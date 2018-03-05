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MHP’den tepki çeken mesaj

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 12:16 | Son Güncelleme

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i destekleyenlerin “PKK’lı” olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulundu.

MHP’den tepki çeken mesaj

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i destekleyenlerin “PKK’lı” olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü Meral Akşener’e ilgili şu mesajı paylaştı:

“Devlet Bahçeli'ye kızıp, Meral'e destek verenlerin... Devlete kızıp, dağa çıkan PKK'lıdan hiçbir farkı yoktur. Nokta”

İşte o mesaj:

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Anahtar Kelimeler:
aydın ünlü Meral Akşener İYİ parti MHP Twitter

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
Ben 60 yaşında emekli eski bir ülkücüyüm. İYİ partiyi destekliyorum. Bana PKK lı diyene ancak ŞEREFSİZ diyebilirim.
@gulsin ağzına yüreğine sağlık kardeşim...üç soytarının sarayın himayesinde ...ömrünü bu davaya adayanlara yaptığı bu pkk yakıştırmasını kabul etmemiz mümkün değildir.
@gulsin bende 70 yaşında eski ve yeni bir ülkücüyüm, gulsin sana hak veriyorum, şunuda ilave ediyorum, o lafı söyleyen bence kendisini kamufle ediyor, araştırsınlar TÜRK bile değildir, belkide kanı bozuktur, ülkücülük kişilere bağımlı onların köpeğiymiş gibi olmak demek değildir, tek kelimeyle ülkücüdür, her yerde her an ölümüne ülkücüdür.
@gulsin Sen HDP yi destekleyecek partiye oy vereceksin, HDP nin meclise girmesinde bir sakınca yoktur diyen merale kol kanat gereceksin sonra ülkücüyüm diye gezeceksin. Öyle bir Türkiye yok abicim. Sen MHP li olmuşsun ama Ülkücü olamamışsın.NOKTA
Eski ülkücü ne demek.Bu akim yenimi cikti ya ülkücüsündür ya degilsindir.Sen ülkücü felan degilsin zaten hicte olmadin bunu sende biliyorsun.Algı yaratmakla elinize ne geciyor anlamiyorum insanlar sizin sözünüze bakip iyi partiye oy mu verecek saniyorsunuz.Ülkücünün partisi bellidir bosuna kendinizi yormayin.
Ülkücünün eskisi nasıl oluyor?
@gulsin Bu bir itiraftır iyi partiye geçmenin şartı Ülkücülükten emekli olmak aksi düşünülemezdi zaten bu ülkede ülkücülerin tek partisi MHP dir. Herkes Bozkurt olamaz.
@sachets şu anda akp kuyruğuna takılan vagonlar varya başta bahçeli sonunda ünlü aradakilerde sözde ülkücü akp yol yürüyenden ülkücü olur ise
@gulsin Eskiyse hükümsüzdür.Ülkücünün eskisi olamaz,ya ülkücüdür ,ya türkücü,yada Fetöcü.
@sachets Çok kullanılmkatan eskiyorlar galiba.Ben 53 yaşındayım 18 yaşında bu teşkilata girdim hala yepyeni ,teşkilatım için ,partim için,liderim için hala kanım kaynar,içim kıpır kıpırdır ben eskiyemedim bu eskiyenler nerde eskiyor???
@sachets Benim bu tariflerden anladığım ,yorumladıklarıma göre,Fötöcü oluyor galiba,bunlar kendilerini böyle tanımlıyorlar.
insanlar Devlet Bahçeliyi desteklemek zorunda mı bu nasıl bir mantık arkadaş ya. Ne içiyorsunuz ne yiyorsunuz siz ya. herkes kendinden sorumludur başkaları beni yada kimseyi alakadar etmez. Biz ne zaman bu kadar saygısız insanların olduğu bir ülke olduk ya. Türk insanı Hoşgörülü ve Saygılı olarak bilinir her zaman. Bu zamana kadar böyle idi bundan sonra da bu asla değişmicek. milliyetçilik çok farklı ve güzel bir duygudur anlayabilene..
amma relam yaptınız bu kadın için. elbette yaramaz kadın.
Gerçek dışı yorum yapmak yalan söylemek insanla bağdaşmayan bir özelliktir. Kim olursa olsun insan helede Müslüman yalan söylemez
Kendisini tarif etmiştir o şahıs.Meral hanımı yıllardır tanıyor TÜRKİYE gayet Vatansever,Milliyetçi,Muhafazakar bir hanım efendi.
@yukado Bence cı-uk oturmuş,Aplalcıgilllerin zıpladığına göre
İYİ Partili Arkadaşlar; Sn Bahçelinin Geçmişte MİTİNGLER de AKP ve Sn Erdoğan için Düşündüklerini ve Söylediklerini, İnternet sitenizden veya Parti toplantılarında vatandaşlara DİNLETİRMİSİNİZ, Hatta CD Yapıp dağıtır mısınız! Aynı Çalışmayı Sn Erdoğan' ın Sn Bahçeli İçin Söyledikleri ve Düşündükleri içinde Yapar mısınız veya Yöneticilerinize söyleyip yapmalarını sağlar mısınız! ÖZELLİKLE; Sn Bahçelinin 02.06.2015 ELAZIĞ Mitinginde Söylediklerini ne Olur, Önce İZLEYİP, Sonra İZLETTİRİR misiniz! Kimler Kimlerle KOALİSYON KURUYOR Vatandaşlarımızın Bilmeli! ! Saygılarımla.
Aydın Ünlüden daha iyi PKK lı olurmu yıllardır il başkanı ne yapmış nerede pislik var ise orada Kocaeli deki Biz ülkücüler asla aydın ve bahçeli MHP terk etmeyince oy vermeyeceğiz
İl başkanı aynaya bakmış.
Meral Akşenerin çeyreği kadar olsunlar da sonra konuşsunlar.
Meyve veren ağacı taşlarlar
endişelenmeyin herşey çok İYİ olacak
PKK ile çözüm süreci yürütenlerle bugün kolkola olanlara ne diyeceğiz.Cemaate devleti teslim edip bugün feryad-ı figan edenlere ne diyeceğiz.50 yıllık partiyi ne hale getirdiler kime ne diyeceğiz?
MHP'yi de işgal ettiniz bitirdiniz yobaz çomar sürüsü...
KALİTE KİŞİNİN AĞZINDAN ÇIKAN SÖZLE DE ALAKALI OLUR, KİŞİLERİ İTHAM ETMEK NE İLKEL BİR SÖYLEM!
Seçmeninizi yarı yolda bırakıp kaçan sizsiniz ve kimsenin kararına karışmak gibi hakkınız yok nokta.
Ben bir ülkücüyüm bana bir kişi makul bir şekilde devlet bahçeliye neden desteklemem gerektiğini söyleyebilirmi. Söyleyemez. Bal yapmaz arı gibi boş boş konuşuyor. Beraber olduklarına dün neler demişti Pkk dan daha tehlikeli demişti şimdi beraber yol yürüyorlar. Nelere kadirsin be KOLTUKKKK
@kartalkara0101 Mesele koltuk olsaydı 6 Haziran seçimlerinden sonra CHP nin başbakanlık teklifine evet der CHP HDP MHP ittifakını kurar başbakan olurdu.
Kocaeli'de vekil sıranı garantiye mi almak istiyorsun ? Adam ol,şerefinle yaşa...
Fetö kimlerle çalışıyor?ABD-PKK ve YPG ile.Peki IYIYIyİYİYİYİYİYİYİ!!!!!???? kurduran kim?Fetö.eee öyleyse paylaşımda ne gibi anlam kayması var? Niye tepki gösterilir ki?
sendede beyin yok nasil yapacaz
Sen bizi makarnacı seçmen mi sandın. Devlet bahçeli ile sandıkta hesaplaşacağız.
@melihatak Biz o hesabı çoktan gördük,garsoniye olarak masada bıraktık,masanın artıkları bizle( üLKÜCÜLERLE, MHP ile) boy ölçüşemez
GERÇEK VATANSEVERLER İYİ PARTİDE TOPLANDI. NAYLON ARAPÇILAR MHP DE KALDI. NOKTA.
@bizedogrugerekli_2017 :) Gerçek Vatansever ,Pensilvanyalı APLALAR Partisi.
sadece sana yuhhhh derim pkk ile masaya oturanlara sız destek oluyorsunuz cesaretiniz varsa başka partının etekleri altına girmeyin çıkın tek basınıza çıkın boyunuzun ölçüsünü alın düşüncenize katılmayanı PKK lı dıye suçlayarak acızlıgınızı gösterıyorsunuzz
Ya seçmenine "Saraydan hesap sormazsam NAMERDİM deyip, sarayda yaverlik yapanların arkasından gidenlere ne demeli?!... NAMERT ....
bşkn bu yorum hiç iyi olmadi.
savcılar göreve...
AK değilsen KARA sın hastalığı! Eskiden bu"benden değilsen komunistsin"şeklindeydi.Bu ülkede bu hep vardır .bakalım gelecekte hangi şekle girecek.
BİR YALAN SÖYLE Kİ İKİ KİŞİ YÜZÜNE TÜKÜRSÜN
Daha düne kadar GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN MERAL AKŞENER ile resim çekilebilmek için, araya adam sokup Meral hanım benimlede bir resim cekilebilirmi? diye ağlayan zırlayan KOCAELİ il başkanı Aydın Ünlü, Bugün kalkmış, İYİ PARTİ'yi destekleyenler Pkk'lıdır diyor? Bu Hadsiz ve güruh Sosyal medya paylaşımı için, İYİ PARTI'ye gönül vermiş milyonlar derhal bir açıklama bekliyor! İYİ PARTİ TEŞKİLATLARI Olarak diyoruz ki, Bu sefer yaptığınız bu Terbiyesizlik yanınıza kâr kakmayacak, bu sefer kalmayacak! #iyiparti #meralaksener
20 yıldır devletin başına DEVLET gelecek dedik o da çıktı tayyyiiiip dedi..DEMEKKİ 20 YILDIR KENDİLERİNİDE BİZLERİ SİZLERİDE KANDIRMIŞLARR.HA BU ARADA MİLLİYETÇİYİZ ULKÜCÜYÜZ DİYEN SİZLERDE HİLAKİN ALTINDA BİR ARAYA GELEMEDİNİZ AMA AMPULUN IŞIGINDA KOLTUK SEVDASINA BİR ARAYA GELİ VERDİNİZ.VE HEP BİRLİKTE AKKKURTLAR OLUVERDİNİZ. BUNU DA SÖYLEYİN AMA İNANDIRICI OLSUN.
İYİ PARTİ MİLLİYETÇİ ULKÜCÜ GEÇİNEN MHP Lİ KARDEŞLERİMİZEDE İYİ GELECEK..BİRİLERİNİN YOLSUZLUK RÜŞVET, HAYIR SEVER İŞADAMIMIZ DEDEN T.C VATANDAŞI ZARRAB I ,MAN ADASINI SAVUNMAK ZORUNDA KALMIYACAKLAR.
KEŞKE MERAL AKŞENER GİBİ MİLİYETÇİ OLSAYDINIZ KEŞKE ONUN KADAR ERKEK OLSAYDINIZ.
@tek_dilegim_mutluluk .Aplanızmı milliyetçi??? Kocası kominist,oğlu gezici,kendi Cemaatci..
@mbodur_1965 Güzel kapak gardaş, birde anlayabilseler bunu
Bahceli Meralin tirnagi bile olamaz.Bahcelinin Turkiye icin yaptigi tek birsey soyleyin. koltuk sevdalisi,tuhaf bir sekilde her defasinda iktidar olmaktan kacan bir siyasetci.sirf koltuk icin akp ye yamandi.halbuki birbirlerine bir duz gitmedikleri kalmisti.bahcelinin ofisinde bir saat vardi,duruyormu orda hala?
COK KOMİKSIN BE UNLU SENMI MİLLİYETÇİSIN
PKK LILARLA MASAYA OTURUP AÇILIM YAPANLARLA İTTİFAK KURAN KİM ACABA ????
DEVLETİN BAŞINA MERAL GELECEK MHP.YEDE İYİ GELECEK İYİ TÜRKİYEM.
@hmtbyk :) KATOLİK Pensilvanya da bir devletcik kurulursa olur da , Türk İslam toprağı olan bizim ülkemizde imkansız.
Telaş çok.Ancak korkunun ecele faydası yok.Ülkem adına bizi İYİ günler bekliyor.
bu güruh böyle, kendi doğrusunu kabul ettirebilmek için atmayacakları iftira, yapmayacakları oyun düzen yok, ama sor devletin bekası der. Biz de oturur bunu yapanın adil olacağını umarız. toplumca çöktük, yazık oldu.
Meral hanıma fetöcü çamurunu attılar ispatlayamadılar şimdide mhp nin kocaeli il başkanı denen zatı muhterem bu mesaji paylaşmış.o kadın kadar yüreğiniz yok sizin.gerçi siyasettir bugün çamur attığınız kadın yarın bir yerlere gelince bu sefer de el etek öpersiniz.örnekleri çokkkkk...
@zptas Vallahide Billahi biz atmadık,bilakis bu konuyu şu anda Teşkilat başkanı olan Koray AYDIN'a sorun o size söyler biz onun yalancısıyız.
muhafazakarmı
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