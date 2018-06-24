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Seyyar sandık sayesinde ilk kez oy kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 13:14 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, yatalak Ertuğrul Göktaş (48), seyyar sandık sayesinde hayatında ilk defa oy kullandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, yatalak Ertuğrul Göktaş (48), seyyar sandık sayesinde hayatında ilk defa oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olmaları nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler için Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde hayata geçirdiği seyyar sandıklardan 16'sı Kahramanmaraş'ta seçmenlerin ayağına gitti. Bir polis memurunun da eşlik ettiği seyyar sandık kurulları, daha önce YSK'ya müracaat eden seçmenlerin evlerine kadar gidip, seçmenlerin önüne sandığı götürdü. Yatalak Ertuğrul Göktaş, hayatında ilk defa oy vermenin mutluluğunu yaşadı. Daha önce hiç sandığa gitmeyen Ertuğrul Göktaş, ilk oyunu yatağının yanına kadar gelen seyyar sandık sayesinde kullandı. Sandık Kurulu Başkanı İsrafil Şan'ın yardımıyla oyunu kullanan Ertuğrul Göktaş, 18 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatalak kaldığını söyledi. Kendisine oy verme mutluluğu yaşatanlara teşekkür eden Göktaş, "Çok teşekkür ederim, milletimize, devletimize hayırlı olsun. Oyumuzu kullandık. 30 senedir yatalağım. Şimdiye kadar hiç oy kullanmadım. Şimdi seyyar sandığı ayağıma getirdiler. Sağ olsunlar oyumuzu kullandık. İlk defa oy kullandığım için de çok mutlu hissediyorum kendimi. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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