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Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2018 08:08 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa ederek kongreye gitmesinin ardından herkes 'Meral Akşener neden istifa etti?' sorusuna yanıt arıyor. Ankara kulislerinde birçok senaryo konuşulurken, MHP Akşener'in bu hamlesinin "İstemem yan cebime koy" manevrası olduğunu düşünüyor.

Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia

MHP kaynakları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa kararı alarak kongreye gitmesini "danışıklı dövüş" taktiği içerisinde olduğunu belirterek "Akşener, son dakikada adaylığını açıklayıp 'Ne yapayım. Parti örgütünden ve tabandan çok ısrar var' diyecektir. Bu süreç içinde parti içindeki ülkücüler de tasfiye edilecek" iddiasında bulunuyor.

AKŞENER'İN İSTİFA NEDENİ

Akşener'in istifa çıkışındaki asıl sebebin ise MHP tarafından yapılan FETÖ ile ilgili soruşturma olduğu da iddia edildi. MHP'nin başlattığı hukuki sürecin giderek derinleştiği belirtildi. (haber 7)


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Meral Akşener istifa Kongre İYİ parti MHP FETÖ

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