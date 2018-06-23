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"Sahada kazandığımızı masada kaybettirmiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 01:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(Münbiç yol haritası) Güç olmasa, tek başına olsan, borcun olsa, ezik olsan, bunların hiçbirini söyleyemezsin. Söylesen de direnemezsin. Masada boynun bükük kalkarsın. Sahada kazanırsın ama masada kaybedersin. Ama biz şimdi sahada kazandığımızı masada kaybettirmiyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güç olmasa, tek başına olsan, borcun olsa, ezik olsan, bunların hiçbirini söyleyemezsin. Söylesen de direnemezsin. Masada boynun bükük kalkarsın. Sahada kazanırsın ama masada kaybedersin. Ama biz şimdi sahada kazandığımızı masada kaybettirmiyoruz." dedi.

Seçim çalışmalarını Antalya'da sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde Payallar Toptancı Hali'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşa seslenen Çavuşoğlu, ayrım yapmadan her yere hizmet götürdüklerini söyledi.

16 yıl boyunca Alanya, Antalya ve Türkiye için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Sizlerin desteği ve oylarıyla da Avrupa'da sizleri iyi temsil ettik. Dünyanın her yerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırdık ama nereden geldiğimizi de hiç unutmadık. Unutursak nankör oluruz. Geçmişimizle utanmadık, övünç duyduk. Avrupa Konseyi'nde 47 ülkenin meclis başkanı seçildiğimde, 'Duyguların nedir' diye sorulduğunda, 'Biz koyun, keçiyi de güderiz Avrupa'yı da yönetiriz', dedik. Hamdolsun herkesin ortak görüşüyle gelmiş geçmiş en başarılı başkan olduk. Yaptığınız işi iyi yapacaksınız. Bu duygu ve anlayışla çalışırken Antalya ve Alanya'yı da unutmadık. Gitmediğimiz mahalle, köy kalmadı. Geldik, dolaştık. Ne istekleri var onu öğrendik. Ne istiyorsa, dinleyip gittikten sonra da unutmadık, takibini yaptık."

Yatırımlardan bahseden Çavuşoğlu, milletin kendisine efendilik yapanları değil, hizmet edenleri sevdiğini kaydetti.

- "Bu millet gerçekleri görüyor"

Bakan Çavuşoğlu, 24 Haziran'daki seçimin, "Türkiye'nin bekasının seçimi" olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin 2 asır sonrasının dizaynını yapacak seçimdir. Geleceğin seçimidir. Bizde istikrar olmazsa 16 yılda karşı karşıya kaldığımız zorluklar aşabilir miydik? 15 Temmuz'u aşabilir miydik? Bir hastane yapabilir miydik? Yaptıklarımız yıkılır, yakılmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Meral Akşener'in açıklamalarını eleştiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"(15 Temmuz'da başbakan olacağım) diyen ben miydim, Meral Akşener'di. 15 Temmuz'da ne diyorlardı; 'Yurtta sulh harekatı.' 15 Temmuz'a kadar konuşmalarında 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyen ben miydim? Böyle imalı, imalı ben mi konuşuyordum. Bu millet gerçekleri görüyor. Şimdi anketlerde de çakılmaya başladılar ama gerçek darbeyi 24 Haziran’da milletimiz verecek."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na da eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bakıyoruz, Temel Efendi de geçmişte camileri ahıra çevirenlerle omuz omuza vermiş, maalesef. Bunu kim zorladı? İki milletvekilliği için bu davanın onuru böyle çiğnetilmez. İki milletvekili için yapamazlar bunu, çünkü öteki tarafa 10 milletvekili kazandırıyor. Kim zorladı, ne için yaptırdı, amaç ne? Herkes bu soruları soracak. Kim Türkiye'yi geleceğe götürebilir, kim dik durabilir, kime Türkiye'yi emanet edebiliriz, Türkiye'nin ekonomisini kime emanet edebiliriz, Türkiye'nin eğitimini kime emanet edebiliriz, Türkiye’nin dış politikasını kime emanet edebiliriz. Ülkede sağlığı, yaşlıları, engellileri, çocukları, yetimleri emanet edebiliriz. Herkes bu soruları sormaya başladı. Ne zaman, bir haftadır. Çünkü milletimiz bu seçimin en kritik seçim olduğunu görüyor."

Bakan Çavuşoğlu, "Münbiç operasyonu"nun Türkiye'nin diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Bunun aynı zamanda dirayetin zaferi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Güç olmasa, tek başına olsan, borcun olsa, ezik olsan, bunların hiçbirini söyleyemezsin. Söylesen de direnemezsin. Masada boynun bükük kalkarsın. Sahada kazanırsın ama masada kaybedersin. Ama biz şimdi sahada kazandığımızı masada kaybettirmiyoruz. O yüzden sizlere çok görev düşüyor, her zamankinden daha fazla destek düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu münbiç

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