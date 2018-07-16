HABER

Meclis'te açıklanacak! CHP'de kritik gün

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 07:25 | Son Güncelleme

CHP’de bugün kurultay için imza toplanmaya başlayacak. Muharrem İnce, 15 gün içinde yeterli imza toplarsa, CHP 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidecek. İnce’ye yakın isimler, 81 ilde 900 civarında değişim isteyen delege olduğunu ve ilk iki günde gerekli imzanın yarıdan çoğunu toplayacaklarını belirtiyor.

Meclis'te açıklanacak! CHP'de kritik gün

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından CHP’de başlayan “liderlik ve değişim” tartışmaları 3 haftayı bulan uzun bir sürecin ardından bugün resmiyet kazanıyor. Bugün resmen imza sürecine başlanacak ve 15 günün sonunda nitelikli çoğunluk bulunması durumunda CHP , 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultaya gidecek.

MECLİS'TE AÇIKLANACAK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP içindeki muhalifler bugün saat 11.00’de Meclis’te basın toplantısı düzenleyecek. Yasamayı temsilen bir milletvekili, yerel yönetimleri temsilen bir belediye başkanı, örgütü temsilen birer il ve ilçe başkanı, kadın ve gençlik kollarından birer kişi ile CHP’nin en üst karar alma organı PM’yi temsilen bir kişi açıklama yapacak. Muhalifler toplantıda, seçimli olağanüstü kurultay için çağrı yapacak ve resmi imza sürecini başlattıklarını ilan edecekler.

EN AZ 625 İMZAYA İHTİYAÇ VAR

İnce’ye yakın isimler, Türkiye genelinde 81 ilde 900 civarında değişim isteyen delegenin bulunduğunu bunların bir kısmının “bekle gör” taktiği izlediğini kaydetti. İnce ekibi, ilk iki günde gerekli imzanın yarıdan çoğunu toplayacakları konusunda hemfikir. Muhaliflerin seçimli kurultayı toplamak için en az 625 imzaya ihtiyacı var. Değişim isteyen ve İnce’ye yakın il ve ilçe örgütleri ise bugünden itibaren noter aracılığıyla imzalarını vermeye başlıyor. Bazı il ve ilçelerde gerek “gövde gösterisi” yapmak için gerekse bir terslik olmaması amacıyla notere toplu olarak gidilmesi planlanıyor.

15 GÜN İÇİNDE İMZA, 45 GÜN İÇİNDE KURULTAY

Seçimli olağanüstü kurultayın toplanması için ilk imza ile son imza arasında 15 günlük bir süre sınırlaması buluyor. 15 gün içinde delege sayısının nitelikli çoğunluğuna ulaşan muhaliflerin imzaları Genel Merkez’e iletmesi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da en geç 45 gün içinde kurultayı toplaması gerekiyor

PARTNER5 bin 300 yıllık sır çözüldü!5 bin 300 yıllık sır çözüldü!
Yıldırım: Darbecilerin başından şehitlerimiz adına hesap soracağızYıldırım: Darbecilerin başından şehitlerimiz adına hesap soracağız
Erdoğan: Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek, söküp, atacağızErdoğan: Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek, söküp, atacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar

Siyasilerden 15 Temmuz mesajları

Siyasilerden 15 Temmuz mesajları

İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması

İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması

Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması

Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!

Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.