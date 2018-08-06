İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Sayın Nevzat Bor, Yusuf Halaçoğlu ve Özcan Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.
Çıray, yazılı açıklamasında İYİ Parti kurucu üyeleri Halaçoğlu, Yeniçeri ve Bor'un, görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini hatırlattı.
Hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de istifanın tek taraflı tasarruf olduğunu belirten Çıray, şunları kaydetti:
"Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Halaçoğlu ve Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz."
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