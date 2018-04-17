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İYİ Parti'den flaş açıklama: Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 09:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdraoğlu'nun kritik ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili, 'Bütün araştırma şirketleri de farkında, yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor. Bizim de zaten öyle bir hedefimiz yok' dedi.

İYİ Parti'den flaş açıklama: Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor

İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, geçtiğimiz hafta gerçekeleşenKılıçdraoğlu-Akşener zirvesitle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, seçim güvenliği, sandıkların korunması konusunda hep birlikte çalışacaklarının altını çizen, İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, Cumhurbaşkanı adaıyla ilgili çaprıcı ifadeler kullandı.

'BÜTÜN ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ FARKINDA'

'Demokratik ortamın en güzel yanı, her partinin, seçmenine hitap edecek kendi cumhurbaşkanı adayını göstermesidir' diyen Yılmaz, "Tabana baktığınız zaman sanıyorum bütün araştırma şirketleri de farkında, yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor. Bizim de zaten öyle bir hedefimiz yok. İYİ Parti, farklı değerleri temsil eden, sağdan sola çözüm için bütün renkleri toplayan bir merkez partidir. CHP’nin kendi ilkeleri var. SP’nin, DP’nin öyle. Bu toplumda herkesin karşılığını bulduğu bir grup var ve insanların fikirlerine değer verilmeli." ifadelerini kullandı.

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İYİ parti ittifak CHP ekmeleddin ihsanoğlu ayfer yılmaz

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKŞENER yüzde 60 oy alir... AKP biter.. kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulur.. TÜRK milleti huzura kavuşur.. Ne Mutlu Türküm Diyene!...
Kardeşim bu yalakalardan,şarlatanlardan ülkeyi kurtarında ne yaparsanız yapın,hergün adamın biri çıkıp ipe sapa gelmez şaçmalıkları açıklamasından bıktık artık, birileri 1600 yıl evveli yaşanan çağdığı tarihin çöplüğünde kalmış, zamanında 7 yaşında kız ile evlenen arap barbarlarının adetlerini(bu konu islamın tartışmalı alanı ve zaafiyetidir,diyanet bu ayetlere açıklama getiremedi ) bize yutturmaya çalışır, kimileri çıkıp Cumhuriyet duraklama devriydi deyip ,Atatürk,İnönü,Cela Bayar, Adnan Menderes,Demirel,Ecevit, Özal gibi bu ülkenin değerlerini yok saymaya kalkacak şarlatanlık yapar.
Cumhuriyet Halk Partisi içindeki yöneticeler karar verici mekanizmalar Atatürk' e çok büyük zarar veriyor. CHP nin bir anı olarak kalması gerekirdi zararın neresinden dönülür ise kardır. CHP adının Atatürk e olan saygının kaybolmaması için kullanımı yasaklanmalıdır. Zaten mevcut yöneticileri gerçekten halk istiyor mu şüphe ediyorum. Bazı kişiler yönetmek için doğar konuşma dersleri veya farklı eğitimler ile yönetici olunmaz kemal bey.
Açık açık söylüyor İyi parti sağdan soldan toplama diyor..çok doğru ya çakma mhp li ya chp kaçkını boş ve gereksiz insanlar topluluğu..
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