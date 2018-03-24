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Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu. MHP'de 7 isim genel başkan yardımcısı oldu. MHP'de Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim girdi. Yaşar Yıldırım, İzzet Ulvi Yontar, Fethi Yıldız, Sefer Aycan, Deniz Depboylu, Fatih Çetinkaya, Kamil Aydın yönetime katılan yeni isimler oldu.

MHP'de son dakika gelişmesi... Yaşar Yıldırım, İzzet Ulvi Yontar, Fethi Yıldız, Sefer Aycan, Deniz Depboylu, Fatih Çetinkaya, Kamil Aydın Devlet Bahçeli'nin yardımcısı oldu

18 Mart'ta gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay sonrasında ilk MYK ve MDK toplantısı, bugün saat 14.00'te parti genel merkezinde yapıldı. MHP'de 12. Olağan Büyük Kurultay'ın ardından yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı'nda 7 yeni isim yer aldı.

İşte Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Edip Semih Yalçın
Fethi Yıldız
Celal Adan
Emin Haluk Ayhan
Mustafa Kalaycı
Mevlüt Karakaya
Kamil Aydın
İzzet Ulvi Yönter
Sadir Durmaz
Deniz Depboylu
Yaşar Yıldırım
Sefer Aycan
GENEL SERETER

İsmet Büyükataman

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

Mustafa Hidayet Vahapoğlu
Fatih Çetinkaya

BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Ankara Spor Salonu'nda "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" temasıyla yapılan Kurultayda, bin 169 oyun geçerli olan bin 167'sini alan Bahçeli, güven tazeleyerek yeniden Genel Başkan olmuştu.

Bahçeli'nin A takımı belli olduBahçeli'nin A takımı belli oldu
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Biz herzamanki sözlerimizi söyleyelimde Kuduran kudursun Bu Topraklarda; Reis ve Bahçeli gibiler ve Onların yanında olanlar, herhangi bir mevzuuda mutâbık kalmışlarsa; geriye kalanlara B.K Yemek düşer Bu; 1071 de böyleydi 1453 te de böyle oldu 1920 de de değişmedi 15 Temmuzda da devam etti EL BAB ta da CERABLUS'ta da AFRİN de de tekrarlandı Bundan sonrada DEĞİŞMEYECEK!
Hesap sormazsam namerdim diyordu zurriyetsiz mertligi gördük hirsizlara TÜRK milliyetciligi ayaklar altına alan BOP taseronu yahudi cesaret ödülü soyu ve dini karisik baston oldun vatanseverler olarak FETO APO BARZANİ SALIH MUSLUM PAPA ile ittifaktan ihaneti reza ortaklığından hırsızlığı belgeli olanlara karsi IYI partiya desteklemek vatan borcudur Ne Mutlu Türküm Diyene
Mhp diye bir parti ve Devlet Bahçeli diye bir lider kaldı mı ki. Kimsenin umurunda değil. Koca partiyi bitirdi Sayın Bahçeli ve görevini tamamladı. Hâlâ sayın Bahçeli'nin şapkadan tavşan çıkaracağına inanlar var...
Sinan OĞAN beyi de bi listede görmek isterdik. Büyüklük affetmektir.
KARS BELEDİYE BAŞKANININ HAKSIZ YERE İSTİFA ETTİRİLMESİNİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMENİZİ UMUYORUZ SAYIN BAHÇELİ...
Semih Yalçınlı bir MHP'ye HA-YIIIIR!!!
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