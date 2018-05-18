İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Filistin'deki katliam sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin liderleri İsrail'e karşı atılacak adımlar için bugün İstanbul'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönem başkanı olduğu İİT'nin devlet başkanları zirvesinin sonuç bildirisinde İsrail'e ve dünyaya güçlü mesajlar verilmesi bekleniyor.
Liderler Harbiye'de toplanırken Yenikapı'da da vatandaşlar 'Zulmü lanet Kudüs'e destek' mitinginde buluşacaklar. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı öncesi Dışişleri Bakanları Konseyi Hazırlık Toplantısı düzenlendi. Toplantı için ülke liderleri art arda Türkiye'ye gelmeye başladı.
PEŞ PEŞE İNİYORLAR
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak için İstanbul'a hareket etmeden önce Tahran'da yaptığı konuşmada, "Siyonistlerin yasadışı durumlarını kademeli olarak meşru kılmalarına izin vermemeliyiz" diye uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı davet üzerine İstanbul'a gittiğini belirten Ruhani, "ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası kurallar aykırıdır. ABD yönetimi bugün İslam dünyası ve kamuoyunda her zamankinden daha fazla nefret edilir hale geldi" dedi. Ruhani, Filistin ve Kudüs meselesinin her zaman İslam dünyasının ilk meselesi olduğunu söylerdi ve ekledi, "Bu toprakların gerçek sahibi Filistin halkıdır."
RUHANİ VE GANİ TÜRKİYE'YE GELDİ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Ruhani'yi ilgililer askeri apronda karşıladı. Apronda kendisini bekleyen resmi araca binen Ruhani, havalimanından ayrıldı.
40 ÜLKE KATILACAK
Türkiye'nin dönem başkanlığında İstanbul'da yapılacak İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na, 13 devlet ve hükümet başkanı, 2 cumhurbaşkanı yardımcısı, 3 başbakan yardımcısı ile 12 dışişleri bakanının yanı sıra 11 ülkeden üst düzey diplomat ve misyon şefinin katılması planlanıyor.
Zirveye, devlet ve hükümet başkanı seviyesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani haricinde, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Gine Bissau Devlet Başkanı Jose Mario Vaz ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Gonde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ve Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev'in katılması bekleniyor.
Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla ve Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatoumatta Tambajang, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Muhammed Culid, Yemen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi'nin de zirvede ülkelerini temsil etmesi öngörülüyor.
İİT Olağanüstü Toplantısı kapsamında, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin dün İstanbul'a geldi.
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