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Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 23:03 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayın, reytingleri altüst etti. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı özel yayın ise dizilerin tekrarlarından bile az seyredilmişti.

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

16 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin televizyon reyting sonuçları açıklandı. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin konuk olduğu “Liderler FOX’ta” programı reytinglerde 3. sırada yer aldı.

Atv’de yayınlanan ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada TRT 1’de ekrana gelen ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi oldu.

ERDOĞAN’IN KATILDIĞI ÖZEL YAYIN DİZİ ÖZETLERİNDEN AZ İZLENMİŞTİ

Öte yandan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay katıldığı özel yayın reyting sıralamasında 23’üncü yeri almıştı. Erdoğan’ın açıklamaları birçok dizinin tekrarlarının bile gerisinde kalması dikkat çekmişti.

AB’DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİN ARDINDAN 3. OLDU

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muharrem ince CHP erdoğan reyting erken seçim

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
boş işler bunlar ince yi partisi başkan yapmamış ki biz mi yapacağız reklam işlerini bırakın kazanan belli RTE .
Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı diye Atasözümüz var.... İnsanlar sıkıldı aynı yüzlerden.
milletin boş lafa karnı doydu artık
he he der geçerim
eski akp li olarak bende izledim çünkü oyum meral ekşenere 2 tura ince veya akşener kim kalaırsa bu iş tamam düşünce hürriyeti için artık tamam
bir de kılıcdar çıksın bakalım kaç kisi izleyecek :D
Recep Tayyip Erdoğan a asla oy vermicem fakat ikna olmak için Muharrem ince yi izledim o akşam ama olamadım. İkna kabiliyeti iyi değil..meral Akşener e vericem oyumu. Şu bir gerçek Recep Tayyip Erdoğan’ın hitabeti maalesef hepsinden iyi ama izlemeye bile tahammülüm yok. Muhalefet hala akıllanmamış. Abdüllatif bey bence en mantıklı adaydı ama olmadı.
MİLLET YALAN DOLAN,ABİDİG GUBUDİK,DÜZENBAZLIK,SAHTEKARLIK GÖRMEKTEN BIKTI.SIKILDI.TAMAM ARTIK.RECEP PARA SIFIRLAMAYAN SON DERECE DÜRRÜST Bİ ADAM.O YÜZDEN KİMSE SEYRETMEMİŞTİR.KEH KEH KEH.
Eğlendirici komik bir programdı izledik!!!
insan hergün aynı yemeği yemekten bıkıyor, 16 yıldır aynı insanı görmekten duymaktan ne hale gelir siz düşünün.
Tayyip memleketi batirmadan gitmez. Batırıp öyle gidecek... Muhafazakar seçmen memleket iyice batmadan durumu anlayamiyor...Ayni seyler demokratik bir iktidar döneminde yaşansa demokrat seçmen 10 kere iktidarı degistirdiydi.
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