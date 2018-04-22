CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haziran’da hep beraber bir düğün, bir bayram havası içinde sandığa gidelim. Bize düşen görev Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmek. Cumhuriyeti hep birlikte demokrasi ile taçlandıracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin’de "1. Silifke Yörük Çalıştayı’na katıldı. Silifke’nin Gökbelen Yaylası’nda Yörüklerle çadırda buluşan Kılıçdaroğlu, sorunlarını dinledi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Yörüklerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Bu ülkedeki insanlara birlikte yaşamayı vaat ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin kimliğinden, yaşam tarzından ötürü kimseyi ayrıştırmadan, madem ki birlikte yaşıyoruz, madem ki aynı havayı teneffüs ediyoruz, madem ki bu dağlar bizim, bu ovalar bizim bu ülkeyi gökyüzüne çevirmek bizim, hepimizin görevi. Kavga değil, huzur ve barış istiyoruz kendi ülkemizde, bunu sağlayacağım. Bu çadırlar güzel Türkçemizi asırlar boyunca yaşatan çadırlardır. Bu çadırları, bu kültürü bileceğiz. Geçmişimizi bileceğiz, geçmişten ders alıp geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz” diye konuştu.

Adalet için 450 kilometre yürüdüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, “Adalet insanlığın temel kavramıdır. Adaleti ben bu çadırlarda öğrendim, adaleti ben kendi evimde, insanlardan, sevgili Peygamberimizden öğrendim. Adalet bizim vazgeçilmezimizdir. Biz adalet için mücadele ederken, vatanımız için uğraşırken, ülkemizde hep beraber yaşamak isterken acaba 2018’in Türkiye’sinde ne oluyor. 2018’de çıkıp Türkiye’nin beka sorunu vardır diyorlarsa, su soruyu herkesin sorması lazım. 15 yıl önce kimse Türkiye’nin beka sorunu var demiyordu. Ne oldu da 15 yılın sonunda Türkiye’de bir beka sorunundan, Türkiye’de bir gelecek sorununda, Türkiye’de bir vatan sorunundan söz ediyoruz. Herkesin bunu düşünmesi lazım. Bunun partilerle ilgisi yok. Bu bir memleket meselesidir” şeklinde konuştu.

Seçimlerle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “Devletin iradesini bir kişiye teslim ederseniz sorunlar ortaya çıkar. Çünkü devlet bir kişi değildir, devlet farklıdır. Devletin temelinde adalet vardır. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Şimdi 2018 Türkiye’sinde devleti bir kişiye teslim ederseniz 1919’da, 1916’da neler yaşandıysa benzer bir sorunu yaşayabiliriz. O nedenle çıkıp bilge insanlar Türkiye’nin geleceğinden endişe ediyorlar. Biz birlikte çalışmak zorundayız. Bu iş bir parti meselesi değildir. Bu iş bir memleket meselesidir. Bu iş bir adalet meselesidir. Adalet bir kişi için değil, bir toplum için değil dünyada yaşayan bütün milletler için adalet geçerlidir. Demokrasiyi şimdi büyüteceğiz, demokrasiyi şimdi geliştireceğiz. Biz kendi ülkemizin insanı kazansın, hepimiz kazanalım ve bu ülkede huzur içinde yaşayalım, bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Güzel bir dünyanın inşa edilebileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz mücadele edeceğiz. Tek adama Türkiye’yi teslim etmeyin. Tek adama teslim edilen bir Osmanlı İmparatorluğu, gemilerin Çanakkale’den geçmesine müsaade ederek, işgal etmelerini sağladılar. Atatürk hiçbir zaman tek adam olmadı. Hiçbir zaman tek adam hevesinde olmadı. Milli kurtuluş mücadelesi Meclisle yönetti. Bu ovalar hepimizin ovalarıdır. Biz kadınıyla, kızıyla, yaşlısıyla, genciyle, çocuklarımızla beraber bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kimsenin kulu ve kölesi olmak istemiyoruz. Tarihimizi unutmayalım, güzel ülkemizde birlikte yaşayalım, ayrım yapmayalım. Birlikte yaşarsak her şeyimiz güzel olacak. Haziran güzel bir aydır. Haziran’da hep beraber bir düğün havası, bir bayram havası içinde sandığa gidelim. Diyelim ki bu güzel ülkeyi kurdular. Bize düşen görev Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmek. Yani Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak. Cumhuriyeti hep birlikte demokrasi ile taçlandıracağız" dedi.