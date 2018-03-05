MHP’den tepki çeken mesaj

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i destekleyenlerin “PKK’lı” olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü Meral Akşener’e ilgili şu mesajı paylaştı:
“Devlet Bahçeli'ye kızıp, Meral'e destek verenlerin... Devlete kızıp, dağa çıkan PKK'lıdan hiçbir farkı yoktur. Nokta”
İşte o mesaj:
Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısından gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
Birlikler yaklaşıyor uçaklar vuruyor!
Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda
Ormanlık alanda çıplak gömülmüş! Yakınları sinir krizi geçirdi
Esad'dan skandal hamle! Yardım malzemelerine el koydular!
Gelin bir gün sonra kaçtı, o üç yıldır nafaka ödüyor
Oscar'ın en şık ismi sizce kim?
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı
Okuyucu Yorumları 57 yorum