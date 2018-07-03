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TBMM'de dikkat çeken hazırlık! Deniz Baykal için özel düzenleme yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Yeni döneme hazırlanan TBMM'de hummalı bir hazırlık başladı. Bayraklar, koltuklar, sıralar, masalar hepsi elden geçiyor. Öte yandan CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal için ise özel bir düzenleme yapıldı. Baykal için asansöre en yakın oda seçildi.

TBMM’de 27. dönemin yemin töreni için çalışmalar hızlandı. Meclis genel kurulunda onlarca meclis çalışanı hummalı bir temizliğe başlayarak her köşeyi temizledi. Hazırlıklar hiç durmadan sürerken işçiler vardiyalı olarak çalışmaya devam ediyor. Genel kurul salonundaki bayraklar da değiştirildi.

EK SANDALYE GETİRİLECEK

Kanal D Haber'in haberine göre; Meclis genel kurulunda 1 Ekim’e kadar tadilat yapılmayacak. 600’e çıkan milletvekili sayısı nedeniyle genel kurula ek sandalyeler getirilecek ve milletvekillerinin bir bölümü Bakanlar Kurulu’nun sıralarına oturacak. Meclis açıldığında ise içerideki düzen de tam anlamıyla sağlanmış olacak. Öte yandan genel kurulda tadilat yapılmasa da tüm binada tadilat devam ediyor. Birinci katta kullanılmayan odalar büyütülerek komisyonlara ayrıldı.

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DENİZ BAYKAL İÇİN DÜZENLEME

Yemin töreninin başında Meclis’e başkanlık edecek Deniz Baykal için de özel bir düzenleme yapıldı. Eski CHP Genel Başkanı Baykal’ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yeni binadaki odası ana binaya taşındı.

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Anahtar Kelimeler:
meclis TBMM deniz baykal

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