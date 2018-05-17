Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

16 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin televizyon reyting sonuçları açıklandı. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin konuk olduğu “Liderler FOX’ta” programı reytinglerde 3. sırada yer aldı.
Atv’de yayınlanan ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada TRT 1’de ekrana gelen ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi oldu.
ERDOĞAN’IN KATILDIĞI ÖZEL YAYIN DİZİ ÖZETLERİNDEN AZ İZLENMİŞTİ
Öte yandan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay katıldığı özel yayın reyting sıralamasında 23’üncü yeri almıştı. Erdoğan’ın açıklamaları birçok dizinin tekrarlarının bile gerisinde kalması dikkat çekmişti.
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