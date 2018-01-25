Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Eminağaoğlu, 29 Ocak tarihinde Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını duyuracak.

Eminağaoğlu, Hürriyet’ten Aysel Alp’e yaptığı açıklamada "Pazartesi günü açıklama yapacağım. Adayım" dedi.

“TÜRKİYE’Yİ YAŞADIĞI SORUNLARDAN KURTARMAK İÇİN…”

Eminağaoğlu, “Yeterli imzayı toplayabilecek misiniz?” sorusu üzerine "Yeterli koşullar oluşacaktır. Pazartesi günü bunları da açıklayacağım. CHP'nin programı doğrultusunda etkin şekilde hareket etmesi için CHP'yi ayağa kaldırmak ve ayağa kalkmış CHP ile Türkiye'yi yaşadığı sorunlardan kurtarmak için aday olacağım" diye konuştu.

EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Artvin'de doğmuş, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Yurdun birçok yerinde ve Yargıtay'da yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevi yapmıştır. Halen Ankara'da avukatlık yapmaktadır.

7 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı olmuştur. Milletvekili aday adaylığı nedeniyle yargıçlık görevi ve Yargıçlar Sendikası başkanlığından ayrılmıştır.

Kendi ilinde önseçim yapılmaması kararı alınması ve diğer yöntemlerle de aday gösterilmemesi nedeniyle milletvekili adayı olamamış, seçimler nedeniyle ayrıldığı için yargıçlık mesleğine geri dönememiştir. Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir.