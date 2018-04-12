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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den ittifak görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 07:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde Akşener'i yeniden genel başkan seçilmesinden dolayı tebrik edeceği ve 2019 için seçim ittifakı konusunda atılabilecek ortak adımları görüşeceği belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den ittifak görüşmesi

CHP 2019 için seçim ittifakı ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için turlarını hızlandırdı. Bugün Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya gelecek.

Geçen hafta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la, önceki gün de Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’yle görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 10.30’da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüşecek.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ

Gazete Habertürk'ün haberine göre görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun, kurultayda genel başkan seçilen Akşener’i tebrik edeceği belirtildi. Seçim güvenliği konusunda iki partinin atacağı ortak adımların da gündeme gelmesinin beklendiği görüşmede, Cumhurbaşkanlığı seçiminde izlenecek strateji ve olası ittifak durumunda hayata geçirilecek ilkeler de konuşulacak.

LİDERLERDEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

İYİ Parti ile ittifak için “ilkeler bazında anlaştıklarını” açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise dün düzenlediği basın toplantısında, milletin bir umut ışığı aradığını, kendilerine sürekli “İttifak yapacak mısınız?” sorusunun yöneltildiğini ifade etti. İttifak yapacaklarını her zaman söylediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

“Biz şu anda fitreye muhtaç hale gelen en az 6 milyon asgari ücretli, geçimini sağlayamayan memur ve emekli, tarlasını ekemeyen çiftçi, devletle rekabet içinde giren besici, borcunu ödeyemeyen esnaf ile ittifak yapacağız. Devlet kapısında iş bulurum diye bekleyen milyonlarca genç ile suçsuz olduğu halde aylarca hapislerde tutulan ByLock mağdurlarıyla, taşeron işçilerle ittifak yapacağız. Milletimizle ittifak yapacağız.”

İYİ PARTİ'DEN BENZER AÇIKLAMA

İYİ Parti’den de dün benzeri bir açıklama geldi. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti’nin bugüne kadar hiçbir siyasi parti ile ittifak görüşmesi yapmadığını dile getiren İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “İYİ Parti millet ile ittifak yapma kararı almıştır. İYİ Parti, esnafla, işçiyle, işsizle, gençlerle, kadınlarla, tüm milletle ittifak kararı içerisindedir. Seçim yaklaştığında millet ile ittifak kuran İYİ Parti millet adına ittifak kurmak gerekirse bunu o gün konuşacaktır” dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener İYİ parti seçim ittifakı CHP

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Milletin ittifakı sandıkta olacaktır.. Demokrasi, hak, hukuk , adalet isteyenler, sırtını Saraya dayayan CUKKA ittifakını sandığa gömecektir..
pkk yandaşlarıyla ittifak yaparsan şehitler seni uyutmaz.. sabaha kadar kabus görürsün .
süper olur chp iyi saadet bbp götürür
Geleceğimi tahmin edebilmek istiyorum. Sonra ne değişecek benim için bilmek istiyorum. Saygılı, sağduyulu bir milletin oluşmasını derhal istiyorum. Siyasetçileren plan ve programlarını öğrenmek istiyorum!
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