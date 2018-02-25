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Şehit ailelerini ve gaziler TOKİ konutları hakkında bilgi aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 16:59 | Son Güncelleme

Türkiye’de bir ilke imza atarak Şehit Aileleri ve Gaziler için konut yaptıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler ile bir araya gelerek TOKİ işbirliği ile yaptırılan konutlar ile ilgili bilgiler verdi.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri ile Şahinbey Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek şehit aileleri ve gaziler için yaptırılan konutların son durumunu ve konutların çevresine yapılan sosyal donatı alanlarını gerçekleştirdiği sunumla anlattı."Herkese yetecek konutumuz var"Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TOKİ ile birlikte Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şahinbey İlçemiz 902 bin 424 kendi vatandaşımızın 300 binin de aşkın aşkın Suriyeli olmak üzere 1 milyon 200 binden fazla insanın yaşadığı adı ilçe.

Şehit ailelerini ve gaziler TOKİ konutları hakkında bilgi aldı

Türkiye’de bir ilke imza atarak Şehit Aileleri ve Gaziler için konut yaptıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler ile bir araya gelerek TOKİ işbirliği ile yaptırılan konutlar ile ilgili bilgiler verdi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri ile Şahinbey Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek şehit aileleri ve gaziler için yaptırılan konutların son durumunu ve konutların çevresine yapılan sosyal donatı alanlarını gerçekleştirdiği sunumla anlattı.
"Herkese yetecek konutumuz var"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TOKİ ile birlikte Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şahinbey İlçemiz 902 bin 424 kendi vatandaşımızın 300 binin de aşkın aşkın Suriyeli olmak üzere 1 milyon 200 binden fazla insanın yaşadığı adı ilçe. Şuanda 69 il merkezinden daha fazla bir nüfusa sahip bir bölge. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılan konutların etrafında okul, uzay çatılı pazar yeri yapımımız sürüyor. Konut projemiz şuanda belli bir aşamaya gelmiş durumda. Konutların 355 tanesi 2+1, 288 tanesi de 3+1 olarak inşa edildi. Bize şimdiye kadar 277 kişi müracaat etti. Herkese rahatlıkla yetecek konutumuz var. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimize ve gazilerimizin her zaman yanında olmaya çalıştık" dedi.

Şehit ailelerini ve gaziler TOKİ konutları hakkında bilgi aldı

Şehit ailelerini ve gaziler TOKİ konutları hakkında bilgi aldı

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