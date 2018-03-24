Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

MHP'de son dakika gelişmesi... Yaşar Yıldırım, İzzet Ulvi Yontar, Fethi Yıldız, Sefer Aycan, Deniz Depboylu, Fatih Çetinkaya, Kamil Aydın Devlet Bahçeli'nin yardımcısı oldu
18 Mart'ta gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay sonrasında ilk MYK ve MDK toplantısı, bugün saat 14.00'te parti genel merkezinde yapıldı. MHP'de 12. Olağan Büyük Kurultay'ın ardından yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı'nda 7 yeni isim yer aldı.
İşte Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
Edip Semih Yalçın
Fethi Yıldız
Celal Adan
Emin Haluk Ayhan
Mustafa Kalaycı
Mevlüt Karakaya
Kamil Aydın
İzzet Ulvi Yönter
Sadir Durmaz
Deniz Depboylu
Yaşar Yıldırım
Sefer Aycan
GENEL SERETER
İsmet Büyükataman
GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
Mustafa Hidayet Vahapoğlu
Fatih Çetinkaya
BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ
Ankara Spor Salonu'nda "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" temasıyla yapılan Kurultayda, bin 169 oyun geçerli olan bin 167'sini alan Bahçeli, güven tazeleyerek yeniden Genel Başkan olmuştu.
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