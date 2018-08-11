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Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de dolar ve euro'daki artış için son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin elindeki dolar miktarını da açıklayarak "Biz geldiğimizde, 27.5 milyar dolar vardı. Başbakanlık döneminde 136 milyar... Şimdi düşmüş, 132'ye düşebilir, tekrar çıkar, kazanan da harcayan da biziz" dedi.

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD BAşkanı Trump'ın Türkiye ekonomisini hedef alan son hamlelerini eleştirerek "ABD stratejik ortağı olan Türkiye'ye, 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın ve bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

"HUKUK DIŞINA ASLA ÇIKMAYIZ"

"Türkiye'ye tehdit sökmez." diyen Erdoğan, "Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devleti olarak da hukukun dışına asla çıkmayız." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ELİNDE NE KADAR DOLAR VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan dolar ve euro'daki artışa da değindi. Merkez Bankası'nın elindeki son dolar miktarını da açıklayan Erdoğan, "Biz geldiğimizde, 27 buçuk milyar dolar vardı. Başbakanlık döneminde 136 milyar... Şimdi düşmüş, 132'ye düşebilir, tekrar çıkar, kazanan da harcayan da biziz" dedi.

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