Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güç olmasa, tek başına olsan, borcun olsa, ezik olsan, bunların hiçbirini söyleyemezsin. Söylesen de direnemezsin. Masada boynun bükük kalkarsın. Sahada kazanırsın ama masada kaybedersin. Ama biz şimdi sahada kazandığımızı masada kaybettirmiyoruz." dedi.

Seçim çalışmalarını Antalya'da sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde Payallar Toptancı Hali'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşa seslenen Çavuşoğlu, ayrım yapmadan her yere hizmet götürdüklerini söyledi.

16 yıl boyunca Alanya, Antalya ve Türkiye için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Sizlerin desteği ve oylarıyla da Avrupa'da sizleri iyi temsil ettik. Dünyanın her yerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırdık ama nereden geldiğimizi de hiç unutmadık. Unutursak nankör oluruz. Geçmişimizle utanmadık, övünç duyduk. Avrupa Konseyi'nde 47 ülkenin meclis başkanı seçildiğimde, 'Duyguların nedir' diye sorulduğunda, 'Biz koyun, keçiyi de güderiz Avrupa'yı da yönetiriz', dedik. Hamdolsun herkesin ortak görüşüyle gelmiş geçmiş en başarılı başkan olduk. Yaptığınız işi iyi yapacaksınız. Bu duygu ve anlayışla çalışırken Antalya ve Alanya'yı da unutmadık. Gitmediğimiz mahalle, köy kalmadı. Geldik, dolaştık. Ne istekleri var onu öğrendik. Ne istiyorsa, dinleyip gittikten sonra da unutmadık, takibini yaptık."