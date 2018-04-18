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İYİ Parti seçime girebilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

Erken seçim tarihi 24 Haziran 2018 olarak açıklandı. En çok merak edilen ise İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği sorusu oldu. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, burada YSK'nın inisiyatif alması gerektiğini ifade ederek ihtimalleri Mynet.com'a açıkladı

İYİ Parti seçime girebilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen açıkladı

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Erken seçim tarihinin 24 Haziran 2018 olarak açıklanmasının ardından akıllara gelen sorulardan biri de bu. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, İYİ Parti'nin seçime girebilmesinin hukuki yönüne ilişkin Mynet.com'a değerlendirmelerde bulundu.

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NUN 14. MADDESİ NE DİYOR?

Seçim için Meclis'in karar alacağını dile getiren Prof Şen, "24 Haziran'dan geriye doğru gelindiği zaman 6 ayda eğer 41 ilde, iller bazında ve ilçelerin 3'te 1'ini tamamlayacak şekilde teşkilatlanmalarını tamamlamamışsa ve büyük kongresini Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. Maddesi'nde öngörülen şekil ve şartlarda yapmadıysa, siyasi parti kimliği ile seçime giremez ancak girebilmesi için TBMM'de grup kurması lazım. O zaman bu şart aranmaz, o zaman giremez gözüküyor" ifadelerini kullandı.

YENİ SİSTEM KOŞULLARI DEĞİŞTİRDİ

Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesinin koşullar çerçevesinde mümkün olmayabileceğini savunan Şen, "Benim bir fikrim var, o da şu; Anayasa değişikliği ile erken seçim kalktı. Birlikte yapılacak seçimlerde erken seçim yetkisi kaldı TBMM'nin. 3 Kasım 2019'dan önce yapılabilirdi. O kararı alacak gözüküyor TBMM. Bu artık Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesini mümkün kılamaz. İYİ Parti veya diğer siyasi partilere uygulanamaz diyorum. Ya yeniden yasal düzenlemeler yapılmalı, TBMM gözden geçirmeli veya İYİ Parti'nin 6 ay şartı aranmaksızın seçime girmesi sağlanmalı" diye konuştu.

"YSK İNİSİYATİF ALMALI"

İYİ Parti'nin seçime girmesi için YSK'nın inisiyatifinin önemine vurgu yapan Şen, "YSK'ya ait takdir değerlendirme ama YSK daha önce referandumda da mühürsüz oy pusulalarını seçmenin iradesine sahip çıkmak için karar aldığına göre, temsilde adalet adına İYİ Parti'nin seçime girmesini engellememeli. İYİ Parti'nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olacaksa ve partisi seçime giremeyecekse, bunların sağlıklı sonuç vermeyeceği durumda sizin seçme ve seçilme hakkının korunması adına İYİ Parti veya benzeri teşkilatlanmış partilerin seçime girmesini mümkün kılmanız lazım" ifadelerini kullandı.

Ozan ALACA / Mynet.com

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
girecek akp düşecek
Girsin ne olacak ki bu kadar korkuyorlar. Korkunun ecele faydası yok. İYİ olur inşallah...
Muz cumhuriyeti mi burası. İleri demokrasi diye diye ülke 16 yılda Saddam-Kaddafi rejimine geldi. 16 yıldır bunlara oy verenlere, çocuklarımın torunlarımın geleceğini çalanlara da hakkımı helal etmiyorum.
BENDE FETO VE HDP LE YANYANA YÜRÜYENLERE OY VERENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUMM..
BU İŞ YSK NIN İNİSİATİFİNE KALIRSA İYİ PARTİ SEÇİME GİREMEYECEK .... AK PARTİ OYLARIN GÜNDEN GÜNE İYİ PARTİYE KAYDIĞINI GÖRDÜ ... BUNU VATANDAŞ BİLE GÖRDÜ ... EĞER SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILIRSA SN. ERDOĞANIN ŞANSI ÇOK DÜŞER .... AK PARTİ OYLARI KAR GİBİ ERİYOR... BU NEDENLE BİR AN ÖNCE SEÇİME GİTME KARARI ALINDI. BEN BÖYLE DÜŞÜNÜYORUM.
birader canlı yayında açıkladı. taktik yapıp kurnazlıklarını boşa çıkardılar. ilk kongreyi 10 aralık 2017 de yaptılar. 1 nisandaki olağanüstü isteği bağlı kongreydi. yani 10 aralıktan tam 6 ay saydın mı 10 haziran yapıyor. yani 14 gün sonraki 24 haziran seçimlerine girebiliyorlar. öyle taktik yapılmaz böyle yapılır. kanmayın napalım siz de:D yalnız trolleri de anlamıştır umarım korkunun dağları aştığını:D sırf iyi partiden korkuya bunlar hep. bu arara ekonomi falan da bitik 2019 a kadar gidemeyeceklerini Bahçeli bizzat kendisi söyledi.
yani yasal olarak giremiyor. şartları sağladığına dair savcılık kararı var evet ama şartları seçime en az 6 ay kala sağlaması gerekiyor diye kanun var. keza 6 ay kala tamamlamadıysa giremez.
IYI partiyi secime sokmayanlar olacaklarin sorumlusudur.en bastsa degnek olan serefden yoksun yaratik bahcelidir.
Akp dönemi bitti hayırlı uğurlu olsun
5 Millet vekili var. Diğer partilerden de 15 Millet vekili desteklerse aday olabilir.
bu millete haksızlık yapmayın zira sizi asla affetmez. siyasi görülşerimiz farklıdır ama bir partiye haksızlık yapılmasını da bu millet affetmez. gelin adam gibi delikanlıca kurallara uyarak mücadele edin.
inşallah 24 haziranda AKP bitecek hayırlısıylaa
merak etmeyin meclistede grup kuracak sayıyada gelecek.
Akp güle güle
ysk akp yenilir korkusu ile engeller. Yoksa rte sen nasıl engellemezsin diye ayar verir. Bunu bildiklerinden engellerler.
§BU MİLLETE AKP DEN DAHA BÜYÜK BİR ZARAR VE DARBE VURACAK BİR SİYASETÇİ GELMEZ BEN Kİ BİR İMAM HATİPLİ BUNLARA OY VERMİŞ BİR 40 YAŞINDA 3 COCUGUM İMAM HATIP DE OKUYOR CHP OY VERMEDİM ALLAHA YEMİN OLSUN BU İKTİDAR BU MİLLETİ DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İÇİN YAPAMAYACAĞI HİÇ BİR HILE OYUN VE SAHTEKARLİK YOKTUR HERŞEYİ YAPABILECEK GÜÇ VE ALT YAPIYA OLUŞTURMUŞTUR ÇOK BÜYÜK KIRITIK BİR KAOSA ÜLKEYİ ATEŞE ATİCAK GIDER AYAK YA BENİM SİN YA SAVAŞ DİYEBİLİR ÇOK DİKKATLİ OLSUN HERKES ERDOĞAN ETRAFI DIŞ GÜÇLERİN ADAMLARI ÇOĞU DA İLAHİYATCİ HEMDE AJAN ARKADAŞLAR FETONUN ADAMLARI ALLAHA YEMİN OLSUN HERK
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