilmelidir.Filistinlileri çok sevdiğim için değil.Ülkemize büyük tehdit oluşturduğı için..
İsrail'i destekliyorum, Küçücük ülkeden ne istiyorsunuz. 4 tarafı Araplarla çevrili zaten.
çok komik ulan ne kararı aldınızda uygulayabildiniz sonuç sıfır Trump ve Netenyahu kıçıyla gülmüyorsa eğer bunlar toplanınca
Yine aidat konuşulmazsa iyi...
toplanacak başka yermi yok kardeşim Türkiye nin başkenti İstanbul mu bu nedir trafik zaten berbat birde bunlar geliyor siyasiler her gelişinde kapanıyor yollar geliyorlar yiyip içip kınayıp gidiyorlar sonuç trafik çilesini biz çekiyoruz gidin Ankara da ne yapacaksanız yapın zaten bir halt yapacağınızda yok olmadık laflar edip kapalı kapılar ardında anlaşmalar yapılıyor sonra banamı sordunuz denir ki haklılar zamanında Filistin topraklarını satarken banamı sordu
MASONLAR ÇOK SİNSİDİR. BÜTÜN İŞLERİ DÜMEN, DOLAP.
sen kendi iç sorunlarını hallettin de sıra kudüsü ve arapları savunmaya mı geldi
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.