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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Balıkesir’de partililerle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 00:27 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Balıkesir’de partililer ile bir araya geldi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Balıkesir’de partililerle buluştu

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Balıkesir’de partililer ile bir araya geldi. Genel Başkan Karamollaoğlu, seçim ittifakının ancak ilkeler ve prensipler üzerine olabileceğini söyledi.
Saadet Partisi Balıkesir İl Teşkilatı’nın organize ettiği "Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" konferansı Balıkesir Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun katılarak, Türkiye’nin sorunlarını ve partisi ile birlikte izleyeceği çözüm yollarını anlattığı toplantının sonunda gazetecilerle bir araya gelen Genel Başkan, seçim ittifakı ve sandık güvenliği ittifakını gündemine aldı.
Seçim ittifakının ancak ilkeler ve prensipler üzerine olabileceğini ifade eden Karamollaoğlu, “Seçime gitmeden önce, seçim tarihi belli olmadan seçim ittifakı üzerine konuşmayı doğru bulmuyoruz. Biz yani havada bir ittifak diye bir şey düşünmüyoruz. Seçim ittifakı ilkeler ve prensipler üzerine anlaşmayla olur. Şuanda öyle bir durum ortada gözükmüyor. Biz şartlarımızı ne düşündüğümüzü ülkemiz için söyledik. Onlar yerine getirildiği takdirde oturulur konuşulur” dedi.
Sandık güvenliği ittifakı sorusunu da cevaplayan Karamollaoğlu, “Elbette orada da endişeler doğdu şimdi. O konuda endişelerimiz bizimde var. Hükümete de bu konuda endişeler iletiliyor. Onlar kendi bildiklerinden gördüğümüz kadarıyla şimdiye kadar şaşmıyorlar. Şaşmasa da yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.
Öte yandan Saadet Partisi Balıkesir İl Teşkilatı’nın organize ettiği "Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" konferansına İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İl Başkanı Serkan Sarı katıldı.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Balıkesir’de partililerle buluştu

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