MHP’den tepki çeken mesaj

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i destekleyenlerin “PKK’lı” olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü Meral Akşener’e ilgili şu mesajı paylaştı:

“Devlet Bahçeli'ye kızıp, Meral'e destek verenlerin... Devlete kızıp, dağa çıkan PKK'lıdan hiçbir farkı yoktur. Nokta”

İşte o mesaj: