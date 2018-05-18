İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Filistin'deki katliam sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin liderleri İsrail'e karşı atılacak adımlar için bugün İstanbul'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönem başkanı olduğu İİT'nin devlet başkanları zirvesinin sonuç bildirisinde İsrail'e ve dünyaya güçlü mesajlar verilmesi bekleniyor.

Liderler Harbiye'de toplanırken Yenikapı'da da vatandaşlar 'Zulmü lanet Kudüs'e destek' mitinginde buluşacaklar. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı öncesi Dışişleri Bakanları Konseyi Hazırlık Toplantısı düzenlendi. Toplantı için ülke liderleri art arda Türkiye'ye gelmeye başladı.

PEŞ PEŞE İNİYORLAR



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak için İstanbul'a hareket etmeden önce Tahran'da yaptığı konuşmada, "Siyonistlerin yasadışı durumlarını kademeli olarak meşru kılmalarına izin vermemeliyiz" diye uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı davet üzerine İstanbul'a gittiğini belirten Ruhani, "ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası kurallar aykırıdır. ABD yönetimi bugün İslam dünyası ve kamuoyunda her zamankinden daha fazla nefret edilir hale geldi" dedi. Ruhani, Filistin ve Kudüs meselesinin her zaman İslam dünyasının ilk meselesi olduğunu söylerdi ve ekledi, "Bu toprakların gerçek sahibi Filistin halkıdır."