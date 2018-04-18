İYİ Parti seçime girebilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen açıkladı

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Erken seçim tarihinin 24 Haziran 2018 olarak açıklanmasının ardından akıllara gelen sorulardan biri de bu. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, İYİ Parti'nin seçime girebilmesinin hukuki yönüne ilişkin Mynet.com'a değerlendirmelerde bulundu.

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NUN 14. MADDESİ NE DİYOR?



Seçim için Meclis'in karar alacağını dile getiren Prof Şen, "24 Haziran'dan geriye doğru gelindiği zaman 6 ayda eğer 41 ilde, iller bazında ve ilçelerin 3'te 1'ini tamamlayacak şekilde teşkilatlanmalarını tamamlamamışsa ve büyük kongresini Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. Maddesi'nde öngörülen şekil ve şartlarda yapmadıysa, siyasi parti kimliği ile seçime giremez ancak girebilmesi için TBMM'de grup kurması lazım. O zaman bu şart aranmaz, o zaman giremez gözüküyor" ifadelerini kullandı.

YENİ SİSTEM KOŞULLARI DEĞİŞTİRDİ



Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesinin koşullar çerçevesinde mümkün olmayabileceğini savunan Şen, "Benim bir fikrim var, o da şu; Anayasa değişikliği ile erken seçim kalktı. Birlikte yapılacak seçimlerde erken seçim yetkisi kaldı TBMM'nin. 3 Kasım 2019'dan önce yapılabilirdi. O kararı alacak gözüküyor TBMM. Bu artık Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesini mümkün kılamaz. İYİ Parti veya diğer siyasi partilere uygulanamaz diyorum. Ya yeniden yasal düzenlemeler yapılmalı, TBMM gözden geçirmeli veya İYİ Parti'nin 6 ay şartı aranmaksızın seçime girmesi sağlanmalı" diye konuştu.