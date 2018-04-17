İYİ Parti'den flaş açıklama: Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor

İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, geçtiğimiz hafta gerçekeleşenKılıçdraoğlu-Akşener zirvesitle ilgili açıklamalarda bulundu.
Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, seçim güvenliği, sandıkların korunması konusunda hep birlikte çalışacaklarının altını çizen, İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, Cumhurbaşkanı adaıyla ilgili çaprıcı ifadeler kullandı.
'BÜTÜN ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ FARKINDA'
'Demokratik ortamın en güzel yanı, her partinin, seçmenine hitap edecek kendi cumhurbaşkanı adayını göstermesidir' diyen Yılmaz, "Tabana baktığınız zaman sanıyorum bütün araştırma şirketleri de farkında, yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor. Bizim de zaten öyle bir hedefimiz yok. İYİ Parti, farklı değerleri temsil eden, sağdan sola çözüm için bütün renkleri toplayan bir merkez partidir. CHP’nin kendi ilkeleri var. SP’nin, DP’nin öyle. Bu toplumda herkesin karşılığını bulduğu bir grup var ve insanların fikirlerine değer verilmeli." ifadelerini kullandı.
Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu
PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar
AK Parti'yi kızdıracak sözler
Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı
Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Okuyucu Yorumları 4 yorum