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Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ | 25.01.2018 14:04 | Son Güncelleme 44 saniye önce

Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı. Daha önce de Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığı için adaylıklarını açıklamışlardı.

Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Eminağaoğlu, 29 Ocak tarihinde Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını duyuracak.

Eminağaoğlu, Hürriyet’ten Aysel Alp’e yaptığı açıklamada "Pazartesi günü açıklama yapacağım. Adayım" dedi.

“TÜRKİYE’Yİ YAŞADIĞI SORUNLARDAN KURTARMAK İÇİN…”

Eminağaoğlu, “Yeterli imzayı toplayabilecek misiniz?” sorusu üzerine "Yeterli koşullar oluşacaktır. Pazartesi günü bunları da açıklayacağım. CHP'nin programı doğrultusunda etkin şekilde hareket etmesi için CHP'yi ayağa kaldırmak ve ayağa kalkmış CHP ile Türkiye'yi yaşadığı sorunlardan kurtarmak için aday olacağım" diye konuştu.

EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Artvin'de doğmuş, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Yurdun birçok yerinde ve Yargıtay'da yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevi yapmıştır. Halen Ankara'da avukatlık yapmaktadır.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

7 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı olmuştur. Milletvekili aday adaylığı nedeniyle yargıçlık görevi ve Yargıçlar Sendikası başkanlığından ayrılmıştır.

Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı

Kendi ilinde önseçim yapılmaması kararı alınması ve diğer yöntemlerle de aday gösterilmemesi nedeniyle milletvekili adayı olamamış, seçimler nedeniyle ayrıldığı için yargıçlık mesleğine geri dönememiştir. Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir.

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