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Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 10:56 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de OHAL için artık bir sebep kalmadığını ve Türkiye'nin terör koridorunu yıktığını da belirtti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Habertürk TV'ye verdiği özel röportajda, "Döviz kurundaki son dalga tamamen küresel piyasalardan kaynaklandı. Önceki hem para politikası belirsizliği hem de küresel endişelerden." dedi. Şimşek, Türkiye'de OHAL için artık bir sebep kalmadığını ve Türkiye'nin terör koridorunu yıktığını da belirtt

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Habertürk TV'de gündemdeki konuları değerlendirdi. Şimşek'in açıklamasının satırbaşları şöyle:

Döviz kurundaki son dalga tamamen küresel piyasalardan kaynaklandı. Önceki hem para politikası belirsizliği hem de küresel endişelerden kaynaklandı.

Eğer Cumhurbaşkanımız seçimi kazanırsa, ki biz buna inanıyoruz, eğer güçlü bir Meclis olursa, o zaman ne olur? Seçime ilişkin belirsizlik kalkar. Zaten para politikasını sıkılaştırdık. Geriye reformların hızlandırılması kalıyor. Üçüncü olarak ekonomide yeniden dengelenme başladı.

İç talep biraz yavaşlayacak ama dış talep büyümeyi destekleyici bir dönem. Cari açık azalacaksa ve enflasyon düşmeye başlayacak.

Gerek Türkiyedeki yerleşik yatırımcılar ve küresel yatırımcılar için Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde 60'ıncılığa kadar yükseldi. Artık yarım saatte şirket kuruluyor. En ileri ülkelerde bile yarım günde tamamlanıyor bu süreç.

Büyüme toplumun tüm kesimlerine yansıdı. Mesela çiftçiler. Büyüme yansımasa 2020 yılında 6300 traktör alan çiftçiler geçen sene 73 bin traktör alır mıydı?

Vatandaş yurtdışına tatile gidiyor... 2020 yılında 3 milyon kişi yurtdışına giderken, bu sene 9 milyona yakın kişi gidiyor. 2002'de 91 bin otomobil almıştı vatandaşlar. 2017'de 721 bin adet otomobil satıldı.

Büyüme güçlü, Cumhuriyet kurulduğundan AK Parti dönemine kadar yüzde 4.7 iken, bizim dönemimizde yüzde 5.7 oldu. Eğer Türkiye, cumhuriyetten bu yana yüzde 5.7 büyümüş olsaydı şu andan dünyanın en büyük 8. ekonomisi olacaktık.

AK Parti dönemine kadar, tüm OSB'lerde çalışan sayısı 500 bin bile değildi. Şu anda ise 1.8 milyon kişi. Biz sanayileştik, şimdi de ileri teknoloji diyoruz.

Tüm savunma sanayi ihtiyaçlarımızın yüzde 75'ini ithal ederken, şu anda bu oran yüzde 40'a indi. En önemli ihracatçılardan biri olduk.

Türkiye şu anda hızla sanayileşiyıor. Geçen sene dünyaya 28.5 milyar dolarlık otomotiv sattık. Hangi alana bakarsanız bakın hiç bir dönem AK Parti dönemi kadar başarılı olmadı.

TÜRKİYE'DE ARTIK OHAL İÇİN BİR SEBEP KALMADI

Türkiye 15 Temmuz'dan sonra mecbur kaldı ve OHAL dönemine geçti. Biz bir gün daha istemiyoruz. OHAL'in kaldırılacak olması muazzam olumlu bir gelişme. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, bu taahhüdü verdiler. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü biz ne kadar OHAL teröre yönelik desek de, dışarıda manşetler üzerinden bakılıyor.

Türkiye zaten terör koridorunu yıktı. Afrin, Münbiç... Şimdi terör koridoru yıkıldığına ve FETÖ ile mücadele konusunda başarılı olunduğuna göre Türkiye'de OHAL için bir sebep kalmadı.

Türkiye'de OHAL'in kalkması yatırımları, fon akışını ve algıyı olumlu etkileyecek. Zaten kurdaki değer kaybı önemli ölçüde algı bozulması ve bunun fon akışına olumsuz yansımasından kaynaklanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
OHAL Mehmet Şimşek Türkiye

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hadi bedelli artık
seçimden sonra bakalım kaç kişi ihraç edilecek madem getek kalmadı neden uzatıldı son 3 ay khk çıkmadı ihraçlar olmadı oyum AKP ye ama şunuda bilin ince AKP nin eksik ve yanlışlarını dike getirip oy topluyor AKP de öz eleştiri yapsın toparlansın yoksa CHP HDP Fetö ittifakı milleti kandırabilir
Yarım saatte şirket açılıyormuş. Allah yalandan dil tutulması yaşatsın size.. Hadi o şirketi açtın vergiye gel. Şirketler açıldıktan kaç yıl sonra kapanıyor kapanmasa bile vergi borcu kaç bununda analizini döksene
hep birlikte kıvırmaya başladılar oy için...
Eyy seçim sen nelere kadirsin, korku mu?, hak hukuk mu? ne için acaba.
bu nasıl bir korkudur arkadaş. allahın izniyle ince ince hesap vereceksiniz.
ATI ALAN ÜSKÜDAR I GEÇTİ SIZ EKONOMİYI INCE INCE OGRENECEKSINIZ CHP SOYLUYOR AKP TAKIP EDIYOR KIM BILIYORMUS BU ISI
madem gerek yok kaldırın sana erkekler. ohalde seçim daha cazip tabi en ufak şeyde müdahele edebiliriz hesabı. Gömüleceksiniz inşallah tarihin tozlu sayfalarına!
bedelli askerlik istiyoruz
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