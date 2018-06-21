Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Habertürk TV'ye verdiği özel röportajda, "Döviz kurundaki son dalga tamamen küresel piyasalardan kaynaklandı. Önceki hem para politikası belirsizliği hem de küresel endişelerden." dedi. Şimşek, Türkiye'de OHAL için artık bir sebep kalmadığını ve Türkiye'nin terör koridorunu yıktığını da belirtt Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Habertürk TV'de gündemdeki konuları değerlendirdi. Şimşek'in açıklamasının satırbaşları şöyle: Döviz kurundaki son dalga tamamen küresel piyasalardan kaynaklandı. Önceki hem para politikası belirsizliği hem de küresel endişelerden kaynaklandı. Eğer Cumhurbaşkanımız seçimi kazanırsa, ki biz buna inanıyoruz, eğer güçlü bir Meclis olursa, o zaman ne olur? Seçime ilişkin belirsizlik kalkar. Zaten para politikasını sıkılaştırdık. Geriye reformların hızlandırılması kalıyor. Üçüncü olarak ekonomide yeniden dengelenme başladı. İç talep biraz yavaşlayacak ama dış talep büyümeyi destekleyici bir dönem. Cari açık azalacaksa ve enflasyon düşmeye başlayacak.

Gerek Türkiyedeki yerleşik yatırımcılar ve küresel yatırımcılar için Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde 60'ıncılığa kadar yükseldi. Artık yarım saatte şirket kuruluyor. En ileri ülkelerde bile yarım günde tamamlanıyor bu süreç. Büyüme toplumun tüm kesimlerine yansıdı. Mesela çiftçiler. Büyüme yansımasa 2020 yılında 6300 traktör alan çiftçiler geçen sene 73 bin traktör alır mıydı? Vatandaş yurtdışına tatile gidiyor... 2020 yılında 3 milyon kişi yurtdışına giderken, bu sene 9 milyona yakın kişi gidiyor. 2002'de 91 bin otomobil almıştı vatandaşlar. 2017'de 721 bin adet otomobil satıldı. Büyüme güçlü, Cumhuriyet kurulduğundan AK Parti dönemine kadar yüzde 4.7 iken, bizim dönemimizde yüzde 5.7 oldu. Eğer Türkiye, cumhuriyetten bu yana yüzde 5.7 büyümüş olsaydı şu andan dünyanın en büyük 8. ekonomisi olacaktık. AK Parti dönemine kadar, tüm OSB'lerde çalışan sayısı 500 bin bile değildi. Şu anda ise 1.8 milyon kişi. Biz sanayileştik, şimdi de ileri teknoloji diyoruz. Tüm savunma sanayi ihtiyaçlarımızın yüzde 75'ini ithal ederken, şu anda bu oran yüzde 40'a indi. En önemli ihracatçılardan biri olduk.