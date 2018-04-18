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Saadet Partisi ittifak için erken seçim kararını bekliyor!

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 10:24 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisini değerlendirdi. "Türkiye’nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil" diyerek Bahçeli'ye bu konuda destek veren Karamollaoğlu, seçim kararı alınmadan ittifakı konuşmanın doğru olmayacağını ifade etti.

Saadet Partisi ittifak için erken seçim kararını bekliyor!

Ankara'yı hareketlendiren erken seçim tartışmaları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Biz ittifak görüşmelerine falan başlamadık, onu söyleyelim. İttifak ancak seçim sath-ı mailine girdikten, seçim kararı alındıktan sonra bizim yapacağımız temaslarla ortaya çıkar. Şu anda bu kesinleşmedi. Ben zaten önümüzdeki haftalar içerisinde Kılıçdaroğlu’nu kongreden sonra yeniden seçildi, bir rahatsızlık geçirdi, telefonla ‘geçmiş olsun’ demiştim ama bir gitmemiz gerekir. Aynı zamanda Sayın Akşener de son kongresini yaptı. Ondan dolayı da bir tebrik için gideceğim. Bu konularda belki o zaman gündeme gelebilir ama biz şu anda ülkenin problemleriyle ilgilenmeyi daha uygun ve doğru buluyoruz.”

"ACİL BİR ÇIKIŞA İHTİYAÇ VAR"

Milletin gelişmelerden rahatsız olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle ekonomik yönden çok ciddi problemlerimiz var. Tabii dış politikada da hükümet istikrarlı bir çizgi ortaya koyamadı son zamanlarda. Bir Amerika’ya karşı tavır belirliyor; nasıl olur da siz terör estiren grupları desteklersiniz diye. Ondan sonra gidip o grupların Suriye’yi vurmasını adeta alkışlıyor. Bu kadar şaşkınlık olmaz ki. Nihayetinde İslam âlemine yapılan bir saldırı. İster problemli olduğumuz bir ülkeyle olsun ister başka sebeple olsun bizim böyle bir çıkışı tasvip etmemiz kesinlikle mümkün olmaz. Onun için Türkiye’nin bir çıkışa ve değişikliğe ihtiyacı var. Biz de bir an önce o değişikliğin olması için acele etmekte fayda var diye düşünüyoruz."

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