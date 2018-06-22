HABER

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ekibi, seçim yarışını kazanması ihtimaline karşılık 'balkon konuşması' için şimdiden harekete geçti.

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandıktan sonra 1. Meclis önünden yola çıkan Muharrem İnce, seçimi kazanması durumunda balkon konuşmasını da aynı yerde yapacağını açıklamıştı. İnce vatandaşlara teşekkür konuşmasını Ankara Ulus'taki 1. Meclis'in balkonundan yapmayı kararlaştırdı.

1. MECLİS ÖNÜNDE İNCELEME

Muharrem İnce'nin ekibindeki isimler ve Grup Başkanvekili Engin Altay, 1. Meclis'in önüne giderek alanı incelediler.

as

nadir

PARTNERTatile devamTatile devam
Bakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz (2)Bakan Ağbal: Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz (2)
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Geçin ve imam Uçar'a 'paylaşım' tepkisiBodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Geçin ve imam Uçar'a 'paylaşım' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meclis TBMM muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 16 yorum
Ulan zaten oyunuz ne :D Akıl var mantık var. %50 yi tek başına geçeceğini mi zannediyor bu kamil :D Sen erdoğan olabilir misin :D Git erdoğan'ın balkonunu yıka hadi mırremmmm
ŞAKA BUNLAR GALİBA:)) FAZLA UĞRAŞMAYIN EMİNE HANIM BALKONU YIKADI
YAKIŞIR İNCE'YE...KİMİN SEÇİLDİĞİNİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK KİMİN SEÇİLEMEDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ...
Emeklilikte yaşa takılanlar; 16 yıl sizleri görmeyen duymayan ve "Takılmaya devam" diyerek dalga geçen akepe iktidarına ve onun c.bşk. adayı erdoana 24 Haziranda OY VERME.
Sadece gülüyoruz
Oyumuz da Yüreğimizde Seninle Allah yar ve Yardımcın olsun.
çok iyi oldu yaa bugün gülecek birşey arıyordum tabiri caizse aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş hahahahahaha
alcaklara kar yağıyor usumedinmi ince işin sonunu düşünmedinmi hep hayal hep rüya sizde adınız gibi eminsiniz yüzde 27i gecemeyeceginizede işte şov olsun:):):)
:))hayalle yasamayın
hadi inşallah
işiniz gücünüz algılar ile insanları kandırmaktır sizin beeee... balkonda veda konuşması olacak muarremin; bir daha geri dönememe konuşması... sahi chp nin lideri kimki onu merakta kaldım... keMAL mi yoksa ince mi? başı belli olmayanın; sonu hiç belli olmaz...
Allah akıl versin
kesin Kemal Kılıçdaroğlu demiştir sırf rezil etmek için muharrem gel muharrem git muharrem yap olmazki ama yapılırmı bunlar koca bir fizik muallimine
oooo bu şimdiden gelin güvey olmuş elinde patlıycak reis sana orda bir konuşma izni verir merak etme
seçim sonucunu merak eden için söylüyorum usd ve borsaya bakması devlet hosselerine bakması yeterli anlayan anladı anlamayanda seviye gereği muhatabımız değil
ince cumhur başkanı olacak
Diğer Haberler
Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.