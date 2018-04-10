İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Türkiye, 2019 yılında cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Seçim hazırlıkları ise şimdiden başladı. AK Parti ve MHP, 2019 için “Cumhur İttifakı” altında bir araya geldi. Muhalefetin nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama ise İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan geldi.

‘İTTİFAK GÖZÜKÜYOR'



Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre; Çıray, 2019'da muhtemel ittifakı “Seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır” sözleriyle ifade etti. Çıray, ilkeler bazında anlaşma sağlandığını belirterek başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) ile ittifak gözüktüğünü vurguladı. “Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün” diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray, şunları söyledi:

Bizim Başkan adayımız Sayın Meral Akşener, bunda hiçbir tereddüt yok. Seçimde 2. tura kalacağımıza da eminiz. Yaptırdığımız anketlerden, kamuoyu yoklamalarından, saha çalışmalarından da bu çıkıyor.

İKİNCİ TURDA OLMALI



Düşüncemiz ise herkesin birinci tura kendi adayı ile girmesi. Daha önce yaşanan Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden de görüldüğü gibi ilk turda ittifak sonuç vermiyor. İttifak ikinci turda olmalı.