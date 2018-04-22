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Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 11:18 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesi MHP'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın istifa ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Vural'dan 'istifa' haberleriyle ilgili açıklama geldi.

Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile bazı MHP'li milletvekillerin istifa ettiği iddiası Ankara kulislerini sarstı.

GAZETECİ KABASAKAL YAZDI

Gazeteci Hamza Kabasakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MHP'li Oktay Vural'ın istifa ettiğini öne sürdü.

Kabasakal attığı Twit'te; "Sayın Oktay Vural'ı ilkeli ve dik duruşundan ötürü tebrik ediyorum. MHP'den istifa etmesi kendisi ve Türkiye için en hayırlı tercih olmuştur" ifadelerini kullandı.

oktay vural ıstıfa

OKTAY VURAL'DAN AÇIKLAMA

İstifa iddiaları sonrası Hürriyet'ten Aysel Alp'a konuşan Vural, haberleri yalanlayarak “Öyle bir şey söz konusu değil” dedi.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Mhp li vekiller topluca istifa edip İyi Partiye geçmeli
Oktay Vural istifa etmeli Mhp bitmiştir
mhp ye en büyük zararı oktay vural veriyordu istifası isabet olmuş
MHP batıyor.parti batmadan kaçan kaçana maşallah.
Yüce divan diyordu böğürüp duruyordu meydanlarda ne oldu da koltuğunun altına girdin ? Ne değişti ? Samimi değilsiniz.
Hamzaa hamzaa böyle yalanlarla oymu toplicagini saniyon çürük yumurta toplulugu iyi ciler.
MHP diye bir parti mi kalmış
İstifa ettiyse doğru yolu bulmuş freni patlamış otobüsten inmiş tebrikler.
hamza kabasakal denilen iyi parti şakşakcısı başındaki kadın gibi hemen iftira ve yalancılığa başladı
Vuralın istifa etmesi kendine yakışandır.Sarayın küçük ortağı olmak istememiştir.Koltuğundan inmemek için kurulan bu sahte menfaat oyunu Akşenere güç katmıştır.Yargı kullanılmaktadır.Bence en doğru yapacağı iş Vuralın en kısa zamanda Akşenerle görüşmesidir.
Geç bile kaldı.
sirtlan sürüleri kurt'un dusmesini bekliyorlar anlasilan...
Hala ne bekliyorsun ki,anlamış değiliz Sn. Vural. ?....O DİK DURUŞ ÇATLADI mı?
oktay vural yalanlamış haberi....
Nerede duracağını bilen şuurlu ülkücüler gibi senide İYİ partide görmek isteriz.
Yalanı gerçek haber gibi veriyorsunuz adam öyle bişey yok diyor ama yalan haberin gölgesinde kalıyor algı böyle bi şey olsa gerek
çok çok yazık.....Meğer omurgada çatlamış haberimz yok....
İstifa etmek erdmli bir hareket, istifa edende erdmli insandır. Maalesef erdmli insanlar da artık sıkıntı var, erdemli olmayı düşünmüyorlar. Sayın Vural zaten siyasetten elini çekmiş hiç konuşmuyor. Acaba ne ile tehdit ediliyor susması için? İnsanlar artık canını düşünüyor, para mal mülk umrunda değil. Ölümle tehdit ediliyorlar. O yüzden kimsenin sesi çıkamıyor. Başkanlık da gelirse sesi çıkana kamyon çarpacaktır...
Ulan ne böbürlenip duruyorsunuz korkupta saldıran çamurcu pislikler belli. Bu seçim öncesi bilgi kirliliği ile temize çıkmaya çalışan yılanların kafası ezilecek.
mhp de kalan az sayidaki ulkuculerden dava adami turk milliyetcisi lider nitelikli insanlardan biri arka bahce bahceli devlet bahceli degil arka bahce li partiyi kapattiracak bu gidisle
kitlere kadro istiyoruz
Yakında istifa eder.cunku siyaset yalan söyleme sanatıdır.
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