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Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine hazırlanan İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Isparta'da vatandaşlara seslendi. Akşener, "24 Haziran'dan sonra doları düşüreceğim” diyor. Hadi oradan… Hadi şimdi düşürün milleti perişan etmeyin. Ekonomiyi düzenleyecek doları düşürecek. Bunu yapabilirsen Ekonomi Nobeli'ne seni ben aday göstereceğim. Bir arkadaşımla konuştum. Dedi ki “Meral Hanım milleti uyar. Dolar böyle giderse 6 TL'yi bulur." dedi

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Isparta’da vatandaşlara hitap ediyor. Akşener, konuşmasına başlamadan önce coşkulu kalabalığı selamlayıp kendisine vatandaşların uzattığı hediyeleri kabul etti. Akşener ‘cumhurbaşakanı Akşener’ tezahüratlarına inşallah diye yanıt verdi

Akşener’in konuşmalarından satır başları:

Size babanın kızını emanet etmeye geldik. Bambaşka bir konuşma hazırlamıştım ama sabah kalktık dolar 4.88 olmuş.Büyük bir endişe var. Ekonominin alarm verdiği, sanayicilerin yeniden yapılandırmaya gitme endişesi taşıdığı. Bırakın yatırım yapmayı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir güven. Eğer siz ekonomiyi kendi gönlünüzün hoş edildiği bir şeye çevirirseniz ülkeyi batırırsınız.

HADİ ŞİMDİ DÜŞÜR

“24 Haziran'dan sonra doları düşüreceğim” diyor. Hadi oradan… Hadi şimdi düşürün milleti perişan etmeyin. Gencecik çocuklar evlatlarımız işsizken, sizler çoluk çocuğum keyif sürsün diye saraya at padoku yaptırıyorsun. Yazıklar olsun. Hemen OHAL'i kaldırın. Ekonominin ellerini kollarını serbest bırak. Nobel Ödülü verecekler mübareğe.

Ekonomiyi düzenleyecek doları düşürecek. Bunu yapabilirsen Ekonomi Nobeli'ne seni ben aday göstereceğim. Bir arkadaşımla konuştum. Dedi ki “Meral Hanım milleti uyar. Dolar böyle giderse 6 TL'yi bulur.”

ATATÜRK’E DÜŞMANLARDI BİLİYORDUK BABA’YA DA DÜŞMANLARMIŞ

Süleyman Demirel Üniversitesi'ni bölmeye kalktılar. Atatürk'e düşmanlardı, anladık ki Baba'ya da düşmanlar. Isparta, gülüyle dünya markası. Hizmet getiremiyorlar buraya. Zorlarına gider çünkü. Biz buraya fabrikaları ve gerekli AR-GE merkezlerini kuracağız. Isparta'yı İspanya, ve Fransa'ya kafa tutacak hale getireceğiz. Çiftçiyi de sevmezler zaten bunlar.

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