Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

MHP'de son dakika gelişmesi... Yaşar Yıldırım, İzzet Ulvi Yontar, Fethi Yıldız, Sefer Aycan, Deniz Depboylu, Fatih Çetinkaya, Kamil Aydın Devlet Bahçeli'nin yardımcısı oldu

18 Mart'ta gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay sonrasında ilk MYK ve MDK toplantısı, bugün saat 14.00'te parti genel merkezinde yapıldı. MHP'de 12. Olağan Büyük Kurultay'ın ardından yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı'nda 7 yeni isim yer aldı.

İşte Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Edip Semih Yalçın

Fethi Yıldız

Celal Adan

Emin Haluk Ayhan

Mustafa Kalaycı

Mevlüt Karakaya

Kamil Aydın

İzzet Ulvi Yönter

Sadir Durmaz

Deniz Depboylu

Yaşar Yıldırım

Sefer Aycan

GENEL SERETER

İsmet Büyükataman

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

Mustafa Hidayet Vahapoğlu

Fatih Çetinkaya

BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Ankara Spor Salonu'nda "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" temasıyla yapılan Kurultayda, bin 169 oyun geçerli olan bin 167'sini alan Bahçeli, güven tazeleyerek yeniden Genel Başkan olmuştu.