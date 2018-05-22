HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muharrem İnce,  Avrupa Birliği Büyükelçileri ile iftar yaptı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 23:22 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI adayı Muharrem İnce Ankara'da, Avrupa Birliği Büyükelçileri ile iftarda bir araya geldi.  (FOTOĞRAF)   

Muharrem İnce,  Avrupa Birliği Büyükelçileri ile iftar yaptı 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI adayı Muharrem İnce Ankara'da, Avrupa Birliği Büyükelçileri ile iftarda bir araya geldi.

(FOTOĞRAF)

Muharrem İnce, Avrupa Birliği Büyükelçileri ile iftar yaptı Muharrem İnce, Avrupa Birliği Büyükelçileri ile iftar yaptı Muharrem İnce, Avrupa Birliği Büyükelçileri ile iftar yaptı

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sofrasına konuk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sofrasına konuk oldu 
Halaçoğlu: Küskünlük yok, mücadeleye devamHalaçoğlu: Küskünlük yok, mücadeleye devam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe

Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.