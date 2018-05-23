Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Size babanın kızını emanet etmeye geldik. Bambaşka bir konuşma hazırlamıştım ama sabah kalktık dolar 4.88 olmuş.Büyük bir endişe var. Ekonominin alarm verdiği, sanayicilerin yeniden yapılandırmaya gitme endişesi taşıdığı. Bırakın yatırım yapmayı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir güven. Eğer siz ekonomiyi kendi gönlünüzün hoş edildiği bir şeye çevirirseniz ülkeyi batırırsınız.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Isparta’da vatandaşlara hitap ediyor. Akşener, konuşmasına başlamadan önce coşkulu kalabalığı selamlayıp kendisine vatandaşların uzattığı hediyeleri kabul etti. Akşener ‘cumhurbaşakanı Akşener’ tezahüratlarına inşallah diye yanıt verdi

Ekonomiyi düzenleyecek doları düşürecek. Bunu yapabilirsen Ekonomi Nobeli'ne seni ben aday göstereceğim. Bir arkadaşımla konuştum. Dedi ki “Meral Hanım milleti uyar. Dolar böyle giderse 6 TL'yi bulur.”

ATATÜRK’E DÜŞMANLARDI BİLİYORDUK BABA’YA DA DÜŞMANLARMIŞ

Süleyman Demirel Üniversitesi'ni bölmeye kalktılar. Atatürk'e düşmanlardı, anladık ki Baba'ya da düşmanlar. Isparta, gülüyle dünya markası. Hizmet getiremiyorlar buraya. Zorlarına gider çünkü. Biz buraya fabrikaları ve gerekli AR-GE merkezlerini kuracağız. Isparta'yı İspanya, ve Fransa'ya kafa tutacak hale getireceğiz. Çiftçiyi de sevmezler zaten bunlar.

