Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile bazı MHP'li milletvekillerin istifa ettiği iddiası Ankara kulislerini sarstı.
GAZETECİ KABASAKAL YAZDI
Gazeteci Hamza Kabasakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MHP'li Oktay Vural'ın istifa ettiğini öne sürdü.
Kabasakal attığı Twit'te; "Sayın Oktay Vural'ı ilkeli ve dik duruşundan ötürü tebrik ediyorum. MHP'den istifa etmesi kendisi ve Türkiye için en hayırlı tercih olmuştur" ifadelerini kullandı.
OKTAY VURAL'DAN AÇIKLAMA
İstifa iddiaları sonrası Hürriyet'ten Aysel Alp'a konuşan Vural, haberleri yalanlayarak “Öyle bir şey söz konusu değil” dedi.
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