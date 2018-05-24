Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye'yi ekonomik olarak sıkıştıralım, doları yükseltelim gibi birtakım oyunlar oynanıyor. Tabii bu oyunu fark eden Cumhurbaşkanımız 24 Haziran'da seçim yapılmasına karar verdi. Bu yüzden milletimizin tarihinde 24 Haziran bir milat olacak. Bu basit bir parti seçimi değil, devletimizin bekası ve milletimizin istikbalidir." dedi.

Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Konya'da yapımına başlanan ve tamamlanan projelerin toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Mevlana Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Eroğlu, Konya'ya yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Çiftçilerin tüm derdini DSİ ve OGM'nin çözdüğünü belirten Eroğlu, "Artık çiftçinin gideceği tek yer orası. Sulama birliklerinde çalışan işçiler, sayman ve müdürler de olduğu gibi çalışmaya devam edecek. Onları mağdur etmeyeceğiz. Hükümetimiz, Konya'ya 47 milyar liralık yatırım yaptı. Konya'ya en çok yatırım yapan bakanlık ise 7 milyar 200 milyon lira ile bizim bakanlığımızdır. İnşallah devam eden projeler de açıldığında 8 milyar liraya ulaşmış olacağız." diye konuştu.