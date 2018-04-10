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İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 07:37 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifaka yerşil ışık. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhtemel ittifakla ilgili 'Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştık. Genel seçimlerde de işbirliği mümkün' dedi.

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Türkiye, 2019 yılında cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Seçim hazırlıkları ise şimdiden başladı. AK Parti ve MHP, 2019 için “Cumhur İttifakı” altında bir araya geldi. Muhalefetin nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama ise İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan geldi.

‘İTTİFAK GÖZÜKÜYOR'

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre; Çıray, 2019'da muhtemel ittifakı “Seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır” sözleriyle ifade etti. Çıray, ilkeler bazında anlaşma sağlandığını belirterek başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) ile ittifak gözüktüğünü vurguladı. “Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün” diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray, şunları söyledi:

Bizim Başkan adayımız Sayın Meral Akşener, bunda hiçbir tereddüt yok. Seçimde 2. tura kalacağımıza da eminiz. Yaptırdığımız anketlerden, kamuoyu yoklamalarından, saha çalışmalarından da bu çıkıyor.

İKİNCİ TURDA OLMALI

Düşüncemiz ise herkesin birinci tura kendi adayı ile girmesi. Daha önce yaşanan Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden de görüldüğü gibi ilk turda ittifak sonuç vermiyor. İttifak ikinci turda olmalı.

Biz bugünden ilkeler bazında ittifak sağlamış durumdayız. Başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile doğal bir ittifak görünüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bizi ziyaret ettiğinde ilkelerimizin uyuştuğunu gördük.

YENİ BİR ANAYASA

Bunlar arasında en önemlisi Türkiye'nin parlamenter sistemi yeniden ihya etmesi. Parlamenter sisteme uygun yeni bir anayasa yapılması ve buna sivil toplum kuruluşlarıyla anayasa hukukçularının da dahil olması. Yeni anayasanın da en az yüzde 60 ile kabul edilmesi.

Yol haritası ve ilkeler bazında anlaşma sağlandığı ve anayasa ile parlamenter sistemde mutabakat oluştuğu için Başkanlık seçimlerinde 2. turda SP ve DP ile doğal bir ittifak olacaktır.

Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün. Ancak bunu hayata geçirmek için henüz erken.

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