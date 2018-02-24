Milletvekili Gündoğdu: “O sözü fındığa sahip çıkmak için söyledim”

Ocak ayında yaptığı basın açıklamasında Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık satması halinde kendisini yakacağını söyleyen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Ben o sözü üreticinin yanında olduğumuzu göstermek için söyledim. TMO’nun ucuz fiyatla fındık satmasını bekleyen kesimler vardı. Ancak TMO şimdi 12 lira gibi piyasa fiyatının üzerinde fındık satıyor. Bu olumlu bir gelişme” dedi.

TMO, satın aldığı 138 bin ton kabuklu fındığı satışa çıkardı. Giresun kalite kabuklu fındığın kilosunu 12 lira 50 kuruş, levant kalite kabuklu fındığın kilosunu 11 lira 50 kuruş ve sivri kalite kabuklu fındığın kilosunu ise 10 lira 50 kuruştan, 2016 ürünü fındıklar ise bu fiyatların 50 kuruş altında satılacağını ilan eden Toprak Mahsulleri Ofisi, bu fiyatların 31 Mart 2018’e kadar geçerli olacağını bildirdi.

“Kendimi yakarım sözünü fındığa sahip çıkmak için söyledim”

TMO’nun bu açıklamasının ardından gözler AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’ya çevrildi. 8 Ocak’ta muhtarlarla yaptığı bir toplantıda "TMO fındık sattığı takdirde kendimi yakarım" sözüyle hatırlanan AK Parti Metin Gündoğdu, bir yerel televizyon katıldığı programda şu açıklamayı yaptı: “Şu an TMO’nun pazara fındık satması değil, benim 1,5 ay önce konuştuğum laf konuşuluyor. O zaman da söyledim TMO fındık satmamalı, satacaksa da eğer düzgün yol izlenmeli. Geçtiğimiz Salı günü AK Parti Grup toplantısında sayın Tarım Bakanımıza gittim fındık satışı ile ilgili karar olmasın, olursa sıkıntı olur diye söyledim. Bakan da böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Çarşamba akşamı ise TMO fındık satışı kararı verdi. Burada benim suçum günahım ne olabilir? Daha önce TMO’nun fındık satmaması gerektiğini söylerken üreticinin yanında olduğumuzu göstermek için söyledim. Ben kendimi yakarım derken bile basın toplantısında TMO aldığı fiyatın altında 8 lira gibi bir rakama daha düşük rakamlara fındık satarsa bu Ordu’nun felaketi olur, buna asla müsaade etmeyiz dedim. Ama aldığı fiyatın üzerine 12 TL’ye fındık satması hem üreticinin lehine fındık fiyatı yükselmiş oluyor. Alivre satış yapanların hepsi fındık fiyatını mecbur yükseltmek zorunda kalacak. Biz bu lafı söylemeseydik, fındığın arkasında durmasaydık fındıkla ilgili konuşmuyorsunuz diye tepki alacaktık. Belki kendimizi yakarız demeseydim TMO’nun açıkladığı fiyat 8 lira 9 lira olacaktı. Niye böyle bakmıyoruz. Keskin bir çıkış yaparak TMO düşük fiyatla fındık satarsa meclisin önünde kendimi yakarım demiştim. Satış yüksek fiyatla yapılmakta. Bizim söylediğimiz söz bu milletin lehine bir söz. Muhalefet fındıkla ilgili ne yapmış ne söz etmiş bunları ortaya koysunlar. Ne yani, devlet elindeki fındığı çürümeye bıraksın ve 1 milyar 400 milyonu çöpe mi atsın?”