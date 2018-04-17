İYİ Parti'den flaş açıklama: Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor

İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, geçtiğimiz hafta gerçekeleşenKılıçdraoğlu-Akşener zirvesitle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, seçim güvenliği, sandıkların korunması konusunda hep birlikte çalışacaklarının altını çizen, İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, Cumhurbaşkanı adaıyla ilgili çaprıcı ifadeler kullandı.

'BÜTÜN ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ FARKINDA'



'Demokratik ortamın en güzel yanı, her partinin, seçmenine hitap edecek kendi cumhurbaşkanı adayını göstermesidir' diyen Yılmaz, "Tabana baktığınız zaman sanıyorum bütün araştırma şirketleri de farkında, yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor. Bizim de zaten öyle bir hedefimiz yok. İYİ Parti, farklı değerleri temsil eden, sağdan sola çözüm için bütün renkleri toplayan bir merkez partidir. CHP’nin kendi ilkeleri var. SP’nin, DP’nin öyle. Bu toplumda herkesin karşılığını bulduğu bir grup var ve insanların fikirlerine değer verilmeli." ifadelerini kullandı.